Μουντιάλ 2026: Το πρώτο ζευγάρι στη φάση των «16» θα στείλει σπίτι ένα αουτσάιντερ

Μετά τις εκπλήξεις στους «32», ένα success story θα τελειώσει στους «16»

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Μουντιάλ 2026: Το πρώτο ζευγάρι στη φάση των «16» θα στείλει σπίτι ένα αουτσάιντερ

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ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Διαμορφώθηκε το πρώτο ζευγάρι για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 και με το αποτέλεσμά του, ένα είναι βέβαιο: Ένα από τα αουτσάιντερ, θα επιστρέψει σπίτι και ένα success story θα τελειώσει στους «16», καθώς Μαρόκο και Καναδάς θα αναμετρηθούν για την πρόκριση προημιτελικά.

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Παραγουάη και Μαρόκο άφησαν εκτός συνέχειας του Μουντιάλ τη Γερμανία και την Ολλανδία αντίστοιχα, στη φάση των «32», καθώς οι Λατινοαμερικανοί επικράτησαν στα πέναλτι με 3-4 (1-1 κ.δ. και παράταση) των Πάντσερ, υποχρεώνοντάς τους σε ακόμη μία πρόωση αποχώρηση από κορυφαία διοργάνωση, η ομάδα του Ελ Καμπί επίσης στα πέναλτι, απέκλεισε την Ολλανδία (2-3 πεν. , 1-1 κ.δ. και παράταση).

Έτσι, συναντούν στη φάση των «16» τον Καναδά και τη Βραζιλία, με το πρώτο ζευγάρι να έχει ήδη δημιουργηθεί και να είναι αυτό ανάμεσα στους διοργανωτές Καναδούς και τους Μαροκινούς, που θα αγωνιστούν το Σάββατο (4/7, 20:00) για μια θέση στην οκτάδα.

Ο Καναδάς είχε αποκλείσει με γκολ στις καθυστερήσεις τη Νότια Αφρική, ενώ με τον ίδιο τρόπο, γκολ στο 96' προκρίθηκε και η Βραζιλία, αποκλείοντας την Ιαπωνία.

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