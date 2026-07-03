Μουντιάλ 2026: Έτσι λειτουργεί το μικροτσίπ που... ακύρωσε το γκολ της Κροατίας

Μεγάλη συζήτηση έχει δημιουργήσει το ακυρωθέν γκολ του Γκβάρντιόλ (στο 13’ λεπτό των καθυστερήσεων) που θα έστελνε το ματς με την Πορτογαλία στην παράταση. Εκείνη την στιγμή οι Ίβηρες ήταν μπροστά στο σκορ με 2-1 χάρη στο γκολ του Ράμος από το 90+4’.

Πρόκειται για μια φάση που θα μείνει στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πριν η μπάλα χτυπήσει τον Ρενάτο Βίγκα (Πορτογαλία) και φτάσει στον Πάσαλιτς, ο Ματάνοβιτς προσπάθησε να κάνει κεφαλιά, αλλά φάνηκε να μην την έχει αγγίξει.

Σε μια φάση ανεπαίσθητη στο ανθρώπινο μάτι και μη ελεγχόμενη από το VAR, ο Νορβηγός διαιτητής Έσπεν Έσκας τελικά βασίστηκε στον ενσωματωμένο αισθητήρα στην μπάλα, ο οποίος υπέδειξε ελαφρά επαφή με την μπάλα από τον Ματάνοβιτς και, ως εκ τούτου, έκρινε ότι ο Πάσαλιτς ήταν οφσάιντ πριν σκοράρει ο Γκβάρντιολ.

Όμως προκύπτουν ερωτήματα, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βαρκελώνης Mundo deportivo: Είναι αυτό το μικροτσίπ απολύτως αξιόπιστο; Από τι αποτελείται; Πώς λειτουργεί;

Τι είναι το μικροτσίπ;

Αυτή η τεχνολογία εισήχθη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, το 2022. Οι μπάλες περιέχουν έναν μικρό αισθητήρα που χρησιμεύει ως μονάδα μέτρησης (IMU). Βρίσκεται στο κέντρο της μπάλας και αναρτάται από ένα σύστημα που την εμποδίζει να επηρεαστεί από ό,τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ζυγίζει πολύ λίγο και η κύρια λειτουργία του είναι να ανιχνεύει την ακριβή στιγμή που ο παίκτης έρχεται σε επαφή με την μπάλα. Σύμφωνα με τη FIFA, καταγράφει δεδομένα 500 φορές ανά δευτερόλεπτο, καταγράφοντας την επιτάχυνση και τις ακριβείς κινήσεις της μπάλας σε τρεις διαστάσεις.

Ποιες παραμέτρους μετρά ο αισθητήρας για να ανιχνεύσει την επαφή;

Μετρά την επιτάχυνση, την ταχύτητα, την περιστροφή και τις δονήσεις της μπάλας. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί πότε έχει συμβεί μια επαφή και στη συνέχεια μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο στην αίθουσα ελέγχου βίντεο, όπου συνδυάζονται με δεδομένα παρακολούθησης παικτών που καταγράφονται από κάμερες σταδίου για να βοηθήσουν τους διαιτητές VAR.

Με άλλα λόγια, δεν λαμβάνεται υπόψη μόνο η επαφή με την μπάλα, αλλά και οι εικόνες από κάμερες υψηλής ταχύτητας και το τρισδιάστατο σύστημα παρακολούθησης παικτών.

Μπορεί να κάνει λάθος;

Αν και αντιπροσωπεύει μια τεράστια βελτίωση σε σχέση με το παραδοσιακό VAR, εξακολουθεί να έχει περιορισμούς και δεν είναι αλάθητο. Τελικά, αυτό που κάνει είναι να παρέχει μια αντικειμενική πληροφορία, αλλά όλα τελικά βασίζονται στην ερμηνεία του παιχνιδιού από την ομάδα διαιτησίας. Στην πραγματικότητα, η ίδια η FIFA εξηγεί ότι «διαθέτει εναλλακτικά πρωτόκολλα, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών μεθόδων VAR και παρακολούθησης με κάμερα, για να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις μπορούν να ληφθούν με ακρίβεια».

Έτσι αν και ο Ματάνοβιτς προφανώς δεν άγγιξε την μπάλα στο ακυρωθέν τέρμα του Γκβάρντιολ, ο διαιτητής, αφού εξέτασε το βίντεο (επίσης για να δει αν ο Πορτογάλος παίκτης Βέιγκα κάλυπτε τον Πάσαλιτς) και αργότερα παραδέχτηκε ότι δεν μπορούσε να δει την επαφή, αποφάσισε να βασιστεί αποκλειστικά σε αυτό το ελαφρύ άγγιγμα που υποδείχθηκε από τον αισθητήρα της μπάλας και ακυρώθηκε το γκολ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

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