Η NASA προσλαμβάνει προσωπικό για να ζήσει και να εργαστεί στη Σελήνη με αυτόν τον υψηλό μισθό

Το πρόγραμμα «Άρτεμις» της NASA έχει ως στόχο να επιστρέψουν οι άνθρωποι στη σεληνιακή επιφάνεια

Δημήτρης Δρίζος

Η NASA προσλαμβάνει προσωπικό για να ζήσει και να εργαστεί στη Σελήνη με αυτόν τον υψηλό μισθό
WHAT THE FACT
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  • Η NASA προσλαμβάνει νέο προσωπικό για να ζήσει και να εργαστεί στη Σελήνη, με στόχο τη δημιουργία μόνιμης βάσης στο φεγγάρι μέσω του προγράμματος Άρτεμις.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Αμερικανοί πολίτες με μεταπτυχιακό σε επιστήμες ή τεχνολογία και τουλάχιστον τρία χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ή να πληρούν εναλλακτικά ιατρικά ή πτητικά προσόντα.
  • Οι επιλεγμένοι αστροναύτες θα λάβουν ετήσιες αποδοχές ύψους 164.395 δολαρίων και θα περάσουν δύο χρόνια εκπαίδευσης στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον πριν την αποστολή.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν αυστηρές ιατρικές εξετάσεις και να αποδείξουν ηγετικές, ομαδικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
  • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 3 Δεκεμβρίου 2026, με έντονο ανταγωνισμό λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων.
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Αν έχετε ονειρευτεί ποτέ να αφήσετε τη σημερινή σας δουλειά και να ταξιδέψετε στη Σελήνη, τώρα ίσως να έχετε την ευκαιρία να κάνετε αυτό το όνειρο πραγματικότητα.

Αυτό συμβαίνει επειδή η NASA ανακοίνωσε ότι προσλαμβάνει νέο προσωπικό, το οποίο θα ζήσει και θα εργαστεί στο φεγγάρι, προσφέροντας στους επιτυχόντες έναν ιδιαίτερα υψηλό μισθό.

Η διαστημική υπηρεσία άνοιξε επίσημα τις αιτήσεις για τη νέα σειρά αστροναυτών, καθώς έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία μιας μόνιμης βάσης στη Σελήνη.

Το πρόγραμμα «Άρτεμις» της NASA έχει ως στόχο να επιστρέψουν οι άνθρωποι στη σεληνιακή επιφάνεια. Η επόμενη γενιά αστροναυτών ενδέχεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή μιας σεληνιακής βάσης, με τους επιλεγμένους υποψηφίους να έχουν ενδεχομένως την ευκαιρία να ζήσουν και να εργαστούν στη Σελήνη.

Η φιλοδοξία είναι το πρόγραμμα να ανοίξει τον δρόμο για ακόμη πιο φιλόδοξες αποστολές εξερεύνησης του διαστήματος, οι οποίες θα περιλαμβάνουν μελλοντικά και ταξίδια στον Άρη.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη NASA για να ζήσουν στη Σελήνη;

Η NASA έχει καθορίσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τις νέες θέσεις εργασίας, επομένως δεν θα έχουν όλοι δικαίωμα συμμετοχής.

Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση στην αμερικανική διαστημική υπηρεσία θα πρέπει αρχικά να είναι πολίτες των ΗΠΑ και να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε κάποιον επιστημονικό ή τεχνολογικό κλάδο, όπως η μηχανική, οι βιολογικές επιστήμες, οι φυσικές επιστήμες, η επιστήμη των υπολογιστών ή τα μαθηματικά.

Παράλληλα, απαιτούνται τουλάχιστον τρία χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων σπουδών. Υπάρχουν, ωστόσο, και εναλλακτικές διαδρομές ένταξης στο πρόγραμμα, μεταξύ των οποίων ορισμένα ιατρικά προσόντα, διδακτορικές σπουδές και εμπειρία ως στρατιωτικός δοκιμαστής πιλότος.

Για τους πιλότους ισχύουν συγκεκριμένες απαιτήσεις επαγγελματικής εμπειρίας:

  • Αεριωθούμενα αεροσκάφη υψηλών επιδόσεων: Τουλάχιστον 750 ώρες πτήσης ως κυβερνήτης.
  • Άλλα αεροσκάφη σταθερών πτερύγων: Συνολικά 1.500 ώρες πτήσης, εκ των οποίων τουλάχιστον 750 ως κυβερνήτης.
  • Ελικόπτερα: Συνολικά 1.000 ώρες πτήσης, εκ των οποίων τουλάχιστον 300 ως κυβερνήτης.

Μιλώντας για το πρόγραμμα «Άρτεμις», ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, είχε δηλώσει στο παρελθόν: «Μέχρι την αποστολή Άρτεμις IV, όταν οι αστροναύτες μας προσεδαφιστούν στην επιφάνεια της Σελήνης, θα υπάρχουν ήδη εκεί ορισμένες από τις υποδομές και τα οχήματα εξερεύνησης που θα τους περιμένουν».

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν ετήσιες αποδοχές ύψους 164.395 δολαρίων.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής διοικητής της NASA, Ματ Άντερσον, δήλωσε: «Το παράθυρο ευκαιρίας είναι ανοιχτό. Η αποστολή περιμένει. Και το μόνο που λείπει από τη μεγαλύτερη περιπέτεια στην οποία έχει συμμετάσχει ποτέ η ανθρωπότητα είσαι εσύ».

Η αμερικανική υπηρεσία προχωρά με τα σχέδιά της για τη δημιουργία μιας βάσης στη σεληνιακή επιφάνεια, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει τη μόνιμη ανθρώπινη παρουσία εκεί.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να περάσουν τις απαιτητικές ιατρικές εξετάσεις της NASA για μακράς διάρκειας διαστημικές αποστολές και να αποδείξουν ότι διαθέτουν ισχυρές ηγετικές ικανότητες, καθώς και δεξιότητες ομαδικής εργασίας και επικοινωνίας.

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να το κάνουν έως τις 23:59 (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ) στις 3 Δεκεμβρίου 2026. Ο ανταγωνισμός αναμένεται ιδιαίτερα σκληρός, καθώς, σύμφωνα με τον Guardian, στην προηγούμενη διαδικασία επιλογής η NASA προσέλαβε μόλις 10 νέους αστροναύτες από περισσότερους από 8.000 υποψηφίους.

Ωστόσο, όσοι αποδεχθούν τελικά μια θέση εργασίας θα χρειαστεί να περιμένουν αρκετά μέχρι να φτάσουν στη Σελήνη. Οι επιτυχόντες θα πρέπει αρχικά να ολοκληρώσουν περίπου δύο χρόνια εκπαίδευσης αστροναυτών στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον της NASA, στο Χιούστον του Τέξας.

Εκεί θα εκπαιδευτούν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από τους διαστημικούς περιπάτους μέχρι τον χειρισμό διαστημοπλοίων και ρομποτικού εξοπλισμού.

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