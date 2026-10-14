«Πιστεύω ότι θα γίνει καλά» - Συγκινεί ο Νικήτας Τσακίρογλου για τη Χρυσούλα Διαβάτη

Snapshot Ο Νικήτας Τσακίρογλου εκφράζει αισιοδοξία ότι η Χρυσούλα Διαβάτη θα ανακάμψει από τα προβλήματα υγείας της.

Η Χρυσούλα Διαβάτη επικοινωνεί και η πορεία της υγείας της εξελίσσεται θετικά σύμφωνα με τον σύζυγό της.

Ο ηθοποιός περιγράφει τη δοκιμασία αυτή ως δύσκολη και πρωτόγνωρη εμπειρία στη ζωή του.

Ο Νικήτας Τσακίρογλου και η Χρυσούλα Διαβάτη έχουν μακρά κοινή πορεία, γνωρίζονται και είναι παντρεμένοι από νεαρή ηλικία.

Ο Τσακίρογλου αναγνωρίζει την καλλιτεχνική αξία της συζύγου του και την αγάπη που έχει κερδίσει από το κοινό. Snapshot powered by AI

Την ελπίδα του ότι η Χρυσούλα Διαβάτη θα ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει εξέφρασε ο Νικήτας Τσακίρογλου, μιλώντας για τη δύσκολη περίοδο που διανύει στο πλευρό της συζύγου του, στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα.

Ο καταξιωμένος ηθοποιόςαναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας της συντρόφου της ζωής του, τονίζοντας πως παραμένει αισιόδοξος και πιστεύει ότι θα καταφέρει να επανέλθει.

«Εγώ πιστεύω ότι η Χρυσούλα θα γίνει καλά, ότι θα επανέλθει σε αυτό που ήταν, που είχε κερδίσει τον κόσμο, που την είχε λατρέψει», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας με αγάπη για την ηθοποιό που βρίσκεται στο πλευρό του εδώ και πολλές δεκαετίες.

Ο Νικήτας Τσακίρογλου περιέγραψε τη συναισθηματική φόρτιση αυτής της περιόδου, εξηγώντας πως αντιμετωπίζει την κατάσταση με αισιοδοξία, παρά τις δυσκολίες. Όπως είπε, η Χρυσούλα Διαβάτη επικοινωνεί, ενώ η πορεία της, σύμφωνα με όσα ο ίδιος γνωρίζει, εξελίσσεται θετικά.

«Με την πίστη και την επιστήμη που προχωράει θα πάει καλά», σημείωσε, αναφερόμενος στην ελπίδα του ότι η σύζυγός του θα ανακτήσει τις δυνάμεις της.

«Είναι μια δύσκολη στιγμή στη ζωή μου»

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως η δοκιμασία αυτή αποτελεί μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τον ίδιο, καθώς δεν είχε βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με μια αντίστοιχη κατάσταση στην προσωπική του ζωή.

«Είναι μια δύσκολη στιγμή στη ζωή μου, δεν το είχα διαβάσει σε κανένα βιβλίο και σε κανένα σενάριο που μου είχαν δώσει να παίξω», εξομολογήθηκε, περιγράφοντας με αυτά τα λόγια το βάρος όσων βιώνει.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα χρόνια που έχει περάσει μαζί με τη Χρυσούλα Διαβάτη, θυμίζοντας πως γνωρίστηκαν και παντρεύτηκαν όταν ήταν ακόμη νέοι.

«Είναι πάρα πολλά τα χρόνια του γάμου μας, ήμασταν 25 χρονών παιδιά τότε», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη μακρά κοινή τους πορεία.

Ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε επίσης με θαυμασμό για την καλλιτεχνική διαδρομή της συζύγου του, χαρακτηρίζοντάς την προικισμένη ηθοποιό με πολλές δυνατότητες, που έχει καταφέρει να αγαπηθεί από το κοινό μέσα από την παρουσία της στο θέατρο και τις διαφορετικές εκφάνσεις της τέχνης της.

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