Μάρθα Στιούαρτ: Σάλος με τη μεταμφίεσή της σε άστεγη για το Halloween- «Δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου»

Snapshot Η Μάρθα Στιούαρτ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με τη μεταμφίεσή της σε άστεγη για το Halloween, φορώντας σκισμένα ρούχα και κρατώντας πινακίδα «Πεινάω, βοηθήστε με».

Η επιχειρηματίας διέγραψε τη φωτογραφία μετά τα αρνητικά σχόλια, αλλά το στιγμιότυπο είχε ήδη διαδοθεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε δήλωσή της, η Στιούαρτ ανέφερε ότι ο στόχος της ήταν η ευαισθητοποίηση για το ζήτημα της αστεγίας και όχι η προσβολή κάποιου.

Η ίδια τόνισε ότι έχει αφιερώσει χρόνο και προσπάθεια στη στήριξη φιλανθρωπικών οργανώσεων κατά της αστεγίας και δεσμεύτηκε να συνεχίσει την υποστήριξη αυτή.

Η περιουσία της Μάρθας Στιούαρτ εκτιμάται στα 400 εκατομμύρια δολάρια και η οικονομική της κατάσταση βασίζεται σε ακίνητα, βιβλία, τηλεοπτικές δραστηριότητες και εμπορικές συνεργασίες. Snapshot powered by AI

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η Μάρθα Στιούαρτ με την επιλογή της να μεταμφιεστεί σε άστεγη γυναίκα για το Halloween. Η 85χρονη επιχειρηματίας και τηλεοπτική προσωπικότητα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται με σκισμένα ρούχα, λερωμένο πρόσωπο και μια χάρτινη πινακίδα που έγραφε «ΠΕΙΝΑΩ, ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΕ!».

Η εικόνα προκάλεσε κύμα αρνητικών σχολίων, με πολλούς χρήστες να χαρακτηρίζουν την επιλογή της «αηδιαστική», «απογοητευτική» και «άστοχη». Η αντίδραση ήταν ακόμη εντονότερη αν αναλογιστεί κανείς ότι η περιουσία της Στιούαρτ εκτιμάται στα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Η φωτογραφία που προκάλεσε αντιδράσεις

Η επίμαχη φωτογραφία είχε συμπεριληφθεί σε μια σειρά αναρτήσεων στο Instagram, μέσα από τις οποίες η Μάρθα Στιούαρτ προωθούσε τα κεριά της για την περίοδο του Halloween και των γιορτών, τα οποία διαθέτει μέσω του τηλεοπτικού δικτύου αγορών QVC. «Τα κεριά μου από το QVC είναι ιδανικά για το Halloween!», έγραφε στη λεζάντα της δημοσίευσης.

Η ίδια διέγραψε στη συνέχεια τη φωτογραφία, ωστόσο το στιγμιότυπο είχε ήδη αναπαραχθεί ευρέως στο διαδίκτυο, με χρήστες του Reddit και του X να το μοιράζονται και να σχολιάζουν αρνητικά την επιλογή της.

Μετά τον σάλο, η Στιούαρτ τοποθετήθηκε με δήλωσή της στο Daily Mail, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλει κανέναν. Αντίθετα, όπως ανέφερε, στόχος της ήταν να στρέψει την προσοχή του κοινού στο σοβαρό ζήτημα της αστεγίας.

«Με στενοχωρεί το γεγονός ότι η χθεσινή μου αποκριάτικη μεταμφίεση, η οποία είχε ως στόχο να ευαισθητοποιήσει περισσότερο το κοινό για το πολύ σοβαρό ζήτημα της αστεγίας, προσέβαλε ανθρώπους. Αυτό δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη δήλωσή της υπογράμμισε ότι η αστεγία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και κρίσεις στις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι είναι ένα ζήτημα για το οποίο ενδιαφέρεται βαθιά και στο οποίο έχει αφιερώσει χρόνο και προσπάθεια, στηρίζοντας φιλανθρωπικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για την αντιμετώπισή του.

«Έχω αφιερώσει σημαντικό χρόνο και προσπάθεια στην υποστήριξη φιλανθρωπικών οργανώσεων που καταπολεμούν αυτή τη συνεχιζόμενη κοινωνική μάστιγα. Δεσμεύομαι να συνεχίσω να προσπαθώ να κάνω τη διαφορά», πρόσθεσε.

Παρά την τοποθέτησή της, η επιχειρηματίας δεν ζήτησε ευθέως συγγνώμη για τη μεταμφίεσή της, γεγονός που επίσης επισημάνθηκε από όσους σχολίασαν την υπόθεση.

Η περιουσία των 400 εκατομμυρίων

Η αντίδραση του κοινού συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό και με την οικονομική επιφάνεια της Στιούαρτ, η περιουσία της οποίας υπολογίζεται σήμερα στα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Το 1999 είχε καταγραφεί ως η πρώτη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος γυναίκα στις ΗΠΑ, όταν η εταιρεία της, Martha Stewart Living Omnimedia, εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Ωστόσο, η περιουσία της γνώρισε σημαντική πτώση μετά τις κατηγορίες για χρηματιστηριακές συναλλαγές με χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών (insider trading), οι οποίες οδήγησαν το 2004 σε ποινή φυλάκισης πέντε μηνών, αλλά και εξαιτίας των μεταγενέστερων διακυμάνσεων στην αγορά της εταιρείας της.

Σήμερα, σύμφωνα με το Tasting Table, η οικονομική της κατάσταση στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ακίνητη περιουσία της, τις εκδόσεις βιβλίων, τις τηλεοπτικές και άλλες μιντιακές δραστηριότητες, καθώς και τις εμπορικές συνεργασίες της.

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