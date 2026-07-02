Μουντιάλ 2026: Απίστευτο ξέσπασμα του Πάπε Γκέιγ κατά του προπονητή του: «Ή εγώ ή αυτός»
Αναταράξεις μετά τον αποκλεισμό της Σενεγάλης από το Βέλγιο, με τον Πάπε Γκέιγ που βγήκε αλλαγή στο 66ο λεπτό να εξαπολύει τα «πυρά» του προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό
Πικρή γεύση άφησε ο οδυνηρός αποκλεισμός της Σενεγάλης από το Βέλγιο, καθώς οι Αφρικανοί ήλεγχαν την αναμέτρηση και βρίσκονταν ήδη με το ενάμιση πόδι στον γύρο των 16, μέχρι το 86΄ που ξεκίνησε η αντεπίθεση του Βελγίου με το γκολ του Λουκάκου, με τον Τίλεμανς να στέλνει τον αγώνα στην παράταση στο 89΄, προτού λυτρώσει τους Βέλγους στο 120΄με πέναλτι.
Ο αποκλεισμός έφερε αναταράξεις στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Σενεγάλης με τον Πάπε Γκέιγ να προχωρά μετά την λήξη της αναμέτρησης σε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα κατά του προπονητή του και ουσιαστικά δήλωσε «ή εγώ ή αυτός στην ομάδα».
«Θα επανέλθω για να πω λίγα λόγια σχετικά με τον αποκλεισμό, αλλά ανακοινώνω σήμερα ότι για όσο διάστημα αυτό το τεχνικό επιτελείο παραμένει στη θέση του, θα κάνω ένα διάλειμμα από την εθνική ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκέιγ που ήταν έξω φρενών με την απόφαση του προπονητή του να τον κάνει αλλαγή στο 66‘.
«Ήμουν πολύ καλά σωματικά, κανένας δεν ήρθε να με ρωτήσει πώς νιώθω. Για την αλλαγή μου πρέπει να ρωτήσετε τον προπονητή», δήλωσε στη μικτή ζώνη ο άσος της Σενεγάλης.