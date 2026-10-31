Τρελή καταδίωξη κλεμμένου αυτοκινήτου αξίας 2 εκατ. ευρώ σε 3 χώρες

Snapshot Ο επικεφαλής της Bugatti, Μάτε Ρίματς, αναζητούσε το κλεμμένο αυτοκίνητό του Bugatti Chiron αξίας περίπου 2,4 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας σύστημα τηλεμετρίας και ενημερώνοντας τις αρχές.

Το αυτοκίνητο κλάπηκε από έναν 35χρονο Κροάτη που ισχυρίστηκε ότι το πήρε επειδή είδε τα κλειδιά μέσα στο όχημα κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Η καταδίωξη του οχήματος εκτείνετο σε τρεις χώρες και ο ύποπτος συνελήφθη στην Αυστρία με τη βοήθεια των πληροφοριών που παρείχε ο Ρίματς.

Ο Μάτε Ρίματς δεν προτίθεται να κινηθεί προσωπικά νομικά εναντίον του υπόπτου, αλλά η υπόθεση θα ακολουθήσει την ποινική διαδικασία λόγω της υψηλής αξίας του αυτοκινήτου.

Μετά το περιστατικό, ο Ρίματς παραδέχθηκε ότι ήταν απερίσκεπτος που άφησε τα κλειδιά πάνω στο αυτοκίνητο και προειδοποίησε να μην επαναληφθεί τέτοια πρακτική. Snapshot powered by AI

Λίγο έλειψε να του κοστίσει ακριβά η συνήθειά του να αφήνει τα κλειδιά του αυτοκινήτου στη μηχανή στον χώρο εργασίας του, ώστε οι υπάλληλοι να μην τον απασχολούν συνέχεια για να το μετακινήσει.

Η υπόθεση αποκτά άλλη σημασία, όταν εμπλεκόμενος είναι ο επικεφαλής της Bugatti, Μάτε Ρίματς, και το αυτοκίνητο μία Bugatti Chiron, αξίας περίπου 2,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Στις εγκαταστάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Ζάγκρεμπ, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, όπως κοινοποίησε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακάλυψε ότι το αυτοκίνητό του είχε κάνει φτερά. Ο ίδιος ξεκίνησε να αναζητά το όχημα, αξιοποιώντας το σύστημα τηλεμετρίας που επέτρεπε τον εντοπισμό της θέσης του, ενώ παράλληλα ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές για την πορεία του.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, το αυτοκίνητο κατευθυνόταν προς τη Σλοβενία. Οι πληροφορίες που παρείχε ο ίδιος, μέσω ομαδικής συνομιλίας με τις αρμόδιες αρχές, αποδείχθηκαν καθοριστικές για τον εντοπισμό του οχήματος και τη σύλληψη του υπόπτου στην Αυστρία.

Πρόκειται για έναν περίπου 35χρονο Κροάτη, ο οποίος, υποστήριξε ότι είχε επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της εταιρείας αναζητώντας εργασία, όταν είδε τα κλειδιά στο εσωτερικό της Chiron, αποφάσισε να την πάρει και να αποχωρήσει.

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Ο επικεφαλής της Bugatti ανέφερε ότι συνάντησε τον συλληφθέντα στο αστυνομικό τμήμα στην Αυστρία. Όπως δήλωσε, δεν προτίθεται ο ίδιος να κινηθεί νομικά εναντίον του, ωστόσο η υπόθεση θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη ποινική διαδικασία, δεδομένης της ιδιαίτερα υψηλής αξίας του αυτοκινήτου. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι προσφέρθηκε να μεταφέρει τον άνδρα πίσω στην οικογένειά του, πρόταση που δεν έγινε δεκτή από την αστυνομία.

Μετά την περιπέτεια, ο Μάτε Ρίματς δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται μπροστά από το ανακτημένο αυτοκίνητο, σχολιάζοντας την απερισκεψία του, να αφήνει τα κλειδιά πάνω.

«Το έκανα για χρόνια και, φυσικά, δεν είχε συμβεί ποτέ τίποτα... μέχρι τώρα. Δεν θα το ξανακάνω και δεν θα πρέπει να το επιχειρήσετε ούτε εσείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.