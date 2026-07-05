Μουντιάλ 2026: Το «νεκροταφείο των γιγάντων» – Οι μεγάλες δυνάμεις που αποχαιρέτησαν νωρίς

Snapshot Το εφετινό Μουντιάλ, με 48 ομάδες, οδήγησε σε πρόωρους αποκλεισμούς μεγάλων ιστορικών δυνάμεων, προκαλώντας ανατροπές στα προγνωστικά.

Η Γερμανία αποκλείστηκε από τη φάση των «32» μετά την ήττα στα πέναλτι από την Παραγουάη, σημειώνοντας την πρώτη ιστορική της ήττα στη διαδικασία σε Μουντιάλ.

Η Ολλανδία αποκλείστηκε επίσης στα πέναλτι από το Μαρόκο.

Η Τουρκία τερμάτισε τελευταία στον όμιλο και αποκλείστηκε πριν το τρίτο παιχνίδι.

Η Ουρουγουάη δεν πέτυχε καμία νίκη στον όμιλο και αποκλείστηκε ως μία από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις του Μουντιάλ. Snapshot powered by AI

Το διευρυμένο Μουντιάλ των 48 ομάδων υποσχέθηκε περισσότερες συγκινήσεις, αλλά για μερικές από τις πλέον ιστορικές δυνάμεις του πλανήτη εξελίχθηκε σε κάζο. Η ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων και τα πρώτα παιχνίδια των νοκ–άουτ (φάση των «32») άφησαν εκτός συνέχειας ομάδες που ξεκίνησαν το ταξίδι με βλέψεις για το βαρύτιμο τρόπαιο ή τουλάχιστον μία μακρά πορεία στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού.

Για τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Τουρκία, την Ουρουγουάη, την Ακτή Ελεφαντοστού και την Κροατία, μεταξύ άλλων, η διοργάνωση ολοκληρώθηκε πρόωρα, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα πίσω της, αυστηρότατη κριτική από τον κόσμο και τον Τύπο και την αίσθηση μίας τεράστιας χαμένης ευκαιρίας.

Γερμανία: «Αλμπιρόχα» θαύμα, «Μάνσαφτ» δράμα

Η εθνική Γερμανίας έφτασε στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής με μοναδικό στόχο την επιστροφή στην κορυφή και την αποκατάσταση του πληγωμένου της γοήτρου. Αντ’ αυτού, «γράφτηκε» άλλη μία μαύρη σελίδα στην ιστορία της. Στη φάση των «32», απέναντι στην ψυχωμένη Παραγουάη, οι Γερμανοί «κόλλησαν» στο 1–1 μετά την παράταση.

Στη διαδικασία των πέναλτι, η παραδοσιακή γερμανική ψυχραιμία… εξαφανίστηκε. Οι Κάι Χάβερτς, Νικ Βολτεμάντε και Τζόναθαν Τα αστόχησαν, γνωρίζοντας έναν ταπεινωτικό αποκλεισμό με 4–3. Για μία χώρα που δεν είχε χάσει ποτέ ιστορικά σε διαδικασία πέναλτι σε Μουντιάλ, αυτό το χτύπημα ήταν το δριμύτερο από όλα.

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της «Μάνσαφτ», πληρώνοντας ουσιαστικά το «μάρμαρο» της αποτυχίας, με τη Γερμανική Ομοσπονδία να στοχεύει στον Γιούργκεν Κλοπ και να αισιοδοξεί ότι θα εξασφαλίσει την υπογραφή του μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ολλανδία: Οι «Οράνιε» λύγισαν ξανά από το Μαρόκο

Η Ολλανδία έδειχνε ικανή για μεγάλα πράγματα, ειδικά μετά το εμφατικό 3–1 επί της Τυνησίας στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Ωστόσο, η μοίρα τής επιφύλασσε αντίστοιχο σκληρό φινάλε με τη Γερμανία, και μάλιστα στο ίδιο εικοσιτετράωρο.

Στο Μοντερέι, απέναντι στο πάντα επικίνδυνο και σκληροτράχηλο Μαρόκο, οι Ολλανδοί δεν μπόρεσαν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους (1–1). Η διαδικασία των πέναλτι αποδείχθηκε για άλλη μία φορά η «αχίλλειος πτέρνα» της ομάδας του Ρόναλντ Κούμαν, ο οποίος παραιτήθηκε μία μέρα μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό, χάνοντας με 3–2 και παίρνοντας πρόωρα τον δρόμο της επιστροφής για το Άμστερνταμ.

Τουρκία: Η απογοήτευση των ομίλων

Μετά τις εξαιρετικές της εμφανίσεις στα γήπεδα της Ευρώπης, η Τουρκία θεωρείτο από πολλούς πρώην «αστέρες» και αναλυτές ως ένα από τα μεγάλα dark horses (σ.σ. κρυφά φαβορί) της διοργάνωσης. Διέθετε ένα ρόστερ γεμάτο ταλέντο και ενθουσιασμό, όμως, η πραγματικότητα στα γήπεδα του Μουντιάλ ήταν αμείλικτη.

