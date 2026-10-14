Αμερικανική εταιρεία παρήγαγε 71 εκατ. λίτρα νερού σε τρεις ώρες με drones στην Αλάσκα
Αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας υποστηρίζει πως παρήγαγε 71,9 εκατομμύρια λίτρα νερού σε τρεις ώρες με drones στην Αλάσκα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
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Μια αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας υποστηρίζει ότι πέτυχε την παραγωγή περίπου 71,9 εκατομμυρίων λίτρων νερού σε μόλις τρεις ώρες κάνοντας χρήση drones.
Το πείραμα διεξήχθη από την εταιρεία Rainmaker στην χερσόνησο Kenai της Αλάσκας, προκαλώντας ωστόσο θύελλα αντιδράσεων μεταξύ των κατοίκων, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την επιχείρηση κατόπιν εορτής.
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Αμερικανική εταιρεία παρήγαγε 71 εκατ. λίτρα νερού σε τρεις ώρες με drones στην Αλάσκα
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