Μουντιάλ 2026: Σκόραρε με πέναλτι ο Ρονάλντο, δυσανασχέτησε στην αλλαγή του (Videos)

Το πέναλτι που κέρδισε η Πορτογαλία με την Κροατία, ήταν η χρυσή ευκαιρία για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο CR7 στο 68ο λεπτό του αγώνα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ισοφαρίζοντας σε 1-1, πετυχαίνοντας το 11ο γκολ του σε Παγκόσμια Κύπελλα.

Αυτό, όμως, ήταν ξεχωριστό γιατί ήταν το πρώτο σε φάση νοκ άουτ των Μουντιάλ.

Η χαρά του μετριάστηκε λίγο μετά όμως. Οι συνεχόμενες ευκαιρίες της Κροατίας, έκαναν τον προπονητή του να τον αντικαταστήσει με τον Ρούμπεν Νέβες στο 80’. Κάτι που δεν του άρεσε και δεν έκρυψε την απογοήτευσή του. Την ώρα που και το κοινό στο Τορόντο, δυσανασχέτησε.