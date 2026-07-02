Μουντιάλ 2026: «Αθάνατο» Βέλγιο, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και τελικά προκρίθηκε στην παράταση

Μέχρι το 85’ οι Σενεγαλέζοι ήταν μπροστά με δύο γκολ, οι Βέλγοι επέστρεψαν και ισοφάρισαν, για να προκριθούν με πέναλτι (3-2) στις καθυστερήσεις της παράτασης!

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: «Αθάνατο» Βέλγιο, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και τελικά προκρίθηκε στην παράταση
AP
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Παιχνίδι ακατάλληλο για καρδιακούς. Όλη η «μαγεία» του ποδοσφαίρου στον αγώνα του Βελγίου με τη Σενεγάλη. Το οποίο μετά από παράταση, βρήκε τους ευρωπαίους νικητές με 3-2, να προκρίνονται στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο Σιάτλ οι Αφρικανοί ήταν ανώτεροι και προηγήθηκαν με δύο γκολ διαφορά μέχρι το 85’. Λουκάκου και Τίλεμανς έστειλε την πρόκριση στην παράταση. Ο δεύτερος κέρδισε πέναλτι στις καθυστερήσεις του έξτρα ημιώρου και ο ίδιος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και το Βέλγιο στους «16».

«Άγρια» ομορφιά, χαρακτήρας για τους «κόκκινους διαβόλους», αλλά και απογοήτευση για τους Σενεγαλέζους που ήταν σαφώς ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.

Το… εφτάψυχο Βέλγιο μετά τη θριαμβευτική πρόκρισή του, θα παραμείνει στο Σιάτλ. Εκεί θα αντιμετωπίσει στους «16» τον νικητή του ΗΠΑ – Βοσνία, σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί την Τρίτη 7/7 (3:00 τα ξημερώματα).

Το ματς

Οι Σενεγαλέζοι μπήκαν στο ματς με ενθουσιασμό και ξεκάθαρη ανωτερότητα απέναντι στους νωχελικούς Βέλγους. Στο 14’ ο Κουρτουά δεν έδιωξε καλά την μπάλα μετά από σέντρα του Μανέ και ο Σαρ στην κενή εστία, πεσμένος, την έστειλε στο δοκάρι.

Οι Αφρικανοί επιβραβεύτηκαν στο 24’ με τον Σαρ να στέλνει ξανά την μπάλα στο δοκάρι, αλλά στην επαναφορά ο Ντιαρά την έσπρωξε στα δίχτυα για το 0-1!

Ο ρυθμός των Σενεγαλέζων δεν μειώθηκε. Συνέχιζαν να πιέζουν και στις αρχές του δευτέρου μέρους πέτυχαν δεύτερο γκολ. Ο Ισμαΐλα Σαρ έφυγε στην πλάτη της Βελγικής άμυνας, στόπαρε εκπληκτικά με το στήθος και σούταρε με τη μία «εκτελώντας» τον Κουρτουά για το 0-2.

Το ματς ήταν απόλυτα στα μέτρα των Σενεγαλέζων. Στη διακοπή για νερό του δευτέρου μέρους, Τροσάρ και Τίλεμανς τσακώθηκαν έντονα. Οι Βέλγοι έμοιαζαν να μην έχουν ψυχικά και ποδοσφαιρικά αποθέματα για να αντιδράσουν.

Ο Λουτεμπάκιο ήταν αυτός που προσπαθούσε από τα δεξιά, χωρίς τη μεγάλη φάση. Μέχρι το 86’. Σε γύρισμα που έγινε ο Ρομέλου Λουκάκου πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μειώνοντας σε 1-2.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» βρήκαν ενέργεια και η Σενεγάλη τα έχασε από τη μείωση του σκορ. Μόλις τρία λεπτά μετά (89’) ο Τίλεμανς με κεφαλιά νίκησε την εντελώς άστοχη έξοδο του Σενεγαλέζου τερματοφύλακα, ισοφαρίζοντας σε 2-2!

Η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση, τη στιγμή που έμοιαζαν όλα να έχουν τελειώσει. Εκεί οι Βέλγοι ήταν πιο δραστήριοι με την ψυχολογία με το μέρος τους, χωρίς όμως να απειλούν ουσιαστικά. Στο 109’ ο Μπαγέ έχασε σημαντική ευκαιρία για τη Σενεγάλη, όταν μετά από γύρισμα, πλάσαρε πάνω στην κίνηση και έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ.

Η μεγάλη φάση για τους Βέλγους ήρθε στο 117’. Σέντρα από τα αριστερά, η μπάλα πέρασε από τον Τίλεμανς, ο Λουκεμπάκιο σούταρε από κοντά και την έστειλε δοκάρι και άουτ.

Σε αυτή τη φάση το VAR ειδοποίησε τον διαιτητή να ελέγξει τη φάση, για μαρκάρισμα χαμηλά του Καμαρά πάνω στον Τίλεμανς. Ο Μαρτίνες αποφάσισε πως υπάρχει πέναλτι και το υπέδειξε στο 120+1’.

Ο Τίλεμανς στο 120+5’ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για την απόλυτη ανατροπή των Βέλγων, που τους έστειλε στον… παράδεισο της πρόκρισης στους «16»!

Διαιτητής: Σαΐντ Μαρτίνες (Ονδούρα)

Κίτρινες: 64’ Μέχελε, 90’ Ρούντι Γκαρσιά (στον πάγκο) - 67’ Καμαρά

ΒΕΛΓΙΟ (Ρούντι Γκαρσιά): Κουρτουά, Καστάνιε, Μέχελε, Τεάτ, Ντε Κάιπερ (79’ Μενιέ), Βανάκεν (63’ Μορέιρα), Ντε Μπρόινε (56’ Ράσκιν), Τίλεμανς, Τροσάρ (109’ Ονάνα), Ντοκού (56’ Λουκεμπάκιο), Ντε Κετελάρε.

ΣΕΝΕΓΑΛΗ (Πάπε Τιαό): Ντιό, Τζέικομπς (93’ Ντιούφ), Νιακατέ, Σις, Ντιατά, Π. Γκέιγ (66’ Καμαρά), Ι. Γκέιγ (96’ Σαπόκο Εντιαγέ), Ντιαρά (73’ Πάπε Ματάρ Σαρ), Μανέ (93’ Τζάκσον), Εντιαγέ (73’ Μπαγέ), Ισμαΐλα Σαρ.

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