Φονική καραμπόλα στο Βιετνάμ - Ανατριχιαστικά πλάνα από τη στιγμή της σύγκρουσης

Snapshot Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε καραμπόλα σε αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας στο Βιετνάμ.

Δύο οχήματα είχαν ήδη συγκρουστεί και ήταν σταματημένα στη δεξιά λωρίδα με τους οδηγούς έξω από αυτά.

Ένα τρίτο όχημα, χωρίς προειδοποίηση, προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στα σταματημένα οχήματα, παρασύροντας τους οδηγούς.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης προκάλεσε την μετακίνηση του φορτηγού σε διπλανές λωρίδες. Snapshot powered by AI

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μία τρομακτική καραμπόλα που σημειώθηκε την Τετάρτη σε αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας στο Βιετνάμ.

Στην περιοχή Nghĩa Đài Loan, όπως καταγράφει βίντεο από κάμερα κυκλοφορίας, στη δεξιά λωρίδα είναι σταματημένα, εξαιτίας μεταξύ τους σύγκρουσης δύο οχήματα, ένα μικρό επιβατικό κι ένα μαύρο φορτηγό, με τους οδηγούς να είναι έξω από αυτά, προφανώς αναμένοντας βοήθεια.

Στην ίδια λωρίδα, ωστόσο λεπτά αργότερα εμφανίζεται με ταχύτητα ένα λευκό όχημα ο οδηγός του οποίου δεν έχει καμία ένδειξη ή προειδοποίηση ότι μπροστά του υπάρχει τροχαίο, με συνέπεια να πέσει πάνω στα δύο αυτοκίνητα, «θερίζοντας» τα άτομα που στέκονταν στον δρόμο.

Ήταν τόση η σφοδρότητα της σύγκρουσης, που το σταματημένο ενδιάμεσα στα δύο αυτοκίνητα, φορτηγό, «προσπέρασε» το πρώτο αυτοκίνητο και πέρασε στις δύο διπλανές λωρίδες.