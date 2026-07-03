Μουντιάλ 2026: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φόρεσε φανέλα Ντιόγκο Ζότα και του αφιέρωσε τη νίκη (Videos)

Ένα χρόνο πριν σκοτώθηκε σε τραγικό δυστύχημα ο Πορτογάλος διεθνής με τον αδερφό του και ο αρχηγός της ομάδας δεν τον ξέχασε μετά την πρόκριση επί της Κροατίας. 

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φόρεσε φανέλα Ντιόγκο Ζότα και του αφιέρωσε τη νίκη (Videos)
AP
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ήταν 3 Ιουλίου 2025, όταν ο 28χρονος Ντιόγκο Ζότα άφηνε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, μαζί με τον 25χρονο αδερφό του, Αντρέ. Η συμπλήρωση ενός έτους από το τραγικό συμβάν, έτυχε να έρθει την ημέρα που η Πορτογαλία πήρε σπουδαία πρόκριση επί της Κροατίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πριν τη σέντρα υπήρξε αφιέρωμα για τον αδικοχαμένο διεθνή Ίβηρα άσο. Μετά την αναμέτρηση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο προχώρησε σε μια συγκινητική αφιέρωση στη μνήμη του.

Ο CR7 τη στιγμή των πανηγυρισμών, φόρεσε τη φανέλα με τον αριθμό «21» που φορούσε όσο βρισκόταν στη ζωή ο Ζότα. Και με το δάχτυλο έδειχνε τον ουρανό, αφιερώνοντας σε αυτόν την πρόκριση της Πορτογαλίας.

Δείτε τη συγκινητική στιγμή:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φόρεσε φανέλα Ντιόγκο Ζότα και του αφιέρωσε τη νίκη (Videos)

04:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 72 δόσεων

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 3 Ιουλίου

04:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει, ο Λούκα Μόντριτς λέει «αντίο» στα Μουντιάλ

04:04ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ υπέρ Πακιστάν στη σύγκρουση με το Αφγανιστάν: «Έχει δικαίωμα να αμύνεται απέναντι σε τρομοκρατικές επιθέσεις»

03:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Σκόραρε με πέναλτι ο Ρονάλντο, δυσανασχέτησε στην αλλαγή του (Videos)

03:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκίλφοϊλ: «Η συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία»

03:14ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητο: Η ανακύκλωση μπαταριών, το μεγάλο στοίχημα της Ευρώπης απέναντι στην κινεζική κυριαρχία

02:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε θα ξεκινήσουν – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

02:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές Κασσάνδρας και Σιθωνίας

01:56ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2026: Στο ΕΤ η προκήρυξη για τις 315 μόνιμες θέσεις σε νοσοκομεία και δομές Υγείας (ΠΕ/ΤΕ)

01:32ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Απεργία στο λιμάνι της Ραφήνας – Ποια πλοία θα αναχωρήσουν από το λιμάνι του Λαυρίου

01:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για να μπλοκαριστεί η πώληση κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά KAAN

00:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Βάγια Νέστορα: «Δολοφονική ενέργεια» – Αυτοδυναμία, εκλογές το 2027 και οι αιχμές για Τσίπρα και Σαμαρά

00:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Έχασε έδαφος ο Nasdaq – Νέο ρεκόρ ο Dow Jones

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία - Αυστρία 3-0: Απόλυτη κυριαρχία κι άνετη πρόκριση στους «16» - Δείτε τα γκολ

23:59WHAT THE FACT

Μην πετάς το μισό λεμόνι που σου έμεινε – Κάνε αυτό για να μείνει φρέσκο

23:49LIFESTYLE

Λούις Χάμιλτον: Τι εξομολογήθηκε για την σχέση του με την Κιμ Καρντάσιαν

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Νεκρός 55χρονος δικυκλιστής, προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Την απείλησε με μαχαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θα «χτυπήσει» 37άρια πριν πέσει η θερμοκρασία – Πότε αλλάζει το σκηνικό

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λητή: Από αναμμένο τσιγάρο οδηγού «γράφτηκε» η οικογενειακή τραγωδία – Βίντεο ντοκουμέντο

22:27WHAT THE FACT

«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;

04:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει, ο Λούκα Μόντριτς λέει «αντίο» στα Μουντιάλ

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρητικιά πιλότος που άφησε τη Φιλοσοφική Ρεθύμνου για να «κυνηγήσει» τα σύννεφα

17:51ΣΕΙΣΜΟΙ

Κορινθία: Σεισμός στην Περαχώρα Λουτρακίου

03:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Σκόραρε με πέναλτι ο Ρονάλντο, δυσανασχέτησε στην αλλαγή του (Videos)

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η κάμερα «έπιασε» τους δράστες της επίθεσης με γκαζάκια – Εντοπίστηκε το δίκυκλο που χρησιμοποίησαν

23:04WHAT THE FACT

Μυστηριώδης δομή σε φωτογραφία της ΝASA πυροδοτεί θεωρίες για χαμένο πολιτισμό στον Άρη

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσσηνία: Νεκρό ανασύρθηκε παιδί από πισίνα

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ανακοίνωσε το πρόγραμμα της κηδείας Χαμενεΐ - Αντιπροσωπείες από 100 χώρες

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Βαγγέλης Μπαταρλής: «Τεράστια δικαίωση – Η μάνα μου λιποθυμούσε έξω από τα κελιά»

21:42LIFESTYLE

Η «Νταίζη» των «Ντιουκς» σε σπάνια έξοδο στο Χόλιγουντ - H φαντασίωση των '80s στα 72 της

19:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Πήγαν να ανατινάξουν οικογένεια σωφρονιστικού στον αέρα γιατί έκανε… πολλές εφόδους σε κελιά

20:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Άνοδος για ΝΔ και ΕΛΑΣ - Ανακατατάξεις στη δημοτικότητα

21:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρουμανία - Ελλάδα 73-66: «Αυτοκτόνησε» η Εθνική του Σπανούλη και μπήκε σε περιπέτειες

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Για κακούργημα κατηγορείται το ζευγάρι που ανέβηκε στην κορυφή του Empire State για πρόταση γάμου

09:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16» - Αναλυτικό πρόγραμμα

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει τριήμερο αστάθειας με καταιγίδες και χαλάζι - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

01:32ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Απεργία στο λιμάνι της Ραφήνας – Ποια πλοία θα αναχωρήσουν από το λιμάνι του Λαυρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