Ρουμανία: Στις φλόγες δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα – Εξετάζεται αν χτυπήθηκε από drone

Snapshot Το εμπορικό πλοίο Yara J τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο σε ρουμανικά χωρικά ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα, με το πλήρωμα να απομακρύνεται με ασφάλεια.

Το Yara J μεταφέρει χημικά προϊόντα και πετρέλαιο και φέρει σημαία Κομόρων.

Οι ρουμανικές αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν προκλήθηκε από επίθεση μη επανδρωμένου σκάφους.

Το περιστατικό σημειώνεται σε περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα και μετά από παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ρουμανίας από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη σύνδεση μεταξύ της πυρκαγιάς στο πλοίο και των παραβιάσεων του εναέριου χώρου. Snapshot powered by AI

Στις φλόγες τυλίχθηκε αργά το βράδυ πλοίο που βρισκόταν αγκυροβολημένο σε ρουμανικά χωρικά ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα, με το πλήρωμά του να απομακρύνεται εγκαίρως και με ασφάλεια.

Το Yara J, είναι πλοίο μεταφοράς χημικών προϊόντων και πετρελαίου με σημαία Κομόρων. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας, Ράντου Μιρούτα, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί εάν το πλοίο χτυπήθηκε από μη επανδρωμένο σκάφος, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

Το συμβάν καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα και ειδικότερα στα ύδατα κοντά στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Μέχρι στιγμής, πάντως, οι ρουμανικές αρχές δεν έχουν συνδέσει επισήμως τα δύο περιστατικά.