Μουντιάλ 2026: Το Ιράν ζητά από τη FIFA να ερευνήσει το Αλγερία-Αυστρία για «στήσιμο»

Snapshot Η ιρανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ζήτησε από τη FIFA να ερευνήσει το ματς Αλγερία

Αυστρία για ενδεχόμενο «στήσιμο».

Ο αγώνας μεταξύ Αλγερίας και Αυστρίας έληξε ισόπαλος 3

3, με τις δύο ομάδες να προκρίνονται μαζί, αφήνοντας εκτός το Ιράν.

Υπήρξαν υποψίες για εσκεμμένη συμπεριφορά, καθώς οι παίκτες των δύο ομάδων φάνηκαν να μην παίζουν ανταγωνιστικά μετά το γκολ του Ριγιάντ Μαχρέζ.

Ο Ριγιάντ Μαχρέζ και οι συμπαίκτες του έδειξαν έκπληξη και σύγχυση μετά το γκολ που έβαλε, ενώ στη συνέχεια οι Αλγερινοί φάνηκαν να παίζουν χαλαρά.

Το αποτέλεσμα και η συμπεριφορά των ομάδων προκάλεσαν θεωρίες συνωμοσίας και απαιτήσεις για διερεύνηση από τη FIFA. Snapshot powered by AI

Το Ιράν πάλεψε κόντρα σε όλους και σε όλα για να βρεθεί στο Μουντιάλ, έφτασε να σημειώσει γκολ στο 90+2' του τελευταίου αγώνα με την Αίγυπτο, όμως το είδε να ακυρώνεται, και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι Ιρανοί «φωνάζουν» για «στήσιμο» του Αλγερία-Αυστρία.

Η ιρανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ζήτησε από τη FIFA να πραγματοποιήσει έρευνα για το ματς του Ομίλου J ανάμεσα σε Αλγερία και Αυστρία, οι οποίες αναδείχθηκαν ισόπαλες και πέρασαν... χέρι-χέρι αφήνοντας εκτός συνέχειας, το Ιράν, που διατηρούσε ελπίδες πρόκρισης από το μονοπάτι των καλύτερων τρίτων των ομίλων.

Οι θεωρίες συνωμοσίας έχουν κάνει viral όσα συνέβησαν μετά το 3-2, υποστηρίζοντας ότι οι Αλγερινοί παίκτες, έκπληκτοι, σπεύδουν στον αρχηγό τους και σκόρερ του 3-2, Ριγιάντ Μαχρέζ, για να μάθουν το λόγο που έβαλε το γκολ το οποίο θα καταδίκαζε σε αποκλεισμό τους Αυστριακούς.

Κι ο ίδιος ο Μαχρέζ, έμοιαζε αποσβολωμένος και σαστισμένος μετά το γκολ του και πηγαίνοντας προς τη σέντρα, οι συμπαίκτες του φάνηκαν να του ψιθυρίζουν διάφορες... συνωμοτικές κουβέντες.

Πράγματι, με το που έγινε η σέντρα, οι Αλγερινοί φάνηκαν να... περπατούν μέσα στο γήπεδο, οι Αυστριακοί έπαιξαν... βόλεϊ παίρνοντας τις κεφαλιές τη μία μετά την άλλη στην περιοχή των Αλγερινών με αποτέλεσμα να σκοράρουν στο 90+4' με τις δύο ομάδες να παίρνουν χέρι-χέρι την πρόκριση για τους «32».

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