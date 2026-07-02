Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16» - Αναλυτικό πρόγραμμα

Γνωστά έχουν γίνει τα πέντε από τα οκτώ ζευγάρια της φάσης των «16» - Το Σάββατο ο πρώτος αγώνας 

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16» - Αναλυτικό πρόγραμμα

Ο Χάρι Κέιν πανηγυρίζει το δεύτερο γκολ του απέναντι στη Λ.Δ του Κονγκό που έστειλε την Αγγλία στους «16» του Μουντιάλ 

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Μετά τη μακρά φάση των ομίλων, το τελικό ταμπλό του Μουντιάλ έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά και έπειτα από τους αγώνες της Τετάρτης (01/07) πέντε από τα οκτώ ζευγάρια του γύρου των «16» έχουν διαμορφωθεί και το επόμενο διήμερο θα γνωρίζουμε με βεβαιότητα όλα τα ζευγάρια, με τους αγώνες να ξεκινούν το ερχόμενο Σάββατο.

Την αυλαία για την φάση των «16» ανοίγει μια εκ των διοργανωτών του φετινού παγκοσμίου κυπέλλου, Ο Καναδάς που αντιμετωπίζει το Μαρόκο (04/07, 20:00) στο Χιούστον, ενώ ξημερώματα Κυριακής το μεγάλο φαβόρι, η Γαλλία καλείται να κάμψει την αντίσταση της Παραγουάης (05/07, 00:00).

Από τα υπόλοιπα ζευγάρια ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Βραζιλίας με τη Νορβηγία (05/07, 23:00), η πιθανή αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ισπανία σε περίπτωση που περάσουν από Κροατία και Αυστρία αντίστοιχα. Τέλος ενδιαφέρον έχει και η αναμέτρηση των ΗΠΑ που υποδέχονται στο Σιάτλ το Βέλγιο τα ξημερώματα της Τρίτης (07/07, 03:00), σε μια ρεβάνς της φάσης των «16» από το Μουντιάλ του 2014.

Η φάση των «16» του Μουντιάλ 2026

Το πλήρες πρόγραμμα της φάσης των «16» του Μουντιάλ 2026 σε ώρα Ελλάδος:

Σάββατο 4 Ιουνίου

20:00: Καναδάς – Μαρόκο (Χιούστον)

Κυριακή 5 Ιουνίου

00:00: Παραγουάη – Γαλλία (Φιλαδέλφεια)

23:00: Βραζιλία – Νορβηγία (Νέα Υόρκη)

Δευτέρα 6 Ιουνίου

03:00: Μεξικό – Αγγλία (Μέξικο Σίτι)

22:00: Πορτογαλία ή Κροατία – Ισπανία ή Αυστρία (Ντάλας)

Τρίτη 7 Ιουνίου

03:00: ΗΠΑ – Βέλγιο (Σιάτλ)

19:00: Αργεντινή ή Πράσινο Ακρωτήρι – Αυστραλία ή Αίγυπτος (Ατλάντα)

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