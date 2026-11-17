Οι FOO FIGHTERS έρχονται στο EJEKT Festival 2027! Το συγκρότημα του Dave Grohl θα είναι ο headliner του φεστιβάλ την Παρασκευή 2 Ιουλίου στο TELEKOM Center (OAKA) στα πλαίσια της TAKE COVER TOUR 2027, σε μια εμφανιση διάρκειας άνω των 2,5 ωρών!

Μαζί τους θα εμφανιστούν οι metalcore γίγαντες Architects και η πιο καυτή νέα ελληνική μπάντα Frenzee.

Foo FightersΟι Foo Fighters είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβαλικά απωθημένα του ελληνικού κοινού και επιτέλους έρχονται στην Αθηνα για μια από τις πλέον αναμενόμενες συναυλιακές ημέρες εδώ και πολλά χρόνια.

Οι Foo Fighters είναι η μεγάλη αμερικανική μπάντα των τελευταίων τριών δεκαετιών. Είναι η μπάντα με το μεγάλο songbook (“Everlong”, “The Pretender”, “My Hero”, “Best of you”, “Learn to Fly”, κλπ). Επίσης, είναι η μπάντα που κάνει μεγάλες συναυλίες. Αλλά κυρίως ειναι η μπάντα που έχει καταφέρει να κάνει το rock να ακούγεται όπως ακριβώς πρέπει: προσωπικό αλλά και τεράστιο ταυτόχρονα. Για αυτό μόνο αυτοί μπορούσαν να έχουν γράψει τον στίχο “if everything could feel this real forever”, δηλαδή την ουσία της rock μουσικής και live εμπειρίας.

Το συγκρότημα που ξεκίνησε το 1994 ως ένα προσωπικό studio project του Dave Grohl μετά το αναπάντεχο τέλος των Nirvana, εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα rock acts του 21ου αιώνα. Μια τεράστια καριέρα με 12 albums και επιστέγασμα τα 15(!) Grammy Awards και το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες στην κατηγορία Best Rock Album, με τέσσερα βραβεία. Το 2021 μπήκαν στο περίφημο Rock And Roll Hall of Fame, ενώ πήραν και το πρώτο "Global Icon" βραβείο στα 2021 MTV Video Music Awards.

Ο Dave Grohl είναι μια από τους πλέον χαρισματικούς frontmen της γενιάς του, αλλά και μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και αγαπητές προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής. Έχει δημιουργήσει μια τόσο ιδιαίτερη σχέση με το κοινό που κάνει ακόμη και τις μεγαλύτερες συναυλίες να μοιάζουν προσωπικές. Είναι αυτή η σπάνια ισορροπία ανάμεσα στο stadium-sized rock και την ανθρώπινη, σχεδόν παρέα-με-μια-κιθάρα αίσθηση που έχει κάνει τους Foo Fighters ξεχωριστούς.

Έτσι, οι Foo Fighters παρουσιάζουν σε κάθε live τους ένα σχεδόν τρίωρο show γεμάτο που καταφέρνει να συνδυάζει αρμονικά τόσο stone-cold classics όσο και deep cuts από τη δισκογραφία τους, με το κοινό να τραγουδάει μαζί όλους τους στίχους!

ArchitectsΗ λέξη που περιγράφει τους Architects ειναι “σαρωτικοί”. Έχουν δισεκατομμύρια streams στις διάφορες πλατφόρμες και παράλληλα θεωρούνται ένα από τα καλύτερα live acts στον πλανήτη. Οι γίγαντες του βρετανικού metalcore πηγαίνουν από κορυφή σε κορυφή εδώ και μια δεκαετία, όντας πια ένα συγκρότημα αναφοράς για τη σύγχρονη μουσική.

Η αρχή της ευρύτερης αναγνώρισης ήρθε με το “Daybreak”, αλλά το συγκρότημα βρέθηκε πραγματικά στο προσκήνιο από το 2014 και το άλμπουμ “Lost Forever // Lost Together “, το πρώτο τους στην περίφημη δισκογραφική Epitaph. Έκτοτε, έχουν ένα έξοχο σερί κυκλοφοριών που κορυφώθηκε με το “For Those That Wish To Exist” που ανέβηκε στο νο1 των βρετανικών charts και το πλέον πρόσφατο τους “The Sky, The Earth & All Between” που έφτασε στο νο2!

Τραγούδια όπως το τοτεμικό “Animals”, το “Seeing Red”, το “Curse”, το “Blackhole” είναι πια κλασικά για τον μελωδικό σκληρό ήχο. Αυτή τη στιγμή οι Architects διανύουν το καλύτερο σημείο της καριέρας τους, έχοντας περιοδεύσει με τους Linkin Park, κάνοντας το δικό τους show στο London O2 Arena και βλέποντας το όνομά τους στις πρώτες θέσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του πλανήτη.

FrenzeeΟι Frenzee είναι μια διαρκής έκρηξη ενέργειας. Το πιο καυτό νέο συγκρότημα της ελληνικής σκηνής δίνει αξέχαστα live, έχει ήδη περιοδεύσει στην Αυστραλία, όπου άνοιξε και μια συναυλία των Foo Fighters, ενώ ετοιμάζεται να περιοδεύσει στην Ευρώπη με τις Lambrini Girls.

Περισσότερα συγκροτήματα και πληροφορίες για το EJEKT Festival 2027 θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Artist Presale: 18.11 στις 10.00πμEjekt Presale: 19.11 στις 10.00πμSpotify Presale: 19.11 στις 12.00μμΓενική προπώληση: 20.11 στις 10.00πμ

Πληροφορίες: www.ejekt.gr / 2109636489