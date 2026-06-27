Μουντιάλ 2026: «Χρυσή» ισοπαλία για την Αίγυπτο, 1–1 με το Ιράν και δεύτερη θέση

Το παιχνίδι ήρθε ισόπαλο, αλλά σίγουρα θα μείνει στην ιστορία του Μουντιάλ. Το τελικό 1–1 στέλνει την Αίγυπτο στους «32», πίσω από το Βέλγιο που κατέλαβε την 1η θέση και το Ιράν περιμένει να δει αν θα καταταγεί στις οκτώ καλύτερες τρίτες της διοργάνωσης ώστε να πάρει κι εκείνο την πρόκριση.

Οι Αιγύπτιοι σκόραραν στο 5ο λεπτό με τον Σαμπέρ.

Όμως, 9 λεπτά αργότερα οι Ιρανοί έφεραν το ματς σε απόλυτη ισορροπία με τον Ρεζαϊάν, ο οποίος σκόραρε στην επαναφορά από δύσκολη γωνία.

Η φάση του αγώνα, ωστόσο, ήταν το ακυρωθέν γκολ του Χαλιλζαντέχ, το οποίο θα έστελνε το Ιράν απευθείας στη φάση των «32». Ακολούθησαν μοναδικές σκηνές στο γήπεδο, αλλά το VAR υπέδειξε οφσάιντ, στερώντας μία ιστορική στιγμή για την ομάδα του Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος έχασε πέναλτι στο 8’.

Το δεύτερο μέρος δεν είχε τη δράση του πρώτου, με τις ομάδες να μην οδηγούνται σε ρίσκα. Μία από τις καλύτερες προσπάθειες ήταν η διπλή ευκαιρία του Τρεζεγκέ στ0 49’.

Αίγυπτος: Σουμπίρ, Ραμπιά, Αμπντελμονέμ, Χανί, Φετούχ, Σαμπέρ, Λασίν, Ζίκο, Σαλάχ, Ασούρ, Τρεζεγκέ.

Ιράν: Μπεϊρανβάντ, Μοχαμαντί, Νεμάτι, Καλιζάντε, Κανάνι, Ρεζαεϊάν, Γκορμπάνι, Εζατολαχί, Γκοντός, Μοχέμπι, Ταρέμι.