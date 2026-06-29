Η περιπέτεια του Ιράν στο Μουντιάλ 2026: Τα εμπόδια εντός και εκτός γηπέδων και το άδοξο τέλος

Snapshot Η ιρανική εθνική ποδοσφαιρική ομάδα αντιμετώπισε σημαντικά εμπόδια λόγω πολιτικών εντάσεων, ταξιδιωτικών περιορισμών και εσωτερικών κοινωνικών αντιδράσεων κατά τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ 2026.

Η προετοιμασία της ομάδας πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια της Τουρκίας λόγω πολεμικών συγκρούσεων στο Ιράν.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν αυστηρούς περιορισμούς στη βίζα της ομάδας, επιτρέποντας την είσοδο μόνο των παικτών και όχι του διοικητικού προσωπικού, με αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς παραμονής.

Η ομάδα δέχτηκε επικρίσεις και από Ιρανούς της διασποράς και της αντιπολίτευσης, που αμφισβήτησαν την εκπροσώπησή της ως αντιπροσωπευτική του λαού.

Μετά τον αποκλεισμό της, η ιρανική ομάδα ευχαρίστησε το Μεξικό για τη φιλοξενία, επισημαίνοντας την υποστήριξη που έλαβε εκεί, ενώ άφησε μήνυμα ειρήνης και αξιοπρέπειας προς τη διεθνή κοινότητα. Snapshot powered by AI

Τον τίτλο της εθνικής ομάδας που χρειάζεται να υπερβεί τα περισσότερα εμπόδια προκειμένου να συμμετέχει στο φετινό Μουντιάλκέρδισε με το σπαθί της η ομάδα του Ιράν.

Οι παίκτες πριν βγουν στο γήπεδο έπρεπε να αντιμετωπίσουν τον έλεγχο του σκληρού καθεστώτος των μουλάδων, τα ταξιδιωτικά εμπόδια των ΗΠΑ, τις αντιδράσεις των Ιρανών της διασποράς αλλά μερίδας των Ιρανών της αντιπολίτευσης και όλα αυτά εν μέσω του πολέμου του Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Η μοναδική υποστήριξη που βρήκε η ομάδα του Ιράν ήταν στο Μεξικό.

Τα προβλήματα για την εθνική ομάδα του Ιράν ξεκίνησαν νωρίς στη διοργάνωση. Αρχικά οι παίκτες δεν είχαν προπονηθεί για αρκετές εβδομάδες εξαιτίας του πολέμου. Φυσικά η προετοιμασία τους δεν μπορούσε να γίνει στο Ιράν εν μέσω συγκρούσεων. Έτσι επελέγη η Τουρκία και συγκεκριμένα η Αττάλεια για τις προπονήσεις.

Αμέσως μετά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έστελνε αντιφατικά μηνύματα για το εάν θα δεχόταν τους Ιρανούς ποδοσφαιριστές στο αμερικανικό έδαφος. Τελικά ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο παρενέβη και κυριολεκτικά ενεπλάκη σε διπλωματικές διαβουλεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, προκειμένου να αποφευχθεί ένα μποϊκοτάζ που θα μπορούσε να υπονομεύσει τη νομιμότητα της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης στον κόσμο.

Τελικά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έδωσε βίζες στους παίκτες αλλά όχι σε ολόκληρη των ιρανική αποστολή. Έτσι έμειναν εκτός κυβερνητικοί αξιωματούχοι και διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που υποστηρίζει την ομάδα. Για τους Αμερικανούς αρκετοί Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν διασυνδέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης και γι’ αυτό αρνήθηκαν να τους δεχθούν.

Ο Ιρανός Ραμίν Ρεζαϊάν (23) πανηγυρίζει μετά το γκολ που πέτυχε κατά τη διάρκεια του αγώνα ποδοσφαίρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον Όμιλο G μεταξύ Αιγύπτου και Ιράν στο Σιάτλ, την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. AP

Άδεια για είσοδο στις ΗΠΑ με δρακόντειους περιορισμούς

Επιπλέον η βίζα που δόθηκε στους παίκτες είχε αυστηρές προϋποθέσεις. Η ομάδα μπορούσε να μπει στις ΗΠΑ μόλις μία ημέρα πριν τους δύο αγώνες της και έπρεπε υποχρεωτικά να φύγει μετά το τέλος του αγώνα. Αρχικά η ομάδα είχε σχεδιάσει να διαμείνει στην Αριζόνα αλλά μετά από αυτές τις εξελίξεις είχε την έδρα της στην Τιχουάνα του Μεξικού. Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί χαλάρωσαν μόνο τον αγώνα στο Σιάτλ, όταν επιτράπηκε στους ποδοσφαιριστές να φτάσουν στην αμερικανική πόλη δύο ημέρες πριν.

«Αναμφίβολα, το γεγονός ότι η διοίκηση και το διοικητικό προσωπικό δεν μπόρεσαν να συνοδεύσουν την ομάδα επηρέασε αρνητικά την ψυχολογία των παικτών και περιέπλεξε περαιτέρω το έργο της εθνικής ομάδας», είπε στο αμερικανικό περιοδικό Politico ο πρέσβης του Ιράν στο Μεξικό, Αμπολφάζλ Πασαντιδέ.

Οι παίκτες παραπονέθηκαν επανειλημμένα για τους περιορισμούς και κάποιοι κατήγγειλαν ότι ανακρίθηκαν επί μακρόν όταν βρέθηκαν στο Σιάτλ. «Είναι ένα καταστροφικό Παγκόσμιο Κύπελλο. Πάντα παραπονιόμαστε για αυτά τα πράγματα, αλλά κανείς δεν βοηθάει», δήλωσε ο αρχηγός της ομάδας, Μαχντί Ταρέμι στους δημοσιογράφους μετά την ισοπαλία με την Αίγυπτο.