Παρά τη νίκη με 3–2 επί των Ηνωμένων Πολιτειών στην τελευταία αγωνιστική, η ζημιά ήταν ήδη ανεπανόρθωτη. Η Τουρκία είχε αποκλειστεί μαθηματικά πριν καν παίξει το τρίτο της παιχνίδι, τερματίζοντας στην τελευταία θέση του ομίλου της. Η αστοχία, η ατυχία και τα αμυντικά λάθη στις κρίσιμες στιγμές στέρησαν από αυτήν την εξαιρετικά ταλαντούχα γενιά (Άρντα Γκιουλέρ, Μπαρίς Γιλμάζ, Κενάν Γιλντίς, Φέρντι Καντιόγλου, Ορκούν Κοκτσί κ.ά.) μία ιστορική πορεία.

Ουρουγουάη: Αποχαιρέτησε χωρίς ούτε μία νίκη

Η Ουρουγουάη έφτασε στη Βόρεια Αμερική με τη «βαριά» φανέλα της δύο φορές παγκόσμιας πρωταθλήτριας και ένα ρόστερ ικανό να κοιτάξει στα μάτια κάθε αντίπαλο. Η πορεία της, ωστόσο, στον 8ο όμιλο ήταν μία καθολική αποτυχία.

Η «Σελέστε» παρουσιάστηκε χωρίς φαντασία, δυσκολεύτηκε απελπιστικά στο σκοράρισμα και ηττήθηκε στο καθοριστικό παιχνίδι από την Ισπανία με 1–0. Τερματίζοντας στην 3η θέση του ομίλου, χωρίς να πετύχει ούτε μία νίκη στη διοργάνωση, η Ουρουγουάη αποχαιρέτησε το Μουντιάλ ως μία από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις του πρώτου γύρου.

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα «ξεσπάθωσε» κατά των ηγετών της ομάδας, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων προς εκείνους ότι «φεύγω λυπημένος από αυτό το Μουντιάλ, επειδή με εγκαταλείψατε» και συνέχισε αναφέροντας: «Πώς θα μείνει στην ιστορία ο καιρός μου εδώ; Σαν ένας χρόνος που δεν απέδωσα τίποτα», σύμφωνα με το ESPN.

Ακτή Ελεφαντοστού: Η «χρυσή» ευκαιρία που γλίστρησε μέσα από τα χέρια της

Η Ακτή Ελεφαντοστού αποχαιρέτησε πρόωρα το Μουντιάλ στη φάση των «32», αφήνοντας πίσω την αίσθηση μίας τεράστιας χαμένης ευκαιρίας για διάκριση. Η ομάδα παρατάχθηκε στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής με ένα άκρως εντυπωσιακό ρόστερ, γεμάτο με μερικά από τα καλύτερα prospects του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Φυσικά, ξεχώρισε ο 19άχρονος πλάγιος μεσοεπιθετικός, Γιαν Ντιομαντέ, που αγωνίζεται στη Λειψία κι έχει «μαγνητίσει» τα βλέμματα των κορυφαίων συλλόγων του κόσμου έπειτα από μία «μαγική» σεζόν στη Μπουντεσλίγκα. Δίπλα του, παίκτες όπως ο Αμάντ Ντιαλό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο πολύπειρος Νικολά Πεπέ συνέθεταν μία μεσοεπιθετική γραμμή ικανή να «διαλύσει» κάθε άμυνα. Όμως, τα όνειρα έμειναν ημιτελή.

Κροατία: Το VAR «έσβησε» το δικαίωμα στο όνειρο

Η Κροατία, η φιναλίστ του 2018 και τρίτη στον κόσμο το 2022, προστέθηκε με τον πλέον δραματικό τρόπο στη λίστα των «θυμάτων» του Μουντιάλ. Στο Τορόντο, η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς «λύγισε» στο… νήμα από την Πορτογαλία, γνωρίζοντας έναν σκληρό αποκλεισμό με 2–1 στη φάση των «32».

Αν και οι Κροάτες πήραν το προβάδισμα με τον Ιβάν Πέρισιτς, η πορτογαλική αντεπίθεση, με οδηγό τον Κριστιάνο Ρονάλντο, έφερε την ισοφάριση. Το απόλυτο δράμα «γράφτηκε» στις καθυστερήσεις, όταν ο Γκονσάλο Ράμος πέτυχε το γκολ της ανατροπής, ενώ, στο 90+16’ ακυρώθηκε ως οφσάιντ –μέσω VAR– το γκολ του Γιόσκο Γκβάρντιολ που θα έστελνε το ματς στην παράταση.

Αυτό το πρόωρο «αντίο» σηματοδοτεί το τέλος μίας ένδοξης εποχής για το κροατικό ποδόσφαιρο. Ο εμβληματικός αρχηγός, Λούκα Μόντριτς, συμπληρώνοντας τις 200 διεθνείς συμμετοχές του, αποχαιρέτησε τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής με δάκρυα στα μάτια.

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