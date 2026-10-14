Αμερικανική εταιρεία παρήγαγε 71 εκατ. λίτρα νερού σε τρεις ώρες με drones στην Αλάσκα

Μια αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας υποστηρίζει ότι πέτυχε την παραγωγή περίπου 71,9 εκατομμυρίων λίτρων νερού σε μόλις τρεις ώρες κάνοντας χρήση drones.

Το πείραμα διεξήχθη από την εταιρεία Rainmaker στην χερσόνησο Kenai της Αλάσκας, προκαλώντας ωστόσο θύελλα αντιδράσεων μεταξύ των κατοίκων, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την επιχείρηση κατόπιν εορτής.

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