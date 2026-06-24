Μουντιάλ 2026: Οι ΗΠΑ επέτρεψαν στο Ιράν να εισέλθει στη χώρα δύο ημέρες πριν το ματς με την Αίγυπτο

Ο Αλιρέζα Τζαχανμπάκς στο τέλος του αγώνα μεταξύ Βελγίου και Ιράν, που διεξήχθη στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνιας, την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ φαίνεται να χαλάρωσε τη στάση της απέναντι στην εθνική του Ιράν, επιτρέποντας στην ομάδα να εισέλθει στη χώρα δύο ημέρες πριν από τον αγώνα εναντίον της Αιγύπτου, ο οποίος θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του φετινού Μουντιάλ.

«Για τον τρίτο αγώνα της ομάδας του Ιράν, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου, έχει δοθεί άδεια στην ομάδα να εισέλθει στις ΗΠΑ δύο ημέρες πριν από τον αγώνα», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας στο CNN, ενώ τόνισε ότι η ομάδα θα πρέπει να αναχωρήσει μετά την λήξη του ματς.

«Τα γενικά μέτρα ασφαλείας και το πρωτόκολλο που ακολουθούμε παραμένουν τα ίδια. Είμαστε προσηλωμένοι στο να εξασφαλίσουμε το ασφαλέστερο δυνατό τουρνουά για όλους τους παίκτες, το προσωπικό και τους οπαδούς».

Αρχικά, το Ιράν επρόκειτο να εγκατασταθεί στο Τούσον της Αριζόνα μέχρι το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά αναγκάστηκε την τελευταία στιγμή να μεταφερθεί στην Τιχουάνα του Μεξικού.

Παίκτες του Ιράν χαιρετούν τους οπαδούς τους AP

Οι δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει η εθνική του Ιράν στο Μουντιάλ

Ο πόλεμος του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν έχει δυσκολέψει ιδιαίτερα την συμμετοχή της εθνικής του Ιράν στο Μουντιάλ.

Ορισμένα μέλη του προσωπικού της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν — συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, του βοηθητικού προσωπικού των προπονητών και των υπεύθυνων Τύπου — δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν σε κανέναν αγώνα του Μουντιάλ, καθώς τους απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ. Παράλληλα, η ομάδα του Ιράν έλαβε εντολή να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ματς με την Νέα Ζηλανδία αλλά και με το Βέλγιο, και να επιστρέψει στο Μεξικό.

«Δεν μας έδωσαν καν χρόνο να αναρρώσουμε», όπως είχε καταγγείλει ο προπονητής της ομάδας, Αμίρ Γκαλενοέι, μιλώντας σε δημοσιογράφους, χωρίς να κατονομάσει ποιος έδωσε την εντολή. «Απλά, μόλις τελείωσε ο αγώνας, μας είπαν: “Πρέπει να φύγετε αμέσως”».

Iran World Cup manager Amir Ghalenoei slammed FIFA & the Trump-Rubio State Department forcing them to leave tonight:



"They didn't even give us time to recover after the game today. They said to us, we have to leave immediately."



? @TWDTV1 https://t.co/Tz1lIk77G1 pic.twitter.com/9C6D9FboPh — Andrew Jerell Jones, Luke 1:37 (BlueSky too now) (@sluggahjells) June 16, 2026

Το Ιράν μπήκε σε αυτό το τουρνουά αντιμέτωπη με μια πρωτοφανής πρόκληση – να παίξει σε Παγκόσμιο Κύπελλο εντός μιας χώρας με την οποία βρίσκεται σε πόλεμο. Έκτοτε έχει συμφωνηθεί ένα αβέβαιο Μνημόνιο Κατανόησης, αλλά οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν υψηλές, ακόμη και αν οι εχθροπραξίες έχουν κάπως υποχωρήσει.

Η εθνική του Ιράν έχει καταφέρει να αποσπάσει δύο ισοπαλίες -2-2 με την Νέα Ζηλανδία και 0-0 με το Βέλγιο- και φαίνεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο για να προκριθεί στον επόμενο γύρο, τους 32.

Επί του παρόντος η ομάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση του Ομίλου G, ακριβώς μπροστά από το Βέλγιο. Αν καταφέρει να νικήσει την Αίγυπτο την Παρασκευή στο Σιάτλ, τότε οι Ιρανοί θα κατακτήσουν την πρώτη θέση του ομίλου.

Για μήνες, υπήρχαν εικασίες ότι το Ιράν δεν θα συμμετάσχει στο φετινό Μουντιάλ ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πολέμο της χώρας με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Τελικά, το Ιράν αποφάσισε να συμμετάσχει στην διοργάνωση, ακόμη και αφού η FIFA απέρριψε το αίτημα της ομάδας να μεταφερθούν οι τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων εκτός των ΗΠΑ.

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