Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (13/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|13/11/2026 8:00:00 πμ
|13/11/2026 10:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
|1250
|Κατασκευές
|13/11/2026 8:00:00 πμ
|13/11/2026 10:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΠΡΑΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ έως κάθετο: ΑΝΤΗΝΟΡΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
|1248
|Κατασκευές
|13/11/2026 8:00:00 πμ
|13/11/2026 10:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΙΑΦΑΣ απο κάθετο: Ζ.ΠΗΓΗΣ έως κάθετο: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
|1249
|Κατασκευές
|13/11/2026 8:00:00 πμ
|13/11/2026 11:00:00 πμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΣΤΟΡΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΚΑΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΑΡΗ απο κάθετο: ΗΧΟΥΣ έως κάθετο: ΝΕΣΤΟΡΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΝΕΣΤΟΡΟΣ 5 από: 07:30 πμ έως: 01:00 μμ
|1560
|Κατασκευές
|13/11/2026 8:00:00 πμ
|13/11/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΔ. ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔΕΜΗΣΙΟΥ απο κάθετο: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΜΑΝΝΟΥΗΛΙΔΟΥ 12, 14, 16 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4, 22 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1558
|Κατασκευές
|13/11/2026 8:00:00 πμ
|13/11/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ απο κάθετο: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΒΙΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΙΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ έως κάθετο: ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 38 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1558
|Κατασκευές
|13/11/2026 8:00:00 πμ
|13/11/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Ζυγά οδός:ΑΡΤΑΚΗΣ απο κάθετο: ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ έως κάθετο: ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΤΕΝΙΜΑΧΟΥ 11 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΤΑΚΗΣ 69 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|1557
|Κατασκευές
|13/11/2026 8:00:00 πμ
|13/11/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 18, 21 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ απο κάθετο: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ έως κάθετο: ΠΡΙΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 23 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1556
|Κατασκευές
|13/11/2026 8:00:00 πμ
|13/11/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΧΩΡΕΜΗ απο κάθετο: ΓΕΡΑΚΙΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1251
|Κατασκευές
|13/11/2026 8:00:00 πμ
|13/11/2026 1:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΤΟΥ 25 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 156 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 150 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1559
|Κατασκευές
|13/11/2026 8:00:00 πμ
|13/11/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ.
|757
|Κατασκευές
|13/11/2026 8:00:00 πμ
|13/11/2026 3:00:00 μμ
|ΒΑΡΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΑΓΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ έως κάθετο: ΑΓΓΕΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΘΕΩΝ απο κάθετο: ΑΓΓΕΛΩΝ έως κάθετο: ΑΝΘΕΩΝ 7Α από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΟΓΟΘΕΤΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΤΑΒΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΓΟΘΕΤΗ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΤΑΒΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΛΗΝΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΥΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|1567
|Κατασκευές
|13/11/2026 8:00:00 πμ
|13/11/2026 3:00:00 μμ
|ΠΑΙΑΝΙΑΣ
|ΠΑΙΑΝΙΑ - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ - ΗΠΕΙΤΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ - ΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ - Λ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ Λ ΛΑΥΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΕΩς ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ Λ ΛΑΥΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ.
|1789
|Λειτουργία
|13/11/2026 8:00:00 πμ
|13/11/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ - ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟΥ - ΤΣΟΝΙΜΑ - Λ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|575
|Λειτουργία
|13/11/2026 8:00:00 πμ
|13/11/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΛΚΙ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Συντήρηση
|13/11/2026 8:30:00 πμ
|13/11/2026 11:30:00 πμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΕΙΑΔΩΝ απο κάθετο: ΠΡΩΤΕΩΣ έως κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΣΕΙΡΗΝΩΝ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΣ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ έως κάθετο: ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΤΖΙΑ απο κάθετο: ΠΛΕΙΑΔΩΝ έως κάθετο: από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 89, 91 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 98, 100 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ
|1563
|Κατασκευές
|13/11/2026 8:30:00 πμ
|13/11/2026 12:30:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΕΥΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΙΡΗ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ από: 08:30 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΙΡΗ 10, 14 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1561
|Κατασκευές
|13/11/2026 9:00:00 πμ
|13/11/2026 11:00:00 πμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Ζυγά οδός:ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1569
|Λειτουργία
|13/11/2026 9:00:00 πμ
|13/11/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 3 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΟΝΟΥ 34 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1564
|Κατασκευές
|13/11/2026 10:00:00 πμ
|13/11/2026 3:00:00 μμ
|ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
|ΣΟΛΩΜΟΥ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ - ΒΕΡΓΑΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΣΟΛΩΜΟΥ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ - ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ
|508
|Κατασκευές
|13/11/2026 11:00:00 πμ
|13/11/2026 3:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΛΗ - Λ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ 600 ΜΕΤΡΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ.
|1793
|Λειτουργία
|13/11/2026 11:00:00 πμ
|13/11/2026 3:00:00 μμ
|ΒΑΡΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ/ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ/ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΟ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΑΓΗΡΟΙΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ απο κάθετο: ΤΣΙΛΕΡ έως κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΥΡΙΟΥ απο κάθετο: ΔΙΡΑΧΙΟΥ έως κάθετο: ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ απο κάθετο: ΗΦΑΙΣΤΟΥ έως κάθετο: ΑΤΤΙΔΟΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΦΑΙΣΤΟΥ απο κά
|1562
|Κατασκευές
|13/11/2026 12:00:00 μμ
|13/11/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - Λ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|574
|Λειτουργία
|13/11/2026 12:00:00 μμ
|13/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΡΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΖΗΝΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΖΗΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΓΕΡΑΝΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΕΡΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΖΗΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΓΕΡΑΝΙΟΥ 42 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΓΕΡΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΓΕΡΑΝΙΟΥ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 4 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΛΥΚΑΡΓΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1223
|Κατασκευές
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