Μουντιάλ 2026: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φόρεσε φανέλα Ντιόγκο Ζότα και του αφιέρωσε τη νίκη (Videos)

Ήταν 3 Ιουλίου 2025, όταν ο 28χρονος Ντιόγκο Ζότα άφηνε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, μαζί με τον 25χρονο αδερφό του, Αντρέ. Η συμπλήρωση ενός έτους από το τραγικό συμβάν, έτυχε να έρθει την ημέρα που η Πορτογαλία πήρε σπουδαία πρόκριση επί της Κροατίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πριν τη σέντρα υπήρξε αφιέρωμα για τον αδικοχαμένο διεθνή Ίβηρα άσο. Μετά την αναμέτρηση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο προχώρησε σε μια συγκινητική αφιέρωση στη μνήμη του.

Ο CR7 τη στιγμή των πανηγυρισμών, φόρεσε τη φανέλα με τον αριθμό «21» που φορούσε όσο βρισκόταν στη ζωή ο Ζότα. Και με το δάχτυλο έδειχνε τον ουρανό, αφιερώνοντας σε αυτόν την πρόκριση της Πορτογαλίας.

Δείτε τη συγκινητική στιγμή: