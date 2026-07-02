Μουντιάλ 2026: Απίστευτο ξέσπασμα του Πάπε Γκέιγ κατά του προπονητή του: «Ή εγώ ή αυτός»

Πικρή γεύση άφησε ο οδυνηρός αποκλεισμός της Σενεγάλης από το Βέλγιο, καθώς οι Αφρικανοί ήλεγχαν την αναμέτρηση και βρίσκονταν ήδη με το ενάμιση πόδι στον γύρο των 16, μέχρι το 86΄ που ξεκίνησε η αντεπίθεση του Βελγίου με το γκολ του Λουκάκου, με τον Τίλεμανς να στέλνει τον αγώνα στην παράταση στο 89΄, προτού λυτρώσει τους Βέλγους στο 120΄με πέναλτι.

Ο αποκλεισμός έφερε αναταράξεις στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Σενεγάλης με τον Πάπε Γκέιγ να προχωρά μετά την λήξη της αναμέτρησης σε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα κατά του προπονητή του και ουσιαστικά δήλωσε «ή εγώ ή αυτός στην ομάδα».

«Θα επανέλθω για να πω λίγα λόγια σχετικά με τον αποκλεισμό, αλλά ανακοινώνω σήμερα ότι για όσο διάστημα αυτό το τεχνικό επιτελείο παραμένει στη θέση του, θα κάνω ένα διάλειμμα από την εθνική ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκέιγ που ήταν έξω φρενών με την απόφαση του προπονητή του να τον κάνει αλλαγή στο 66‘.

«Ήμουν πολύ καλά σωματικά, κανένας δεν ήρθε να με ρωτήσει πώς νιώθω. Για την αλλαγή μου πρέπει να ρωτήσετε τον προπονητή», δήλωσε στη μικτή ζώνη ο άσος της Σενεγάλης.

??? Pape Gueye: “I will take a break from the national team until THIS coaching staff remains in charge”. ⚠️ pic.twitter.com/FeRW2PnsBW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2026

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