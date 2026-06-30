Μουντιάλ 2026: Πολύ καλύτερο το Μαρόκο, πέρασε στα πέναλτι την Ολλανδία!

Για 90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις, για το ημίωρο της παράτασης συν τις καθυστερήσεις, το Μαρόκο ήταν καλύτερη ομάδα από την Ολλανδία. Οι Αφρικανοί ήθελαν να παίξουν ποδόσφαιρο, κόντρα στους «οράνιε» που έκλειναν χώρους και επιστράτευαν τη σκοπιμότητα. Έτσι, αποδόθηκε δικαιοσύνη στη διαδικασία των πέναλτι, με τα «λιοντάρια» να παίρνουν το εισιτήριο για τους «16».

Το 1-1 ήταν το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας του αγώνα, αλλά και της παράτασης στο Μοντερέι. Οι Αφρικανοί ήταν σαφώς ανώτεροι. Είχαν τις μεγάλες ευκαιρίες και στο 90λεπτο (κορυφαία το δοκάρι του Χακίμι), αλλά και στην παράταση με το απίστευτο τετ α τετ του Ραχίμι. Οι Ολλανδοί έπαιζαν σε όλη τη διάρκεια του ματς πίσω απ’ την μπάλα. Χωρίς διάθεση να πιέσουν, χωρίς διάθεση να θυμίσουν κάτι απ’ την ποδοσφαιρική σχολή που όλοι θαυμάζουν.

Η ομάδα του Κούμαν προηγήθηκε με τον Χάκπο κόντρα στη ροή του αγώνα, σε μια συγκινητική στιγμή καθώς ο ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ έκλαψε (πρόσφατα «έχασε» το αγέννητο παιδάκι του). Το Μαρόκο ισοφάρισε στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ισά Ντιόπ, για το 1-1 που οδήγησε τις ομάδες ως την παράταση και τα πέναλτι.

Στη… ρουλέτα όλα έμοιαζαν «τρελά». Η πλειοψηφία των εκτελέσεων κατέληξε δοκάρι ή άουτ. Μία φορά ο Ολλανδός τερματοφύλακας απέκρουσε αλλά η μπάλα γλίστρησε και κατέληξε στα δίχτυα. Τελικά ο Μπούνου στο κρίσιμο πέναλτι έκανε μεγάλη επέμβαση και ο Σαϊμπάρι βρήκε δίχτυα για το τελικό 3-2 των Μαροκινών.

Τα «λιοντάρια» θα αντιμετωπίσουν τον Καναδά στη φάση των «16». Το ματς θα γίνει στο Χιούστον το Σάββατο 4 Ιουλίου.

Το ματς

Η Ολλανδία αν και είχε ποσοστό κατοχής στο πρώτο μέρος, δεν είχε το πρώτο της σουτ στην εστία μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Πριν από αυτό μάλιστα, το Μαρόκο είχε αναγκάσει τον Φερμπρούγκεν σε δύο εξαιρετικές αποκρούσεις.

Το Μαρόκο ξεκίνησε με ένταση στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στην μπάλα, βάζοντας δύσκολα στους Ολλανδούς, που ένιωσαν ανακούφιση, βλέποντας στο 52΄στο σουτ του Χακίμι, η μπάλα να τραντάζει το δοκάρι.

Κι όμως οι Ολλανδοί ήταν αυτοί που προηγήθηκαν. Ο Κόντι Χάπκο σκόραρε στο 72’. Μετά από μια υπέροχη κούρσα και ένα άγγιγμα εκτός ισορροπίας από τον Κρισένσιο Σάμερβιλ, ο Χάκπο έκανε το 1-0.

Όμως «τα λιοντάρια του Άτλαντα» επέστρεψαν και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, με κεφαλιά του Ίσα Ντιόπ ισοφάρισαν (1-1) στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Εκεί ο Φερμπρούγκεν κράτησε «ζωντανή» την Ολλανδία σταματώντας (97') σουτ του Ραχίμι από τη μικρή περιοχή. Το Μαρόκο είχε τον πλήρη έλεγχο και η Ολλανδία πιο πίσω σε ένα συμπαγές 4-5-1 χωρίς κατοχή.

Δεν άλλαξε κάτι και κάπως έτσι το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι. Εκεί ο Γιασίν Μπούνου έκανε μια καθοριστική απόκρουση και ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι μετέτρεψε το πέμπτο πέναλτι σε γκολ, χαρίζοντας την πρόκριση στο Μαρόκο (3-2).

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Κουπμάινερς 1-0

Ελ Αϊναουί δοκάρι

Κλάιφερτ δοκαρι

Ραχίμι 1-1

Βέγκορστ 2-1

Ταμπλί 2-2

Τίμπερ άουτ

Χακίμι δοκάρι

Σάμερβιλ απόκρουση Μπούνου

Σαϊμπάρι 2-3

Διαιτητής: Γουίλτον Σαμπάιο (Βραζιλία)

Κίτρινες: Ντιόπ (Μαρόκο)

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Ρόναλντ Κούμαν): Φερμπρούγκεν, Φαν Χέκε, Φαν Ντάικ, Άκε (71' Κουπμάινερς), Ντάμφρις, Γράφενμπερχ (86' Τίμπερ), Ντε Γιονγκ (110' Ντε Ρουν), Φαν ντε Φεν (86' Χάτο), Σάμερβιλ, Χάκπο (113' Κλάιφερτ), Μπρόμπεϊ (71' Βέγκορστ)

ΜΑΡΟΚΟ (Μοχάμεντ Ουαχμπί): Μπούνου, Χακίμι, Ντιοπ, Ριάντ (75' Σαλάχ Εντίν), Μαζραουί, Μπουαντί (79' Μουραμπέτ), Ελ Αϊναουί, Μπραχίμ Ντίαθ (79' Γιασίν), Ουνάχι (86' Ραχίμι), Ελ Χανούς (86' Ταλμπί), Σαϊμπάρι.