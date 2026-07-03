Μουντιάλ 2026: Τα ρεκόρ που έσπασαν Κριστιάνο, Σιμόν και Μανζάμπι στις χθεσινές αναμετρήσεις
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατέρριψε ακόμη ένα ρεκόρ στην πλούσια καριέρα του - Η κατηγορία στην οποία ο Μανζάμπι ξεπέρασε τον... Πελέ
Από τον Ουνάι Σιμόν στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Γιόχαν Μανζάμπι, τους τρεις μεγάλους πρωταγωνιστές στις επιτυχίες της Ισπανίας (3-0 την Αυστρία), Πορτογαλίας (2-1 την Κροατία) και Ελβετίας (2-0 την Αλγερία), που πέρασαν στα βιβλία ρεκόρ της ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο Ισπανός τερματοφύλακας τη Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ουνάι Σιμόν ισοφάρισε το ρεκόρ του Ιταλού Βάλτερ Ζένγκα για πέντε συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να δεχθεί γκολ στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Ισπανός ξεπέρασε επίσης το ορόσημο του Ιταλού για τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής χωρίς να παραβιαστεί η εστία του, 519 έναντι 517, όπως αναφέρει η FIFA.
Ο Πορτογάλος επιθετικός της Αλ Νασρ, Κριστιάνο Ρονάλντο, στην ένατη εμφάνισή του στη φάση των νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σκόραρε τελικά σε αυτήν. Ο 41χρονος έγινε ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία των νοκ άουτ αγώνων, ξεπερνώντας τον καλό του φίλο και πρώην συμπαίκτη του Πέπε, ο οποίος ήταν 39 ετών.
Ο Ελβετός μέσος της Φράιμπουργκ, Γιόχαν Μανζάμπι, 20 ετών, έγινε ο νεότερος παίκτης που κατέγραψε συμμετοχή σε πέντε γκολ (ασίστ-γκολ) σε Παγκόσμιο Κύπελλο από τον 17χρονο Πελέ για τη Βραζιλία στο τουρνουά του 1958 στη Σουηδία.