Αντιδράσεις εντός και εκτός Ιράν κόντρα στην ομάδα

Το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στο Ιράν. Ωστόσο η εθνική ομάδα δεν έχαιρε της υποστήριξης όλων των Ιρανών εκτός και εκτός της χώρας.

Τον Ιανουάριο του 2026, χιλιάδες Ιρανοί, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 230 παιδιά, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια πανεθνικών διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος που ξέσπασαν σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση, όπως και σε προηγούμενες διαδηλώσεις, απέδωσε όλη την ευθύνη σε «τρομοκράτες» που οργανώθηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ και ακολούθησε μία αιματηρή καταστολή.

Αρκετοί στην ιρανική κοινωνία πιστεύουν ότι οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας, οι οποίοι απέφυγαν όλοι να σχολιάσουν τις διαδηλώσεις, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις υποστήριξαν τους μουλάδες, δεν αντιπροσωπεύουν ένα ενωμένο Ιράν.

Έξω από τα γήπεδα στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ορισμένοι Ιρανοί που αντιτίθενται στην Ισλαμική Δημοκρατία και είναι υποστηρικτές του Σάχη διαδήλωσαν με την παλαιά σημαία του Ιράν με το λιοντάρι και τον ήλιο που ίσχυε πριν το 1979. Μάλιστα κάποιοι Ιρανοί πήγαν στο γήπεδο με τις ομάδες που αντιμετώπιζαν το Ιράν και ζητωκραύγαζαν την ήττα των παικτών της «Team Melli», όπως αποκαλείται η εθνική ομάδα του Ιράν στα περσικά.

Ο Μοχάμαντ Χακπούρ, πρώην αρχηγός της «Team Melli» που ζει πλέον στις ΗΠΑ, έγραψε σε μια ανάρτησή του στο Instagram την Κυριακή ότι το γεγονός ότι οι Ιρανοί είχαν αντικρουόμενα συναισθήματα μετά τον αποκλεισμό του Ιράν από το τουρνουά μεταφέρει ένα κοινωνικό μήνυμα.

«Όταν ένα τμήμα της κοινωνίας αισθάνεται ότι η Team Melli δεν εκπροσωπεί πλέον τα συναισθήματά του, τους πόνους ή τις ελπίδες του, δημιουργείται ένα χάσμα. Ο λαός μπορεί να μην χαίρεται για μια ήττα στο ποδόσφαιρο, αλλά μπορεί μερικές φορές να χαίρεται για την κατάρρευση μιας εικόνας που δεν θεωρεί αληθινή», ανέφερε

Ο Φαρχάντ, ένας 36χρονος κάτοικος της Τεχεράνης, δήλωσε στο Al Jazeera ότι σε μερικές δεκαετίες από τώρα, ο κόσμος ίσως να θυμάται την «Team Melli» όχι μόνο ως εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά και για το ποδοσφαιρικό ρεκόρ που άφησε πίσω της. «Προσωπικά, θα προτιμούσα να είχαν προκριθεί, αλλά δεν είμαι απογοητευμένος που δεν τα κατάφεραν», είπε.

Το μήνυμα μετά τον αγώνα με το Βέλγιο

Μετά το τέλος του αγώνα εναντίον του Βελγίου η εθνική ομάδα του Ιράν άφησε ένα χειρόγραφο σημείωμα στα αποδυτήρια του Σταδίου του Λος Άντζελες.

Στο μήνυμα γινόταν επίσης αναφορά σε μια επίθεση εναντίον ενός σχολείου θηλέων στη Μινάμπ από τις αμερικανικές δυνάμεις, όπου τουλάχιστον 168 άτομα έχασαν τη ζωή τους την πρώτη ημέρα του πολέμου. Στο μήνυμα που πιθανότατα είχε αποδέκτες τους Αμερικανούς αναφέρεται ότι: «Από την αρχαία Περσία χιλιάδες χρόνια πριν έως το πολιτισμένο Ιράν του σήμερα το πνεύμα του Ιράν παραμένει ζωντανό και ακλόνητο. Ήρθαμε στο Λος Άντζελες με τιμή, αγωνιστήκαμε ένδοξα και φεύγουμε με αξιοπρέπεια.

Σε ευχαριστούμε Λος Άντζελες για τη φιλοξενία σου και ευχαριστούμε κάθε Ιρανό που έδωσε την καρδιά, τη φωνή και την ψυχή του για το Ιράν στη διάρκεια αυτών των 180 λεπτών. Είθε η ειρήνη, ο σεβασμός και η φιλία να επικρατήσουν ανάμεσα στα έθνη».

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Η θερμή φιλοξενία του Μεξικού

Οι παίκτες του Ιράν έδωσαν τα εύσημα στο Μεξικό για τη θερμή φιλοξενία που επιφύλαξε στην ομάδα. Μάλιστα στο Μεξικό μετέβησαν και όσοι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν βίζα από τις ΗΠΑ προκειμένου να υποστηρίξουν την ομάδα.

Αφού επιβεβαιώθηκε επίσημα ο αποκλεισμός της ομάδας, το τμήμα Τύπου της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας έστειλε ένα σημείωμα στους δημοσιογράφους που κάλυψαν την ομάδα, ευχαριστώντας την Τιχουάνα για τη φιλοξενία της. «Οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε εδώ, οι φιλίες που χτίσαμε και η ευγένεια που μας έδειξαν θα παραμείνουν για πάντα στις καρδιές κάθε μέλους της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ιράν. Ελπίζουμε να ξανασυναντηθούμε», αναφέρεται στο σημείωμα.

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