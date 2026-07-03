Μουντιάλ 2026: Τα ρεκόρ που έσπασαν Κριστιάνο, Σιμόν και Μανζάμπι στις χθεσινές αναμετρήσεις

Ο τερματοφύλακας της Ισπανίας, Ουνάι Σιμόν πανηγυρίζει με τον Πάου Κουμπαρσί την πρόκριση της χώρας τους στους «16» του Μουντιάλ

Από τον Ουνάι Σιμόν στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Γιόχαν Μανζάμπι, τους τρεις μεγάλους πρωταγωνιστές στις επιτυχίες της Ισπανίας (3-0 την Αυστρία), Πορτογαλίας (2-1 την Κροατία) και Ελβετίας (2-0 την Αλγερία), που πέρασαν στα βιβλία ρεκόρ της ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Ο Ισπανός τερματοφύλακας τη Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ουνάι Σιμόν ισοφάρισε το ρεκόρ του Ιταλού Βάλτερ Ζένγκα για πέντε συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Ισπανός ξεπέρασε επίσης το ορόσημο του Ιταλού για τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής χωρίς να παραβιαστεί η εστία του, 519 έναντι 517, όπως αναφέρει η FIFA.

Ο Πορτογάλος επιθετικός της Αλ Νασρ, Κριστιάνο Ρονάλντο, στην ένατη εμφάνισή του στη φάση των νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σκόραρε τελικά σε αυτήν. Ο 41χρονος έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία των νοκ άουτ αγώνων, ξεπερνώντας τον καλό του φίλο και πρώην συμπαίκτη του Πέπε, ο οποίος ήταν 39 ετών.

Ο Ελβετός μέσος της Φράιμπουργκ, Γιόχαν Μανζάμπι, 20 ετών, έγινε ο νεότερος παίκτης που κατέγραψε συμμετοχή σε πέντε γκολ (ασίστ-γκολ) σε Παγκόσμιο Κύπελλο από τον 17χρονο Πελέ για τη Βραζιλία στο τουρνουά του 1958 στη Σουηδία.