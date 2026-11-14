Ντέμι Μουρ: Έχει γενέθλια και δέχτηκε τις πιο τρυφερές ευχές - «Χρόνια πολλά στην απόλυτη βασίλισσα»

Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από τη γιορτή στα κοινωνικά δίκτυα, ευχαριστώντας για τις ευχές που δέχτηκε

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Ντέμι Μουρ: Έχει γενέθλια και δέχτηκε τις πιο τρυφερές ευχές - «Χρόνια πολλά στην απόλυτη βασίλισσα»
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  • Η Ντέμι Μουρ γιόρτασε τα 64α γενέθλιά της με μια οικογενειακή συγκέντρωση, παρουσία των τριών κοριτσιών της και της εγγονής της.
  • Οι κόρες της Ντέμι Μουρ δημοσίευσαν συγκινητικά αφιερώματα και προσωπικές φωτογραφίες, εκφράζοντας την αγάπη και τον σεβασμό τους προς τη μητέρα τους.
  • Η Ταλούλα Γουίλις αναφέρθηκε σε μια παλαιότερη συνέντευξη της μητέρας της και εξέφρασε τρυφερά την επιθυμία να παραμείνει πάντα «το μωρό» της Ντέμι, παρά την ανεξαρτησία της.
  • Στη γιορτή υπήρξε και μια ιδιαίτερη έκπληξη με μπισκότα διακοσμημένα με φωτογραφίες από την καριέρα της Ντέμι Μουρ στο Χόλιγουντ.
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Μια ξεχωριστή οικογενειακή γιορτή διοργάνωσε η Ντέμι Μουρ για τα 64α γενέθλιά της, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, έχοντας κοντά της τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα. Οι τρεις κόρες της, Ράμερ, Σκάουτ και Ταλούλα Γουίλις, καθώς και η εγγονή της, Λουέτα, έδωσαν το «παρών» στη γιορτή, μετατρέποντας την ημέρα σε μια ιδιαίτερα τρυφερή οικογενειακή στιγμή.

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Η διάσημη ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους φωτογραφίες και βίντεο από την εκδήλωση, ενώ οι κόρες της δεν παρέλειψαν να της ευχηθούν δημόσια μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους με προσωπικά μηνύματα και φωτογραφίες από το παρελθόν.

https://www.instagram.com/p/DfqPzDvDJ3u/

Στις εικόνες που δημοσίευσε η Ντέμι Μουρ στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να ποζάρει μπροστά από μπαλόνια που σχημάτιζαν το όνομά της. Σε ένα από τα βίντεο, μάλιστα, οι τρεις κόρες της μαζί με τη μικρή εγγονή της, Λουέτα Άισλι Τόμας Γουίλις, της τραγουδούν το παραδοσιακό τραγούδι των γενεθλίων.

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Ιδιαίτερη έκπληξη αποτέλεσε και μια εντυπωσιακή πιατέλα με μπισκότα, τα οποία είχαν διακοσμηθεί με φωτογραφίες της ηθοποιού από χαρακτηριστικές στιγμές της κινηματογραφικής και φωτογραφικής της διαδρομής στο Χόλιγουντ.

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«Ευγνώμων! Σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές για τα γενέθλιά μου», έγραψε η ίδια στη λεζάντα της ανάρτησής της, θέλοντας να ευχαριστήσει όσους θυμήθηκαν την ξεχωριστή ημέρα.

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Οι τρυφερές αναρτήσεις από τις τρεις κόρες της

Ξεχωριστή θέση στη γενέθλια ημέρα της Ντέμι Μουρ είχαν και οι δημόσιες ευχές των τριών θυγατέρων της, οι οποίες επέλεξαν να τιμήσουν τη μητέρα τους δημοσιεύοντας προσωπικές φωτογραφίες και λόγια αγάπης.

Η μεγαλύτερη κόρη της, η 38χρονη Ράμερ Γουίλις, μοιράστηκε ένα φωτογραφικό αφιέρωμα με εικόνες από τα παιδικά της χρόνια, αλλά και ένα ιδιαίτερα γλυκό στιγμιότυπο της μητέρας της με την κόρη της, Λουέτα. Η μικρή είναι καρπός της σχέσης της Ράμερ με τον πρώην σύντροφό της, Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας.

Στο μήνυμά της χαρακτήρισε τη μητέρα της πραγματικό θρύλο, τόσο ως ηθοποιό όσο και ως μητέρα και γιαγιά, γράφοντας: «Χρόνια πολλά στην απόλυτη βασίλισσα και θρύλο που λέγεται Ντέμι Μουρ, γνωστή και ως μαμά και γιαγιά. Σε αγαπάμε μέχρι το φεγγάρι και πίσω. Τι δώρο είναι να μπορούμε να σε γιορτάζουμε και να σε αγαπάμε».

https://www.instagram.com/p/DfpoXPdGIHb/

Από την πλευρά της, η 35χρονη Σκάουτ Γουίλις επέλεξε να δημοσιεύσει οικογενειακές φωτογραφίες, αλλά και ένα βίντεο σε αργή κίνηση, στο οποίο περπατά μαζί με τη μητέρα της προς την κάμερα, θυμίζοντας σκηνή από πασαρέλα επίδειξης μόδας.

Η ίδια συνόδευσε το υλικό με ένα συγκινητικό αφιέρωμα, περιγράφοντας τη Ντέμι Μουρ ως έναν άνθρωπο που ξεχωρίζει για τη δύναμη, τη συμπόνια και την αξιοπρέπειά του. «Χρόνια πολλά στον φάρο δύναμης, συμπόνιας και χάρης που είναι η μητέρα μου. Πόσο πολύ σε αγαπώ! Σε ευχαριστώ που με στηρίζεις και με αγαπάς τόσο όμορφα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/p/Dfnp2Kzj68H/

Με τη σειρά της, η μικρότερη κόρη της ηθοποιού, η 32χρονη Ταλούλα Γουίλις, έκανε τη δική της ανάρτηση, επιλέγοντας φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία μαζί με τη μητέρα της. Στο υλικό που δημοσίευσε περιλαμβανόταν επίσης ένα στιγμιότυπο της Ντέμι Μουρ με τον σκύλο της, Πιλάφ, αλλά και την Τίλντα Σουίντον.

«Χρόνια πολλά σε αυτόν τον απίστευτα ξεχωριστό άνθρωπο, αυτή τη δύναμη, αυτή την ύπαρξη», έγραψε αρχικά.

Όπως αποκάλυψε, είχε παρακολουθήσει πρόσφατα μια παλαιότερη συνέντευξη της μητέρας της, η οποία είχε δοθεί το 1996. Σε εκείνη τη συνέντευξη η Ντέμι Μουρ είχε αναφερθεί σε μια περίοδο κατά την οποία η Ταλούλα περνούσε τη χαρακτηριστική παιδική φάση της ανεξαρτησίας και της αντίδρασης προς τους γονείς της.

Με αφορμή αυτή την ανάμνηση, η μικρότερη κόρη της ηθοποιού έγραψε με χιούμορ και τρυφερότητα: «Είδα πρόσφατα μια συνέντευξη που είχες δώσει το 1996, στην οποία έλεγες ότι περνούσα τη φάση "εσύ δεν είσαι το αφεντικό μου". Σήμερα, όμως, εύχομαι ειλικρινά και με όλη μου την καρδιά να είμαι για πάντα το μωρό σου, ακόμη κι αν κάνω το αφεντικό. Σ' αγαπώ».

https://www.instagram.com/p/Dfm083CG3i4/
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