H Ζεντάγια έγινε Χάλι Μπέρι για το Halloween - Αναβίωσε το εμβληματικό look της ηθοποιού από το 2000

Με τη βοήθεια του στιλίστα της, Λο Ρόουτς, η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» αναδημιούργησε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά looks της Χάλι Μπέρι

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

H Ζεντάγια έγινε Χάλι Μπέρι για το Halloween - Αναβίωσε το εμβληματικό look της ηθοποιού από το 2000
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  • Η Ζεντάγια αναδημιούργησε για το Halloween το εμβληματικό look της Χάλι Μπέρι από την πρεμιέρα της ταινίας «X-Men» το 2000.
  • Το σύνολο προέρχεται από τη φθινοπωρινή συλλογή του γαλλικού οίκου Lanvin για το 2000 και περιλαμβάνει εμπριμέ τοπ σε γραμμή μπικίνι και ασορτί παντελόνι.
  • Ο στιλίστας Λο Ρόουτς βοήθησε στη δημιουργία της εμφάνισης, που περιλαμβάνει επίσης μυτερές γόβες και καφέ γυαλιά ηλίου, ενώ η Ζεντάγια υιοθέτησε το κοντό χτένισμα της Χάλι Μπέρι.
  • Ο Λο Ρόουτς δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο που παρουσιάζουν τις ομοιότητες ανάμεσα στις δύο εμφανίσεις.
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Η Χάλι Μπέρι έγινε πηγή έμπνευσης για τη φετινή αποκριάτικη εμφάνιση της Ζεντάγια, με την ηθοποιό να ενθουσιάζεται βλέποντας την αναβίωση ενός από τα πιο χαρακτηριστικά looks της.

Με τη βοήθεια του επί χρόνια στιλίστα της, Λο Ρόουτς, η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» επέλεξε να αναδημιουργήσει το σύνολο του οίκου Lanvin που είχε φορέσει η Χάλι Μπέρι στην πρεμιέρα της ταινίας «X-Men», το καλοκαίρι του 2000, στη Νέα Υόρκη.

Ο Ρόουτς δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα σύντομο βίντεο και σειρά φωτογραφιών από τις δύο εμφανίσεις, αναδεικνύοντας τις ομοιότητές τους.

Το σύνολο προερχόταν από τη φθινοπωρινή συλλογή του γαλλικού οίκου για το 2000 και αποτελούνταν από ένα εμπριμέ τοπ σε γραμμή μπικίνι, σε απαλές κίτρινες, καφέ και λευκές αποχρώσεις, με ασημένιες λεπτομέρειες, το οποίο συνδυαζόταν με ασορτί παντελόνι.

Η Χάλι Μπέρι είχε ολοκληρώσει τότε την εμφάνισή της με αλυσίδα στη μέση, ασημένια πέδιλα και διαμαντένια σκουλαρίκια.

https://www.instagram.com/p/DfJ8ekaFsfy/

Η Ζεντάγια, από την πλευρά της, επέλεξε μυτερές γόβες και καφέ γυαλιά ηλίου, παρόμοια με εκείνα που φορούσε η ηθοποιός, ενώ υιοθέτησε και το χαρακτηριστικό κοντό χτένισμά της.

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