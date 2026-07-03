Ελβετία - Αλγερία 2-0: «Καθάρισε» εύκολα την Αλγερία και περιμένει αντίπαλο στους «16»

Ο αρχηγός της Ελβετίας Γκράνιτ Τσάκα μετά τη νίκη της χώρας του απέναντι στην Αλγερία

Η Ελβετία εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 επικρατώντας με 2-0 της Αλγερίας σε μια αναμέτρηση όπου κυριάρχησε χωρίς να χρειαστεί να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης.

Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν πέτυχε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, με τους Μπριλ Εμπολό στο 10ο λεπτό και Νταν Εντόι στο 46' να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα. Στη φάση των «16», οι Ελβετοί θα αντιμετωπίσουν τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ Κολομβίας και Γκάνας.

Η Ελβετία άνοιξε το σκορ στην πρώτη ουσιαστική ευκαιρία του αγώνα. Στο 10ο λεπτό, ο Μανζάμπι πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική προσπάθεια από τα αριστερά και έδωσε έτοιμο γκολ στον Εμπολό, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-0.

Οι Ελβετοί συνέχισαν να ελέγχουν τον ρυθμό, δημιουργώντας ακόμη δύο σημαντικές ευκαιρίες με τους Ντενίς Ζακάρια και Μανζάμπι, όμως ο τερματοφύλακας της Αλγερίας, Αντονί Ζιντάν, αντέδρασε αποτελεσματικά. Στο φινάλε του πρώτου μέρους, η Αλγερία άγγιξε την ισοφάριση, όμως ο Μάζα αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η Ελβετία διπλασίασε τα τέρματά της. Στο 46', ο Ζακάρια γύρισε την μπάλα στην περιοχή και ο Εντόι με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Η Αλγερία δεν κατάφερε να αντιδράσει, ενώ οι Ελβετοί είχαν ευκαιρίες να διευρύνουν το σκορ. Ο Φάμπιαν Ρίντερ απείλησε στο 75', με τον Ζιντάν να αποκρούει, ενώ στο 81' έχασε σπουδαία ευκαιρία προ κενής εστίας.

Το 2-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την Ελβετία να παίρνει δίκαια την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Ελβετία (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ, Ζακάρια (87' Βίντμερ), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκεζ, Φρόιλερ, Τζάκα, Εντόι (87' Αμπισέρ), Βάργκας (71' Ρίντερ) , Μανζάμπι (71' Όκαφορ), Εμπολό (83' Αμντούνι).

Αλγερία (Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς): Ζιντάν, Μπελγκάλι (82' Μπουλμπίνα), Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αϊτ-Νουρί, Τσερούκι (58' Γκουίρι), Μπενταλέμπ (72' Μπουνταουί), Αουάρ (59' Ατζάμ), Μαχρέζ (72' Μούσα) , Σαϊμπι, Μάζα.

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