Μουντιάλ 2026: Από τον τσακωμό στις αγκαλιές δύο... γκολ δρόμος για Τροσάρ - Τίλεμανς

Από τη στιγμή έντασης, στη συνεργασία για το 2-2. Τροσάρ και Τίλεμανς κατάφεραν να αφήσουν πίσω τους τον έντονο διαπληκτισμό τους για χάρη του Βελγίου, με τους δύο τους μάλιστα να αναλαμβάνουν ρόλο δημιουργού και εκτελεστή για την ισοφάριση απέναντι στη Σενεγάλη 

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Από τον τσακωμό στις αγκαλιές δύο... γκολ δρόμος για Τροσάρ - Τίλεμανς

Στιγμή έντασης μεταξύ του Λεάντρο Τροσάρ και του Γιούρι Τίλεμανς στην αναμέτρηση του Βελγίου με τη Σενεγάλη για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου

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Ένα σπάνιο και άβολο σκηνικό «χάρισαν» ο αρχηγός του Βελγίου, Γιούρι Τίλεμανς, με τον «άσσο» της Άρσεναλ, Λεάντρο Τροσάρ, αφού οι δύο τους με το σκορ 2-0 υπέρ της Σενεγάλης και την κλεψύδρα να αδειάζει επικίνδυνα για το Βέλγιο, τσακώθηκαν έντονα και αντάλλαξαν «γαλλικά».

Η κάμερα τους «έπιασε» να διαπληκτίζονται λεκτικά κατά την διάρκεια hydration break, δείχνοντας την ένταση και την απογοήτευση που επικρατούσε στις τάξεις του Βελγίου. Ωστόσο, οι δύο τους ήταν μπροστάρηδες στην επική ανατροπή του Βελγίου για να εξασφαλίσει την πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ και να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

Την αρχή έκανε ο Ρόμελου Λουκάκο στο 86΄, ενώ λίγο αργότερα στο 89ο λεπτό Τροσάρ και Τίλεμανς κατάφεραν να αφήσουν οριστικά πίσω τη στιγμή έντασης μεταξύ τους, αφού συνεργάστηκαν άψογα και έστειλαν τον αγώνα στην παράταση, προτού ο Τίλεμανς «καθαρίσει» στο 120΄με πέναλτι.

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