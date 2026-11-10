Ορμούζ: Στις φλόγες 2 τάνκερ – Το ένα προσέκρουσε σε νάρκη, λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Snapshot Δύο τάνκερ πήραν φωτιά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ένα από τα πλοία προσέκρουσε σε νάρκη τοποθετημένη μακριά από τις ιρανικές ακτές.

Το δεύτερο τάνκερ, υπό την προστασία αμερικανικών μαχητικών, υπέστη ατύχημα και ακινητοποιήθηκε με πυρκαγιά.

Οι Φρουροί της Επανάστασης χαρακτηρίζουν τη διαδρομή που ακολούθησαν τα πλοία ως «μη εξουσιοδοτημένη» και επικίνδυνη.

Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι όλα τα πλοία που συνεργάζονται με τον αμερικανικό στρατό και διέρχονται από αυτή τη διαδρομή θα αντιμετωπίσουν παρόμοια περιστατικά. Snapshot powered by AI

Δύο τάνκερ πήραν φωτιά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι ανέφεραν ότι τα πετρελαιοφόρα χρησιμοποιούσαν μία «μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή» για τη διέλευσή τους.

Η Τεχεράνη όταν κάνει λόγο για «μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή» αναφέρεται σε διαδρομές που έχουν τοποθετηθεί νάρκες μακριά από τις ιρανικές ακτές. «Ένα από αυτά τα πλοία, ένα υπερδεξαμενόπλοιο, προσέκρουσε σε νάρκη και ακολούθησε έκρηξη, ενώ το δεύτερο δεξαμενόπλοιο, το οποίο βρισκόταν υπό την προστασία μαχητικών αεροσκαφών του αμερικανικού επιτιθέμενου και προσπαθούσε να περάσει κρυφά μέσω της παράνομης διαδρομής, υπέστη ατύχημα και ακινητοποιήθηκε στη θέση του με μία τρομερή πυρκαγιά», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Παράλληλα επανέλαβαν ότι «η μη εξουσιοδοτημένη διαδρομή είναι επικίνδυνη και όλα τα πλοία που συνεργάζονται με τον τρομοκρατικό και επιθετικό αμερικανικό στρατό και σκοπεύουν να διέλθουν από αυτή τη διαδρομή θα υποστούν την ίδια τύχη».