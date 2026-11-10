Οι 3 Ιρανοί της «Σαχίντ Καβέ» που υποπτεύεται η Γαλλία για τη μαζική κυβερνο-επίθεση στα ψυγεία της

Η Γαλλία κατηγορεί το Ιράν για την κυβερνοεπίθεση και εστιάζει σε τρεις Ιρανούς χάκερ της «Σαχίντ Καβέ»

Δέσποινα Σοφιανίδου

Οι 3 Ιρανοί της «Σαχίντ Καβέ» που υποπτεύεται η Γαλλία για τη μαζική κυβερνο-επίθεση στα ψυγεία της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Γαλλία κατηγορεί το Ιράν και το παρακλάδι του IRGC «Σαχίντ Καβέ» για τη μαζική κυβερνοεπίθεση στα συστήματα ψύξης 700 σουπερμάρκετ τον Οκτώβριο του 2026.
  • Τρεις Ιρανοί χάκερ της ομάδας «Σαχίντ Καβέ» ταυτοποιήθηκαν και έχει ζητηθεί η σύλληψή τους με διεθνή εντάλματα.
  • Η έρευνα αποκάλυψε χρήση φαρσί και ιρανικών διευθύνσεων IP, ενώ συνεχίζεται λόγω παρόμοιων επιθέσεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
  • Η Γαλλία σχεδιάζει κυρώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για διαμαρτυρία, με τη στήριξη της Γερμανίας και καταδίκη της επίθεσης.
  • Το Ισραήλ προειδοποιεί ότι το Ιράν παραμένει απειλή παγκοσμίως και αναφέρει απομάκρυνση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών από βρετανικές βάσεις λόγω ιρανικών απειλών.
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Η Γαλλία κατηγορεί επίσημα το Ιράν και το παρακλάδι του Στρατού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), «Σαχίντ Καβέ» για τη μαζική κυβερνοεπίθεση στα συστήματα ψύξης 700 γαλλικών σουπερμάρκετ τον Οκτώβριο του 2026.

Τη νύχτα της 11ης προς 12η Οκτωβρίου 2026, χάκερ πήραν τον έλεγχο των συνδεδεμένων ψηφιακών θερμοστατών (μάρκες Danfoss και Dixell) και ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50°C, προκαλώντας απώλεια τόνων φρέσκων τροφίμων.

Ως υπεύθυνους η γαλλική Εισαγγελία «δείχνει» τρεις Ιρανούς αξιωματούχους, κατά των οποίων έχουν ζητηθεί διεθνή εντάλματα σύλληψης. Τον αρχηγό της ομάδας «Σαχίντ Καβέ» και των δύο υπαρχηγών του.

Πρόκειται για τους:

Χαμίντ Ρεζά Λασγκαριάν : Ταυτοποιείται ως προϊστάμενος του τμήματος κυβερνοεπιθέσεων στο κέντρο ηλεκτρονικών και κυβερνοεπιθέσεων των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC-CEC).

Ρεζά Σαλαρβάντ : Ένας από τους βασικούς επιχειρησιακούς διαχειριστές που είναι υπεύθυνοι για την ηγεσία της μονάδας hacking Σαχίντ Καβέ.

Μαχντί Λασγκαριάν : Επίσης συνυπεύθυνος και βασικό στέλεχος στη διεξαγωγή των τεχνικών λειτουργιών της ίδιας μονάδας Σαχίντ Καβέ.

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Σύμφωνα με την Εισαγγελέα του Παρισιού, η έρευνα εβδομάδων κατέστησε δυνατή την ανακάλυψη «ενός χαρακτηριστικού τρόπου λειτουργίας» της ιρανικής ομάδας, δηλαδή «της χρήσης φαρσί και διευθύνσεων IP που αναφέρονται σε τερματικά που βρίσκονται στο Ιράν».

Ωστόσο, η έρευνα δεν έχει τελειώσει, ειδικά από τη στιγμή που αρκετές ευρωπαϊκές χώρες επηρεάστηκαν από παρόμοια κυβερνοεπίθεση στις 2 Νοεμβρίου. Αυτός είναι πιθανώς ο λόγος που ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας έχει δηλώσει ότι θα επιβληθούν κυρώσεις «σε ευρωπαϊκό επίπεδο», ενώ κάλεσε για διαμαρτυρία στον Ιρανό πρέσβη.

Τους γαλλικούς ισχυρισμούς υιοθέτησε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, καταδικάζοντας την κυβερνοεπίθεση.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του, αναφέρθηκε στον ιρανικό κίνδυνο, σημειώνοντας:

«Όποιος πίστευε ότι το Ιράν δεν αποτελεί πλέον απειλή, πρέπει να δει σοβαρά την πραγματικότητα.

Η Γαλλία κατηγόρησε το IRGC για σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις κατά των υποδομών της.

Αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη απομακρύνονται από βάσεις στη Βρετανία λόγω ιρανικών απειλών.

Το Ιράν παραμένει απειλή που εκτείνεται πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή. Το να αγνοήσουμε αυτή την απειλή δεν θα την κάνει να εξαφανιστεί. Θα την κάνει μόνο πιο επικίνδυνη.»

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