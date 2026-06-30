Μουντιάλ 2026: Το Ιράν ζητά από τη FIFA να ερευνήσει το Αλγερία-Αυστρία για «στήσιμο»

Ο αγώνας μεταξύ Αλγερίας και Αυστρίας έληξε ισόπαλος 3-3, με τις δύο ομάδες να προκρίνονται μαζί, αφήνοντας εκτός το Ιράν.

Μιχάλης Παπαδάκος

Μουντιάλ 2026: Το Ιράν ζητά από τη FIFA να ερευνήσει το Αλγερία-Αυστρία για «στήσιμο»
AP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η ιρανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ζήτησε από τη FIFA να ερευνήσει το ματς Αλγερία
  • Αυστρία για ενδεχόμενο «στήσιμο».
  • Ο αγώνας μεταξύ Αλγερίας και Αυστρίας έληξε ισόπαλος 3
  • 3, με τις δύο ομάδες να προκρίνονται μαζί, αφήνοντας εκτός το Ιράν.
  • Υπήρξαν υποψίες για εσκεμμένη συμπεριφορά, καθώς οι παίκτες των δύο ομάδων φάνηκαν να μην παίζουν ανταγωνιστικά μετά το γκολ του Ριγιάντ Μαχρέζ.
  • Ο Ριγιάντ Μαχρέζ και οι συμπαίκτες του έδειξαν έκπληξη και σύγχυση μετά το γκολ που έβαλε, ενώ στη συνέχεια οι Αλγερινοί φάνηκαν να παίζουν χαλαρά.
  • Το αποτέλεσμα και η συμπεριφορά των ομάδων προκάλεσαν θεωρίες συνωμοσίας και απαιτήσεις για διερεύνηση από τη FIFA.
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Το Ιράν πάλεψε κόντρα σε όλους και σε όλα για να βρεθεί στο Μουντιάλ, έφτασε να σημειώσει γκολ στο 90+2' του τελευταίου αγώνα με την Αίγυπτο, όμως το είδε να ακυρώνεται, και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι Ιρανοί «φωνάζουν» για «στήσιμο» του Αλγερία-Αυστρία.

Η ιρανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ζήτησε από τη FIFA να πραγματοποιήσει έρευνα για το ματς του Ομίλου J ανάμεσα σε Αλγερία και Αυστρία, οι οποίες αναδείχθηκαν ισόπαλες και πέρασαν... χέρι-χέρι αφήνοντας εκτός συνέχειας, το Ιράν, που διατηρούσε ελπίδες πρόκρισης από το μονοπάτι των καλύτερων τρίτων των ομίλων.

Οι θεωρίες συνωμοσίας έχουν κάνει viral όσα συνέβησαν μετά το 3-2, υποστηρίζοντας ότι οι Αλγερινοί παίκτες, έκπληκτοι, σπεύδουν στον αρχηγό τους και σκόρερ του 3-2, Ριγιάντ Μαχρέζ, για να μάθουν το λόγο που έβαλε το γκολ το οποίο θα καταδίκαζε σε αποκλεισμό τους Αυστριακούς.

Κι ο ίδιος ο Μαχρέζ, έμοιαζε αποσβολωμένος και σαστισμένος μετά το γκολ του και πηγαίνοντας προς τη σέντρα, οι συμπαίκτες του φάνηκαν να του ψιθυρίζουν διάφορες... συνωμοτικές κουβέντες.

Πράγματι, με το που έγινε η σέντρα, οι Αλγερινοί φάνηκαν να... περπατούν μέσα στο γήπεδο, οι Αυστριακοί έπαιξαν... βόλεϊ παίρνοντας τις κεφαλιές τη μία μετά την άλλη στην περιοχή των Αλγερινών με αποτέλεσμα να σκοράρουν στο 90+4' με τις δύο ομάδες να παίρνουν χέρι-χέρι την πρόκριση για τους «32».

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