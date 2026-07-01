Αγγλία - Κονγκό 2-1: Ο Χάρι Κέιν λύτρωσε τα «Τρία Λιοντάρια» - Δείτε τα γκολ

Με δύο γκολ του Χάρι Κέιν στο τελευταίο 15λεπτο, η Αγγλία ανέτρεψε την εις βάρος της κατάσταση και νικώντας 2-1 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, προκρίθηκε στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Εκεί όπου τα «Τρία Λιοντάρια» θα αντιμετωπίσουν το Μεξικό (6/7, 03:00).

Η εξέλιξη του ματς

Μόλις στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης άρχισε να διαγράφεται η μεγαλύτερη έκπληξη της διοργάνωσης, που όμως έμεινε ανολοκλήρωτη. Σε σέντρα προς την αριστερή πλευρά της περιοχής της Αγγλίας διαπιστώθηκε ένα τεράστιο κενό, αφού εκεί δεν βρισκόταν κανένας αμυνόμενός, παρά μόνο ο Τσιπένγκα ο οποίος με δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ.

Στη συνέχεια του αγώνα ακολούθησε «ραψωδία» του Μπασί με απίθανες αποκρούσεις, αλλά και μία φάση η οποία -έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς- αποδείχθηκε η πλέον καθοριστική. Στο 42΄ ο Γουϊσα βγήκε πρώτος στη μπάλα και πλάσαρε μέσα από τη μικρή περιοχή, ο Πίκφορντ έμεινε ακινητοποιημένος, όμως η μπάλα βρήκε στο αριστερό του δοκάρι και έφυγε άουτ.

Οι Άγγλοι είδαν τον Ράσφορντ στο 28΄, σε ανυπεράσπιστη από τερματοφύλακα εστία, να σουτάρει αλλά να αποκρούει πάνω στη γραμμή ο Τουανζέμπε, ενώ ο Μπασί έμοιαζε ανίκητος στις προσπάθειες του Μπέλιγχαμ και του Κέιν (αμφότερες στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου), ενώ είχε και κάποιες -λιγότερο δύσκολες- επεμβάσεις στο β΄ ημίχρονο.

Κι ενώ τα... φίδια είχαν αρχίσει να ζώνουν την ομάδα του Τούχελ, η λύση ήρθε από τον συνήθη ύποπτο. Στο 75΄ ο Γκόρντον που είχε μπει ως αλλαγή, σέντραρε από αριστερά και ο Χάρι Κέιν με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Αυτός ο καταπληκτικός σκόρερ δεν σταμάτησε εκεί. Στο 86΄ βρήκε τον τρόπο από πολύ δύσκολη θέση, με βολίδα με το δεξί, να διαμορφώσει το τελικό 2-1 με το 72ο εφετινό του γκολ. Εκατομμύρια Άγγλοι ανάσαναν ανακουφισμένοι, αλλά η ομάδα του Τούχελ θα πρέπει να αλλάξει πολλά ενόψει της αναμέτρησης με το Μεξικό σε μία εβδομάδα στο «Αζτέκα».

Διαιτητής: Αντάμ Μαχαντμέχ (Ιορδανία)

Κίτρινες: Μπέλιγχαμ - Σαντίκι

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Κόνσα, Οράιλι, Γκέχι, Σπενς (71΄ Έζε), Ράις (90+1΄ Στόουνς), Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Κέιν, Ράσφορντ (60΄ Γκόρντον), Μαντουέκε (60΄ Σάκα).

Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ (Σεμπαστιέν Ντεσάμπρ): Μπασί, Ουάν-Μπισάκα, Τουανζέμπε, Μπεμπά, Μαζουακού (89΄ Γ. Καγέμπε), Μουκάου (76΄ Μ.Καγέμπε), Εμπούκου, Μουτουσάμι (89΄ Μαγέλε), Σαντίκι, Τσιπένγκα (76΄ Μπονγκόντα), Γουϊσα

ΔΕΙΤΑ ΤΑ ΓΚΟΛ:

Το 0-1:

Το 1-1:

Το 2-1: