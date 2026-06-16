Μουντιάλ 2026: Η ομάδα του Ιράν έλαβε εντολή να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ αμέσως μετά το ματς

«Δεν μας έδωσαν καν χρόνο για να αναρρώσουμε», είπε ο προπονητής της ομάδας του Ιράν, Αμίρ Γκαλενοέι μιλώντας σε δημοσιογράφους με μεταφραστή, χωρίς να κατονομάσει ποιος έδωσε την εντολή

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Μουντιάλ 2026: Η ομάδα του Ιράν έλαβε εντολή να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ αμέσως μετά το ματς

Ο Μοχάμαντ Μοχέμπι πανηγυρίζει μετά το δεύτερο γκολ της ομάδας του, μαζί με τον Μεχντί Γκαγιέντι, κατά τη διάρκεια του αγώνα ποδοσφαίρου του Μουντιάλ μεταξύ του Ιράν και της Νέας Ζηλανδίας

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν έλαβε εντολή να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ματς με την Νέα Ζηλανδία, το οποίο διεξήχθη στο πλαίσιο του Μουντιάλ το βράδυ της Δευτέρας, και να επιστρέψει στο Μεξικό, όπως κατήγγειλε ο προπονητής της ομάδας, Αμίρ Γκαλενοέι.

Η ομάδα είχε προγραμματιστεί να διανυκτερεύσει στην Καλιφόρνια, προκειμένου να αξιοποιήσει στο έπακρο τη φυσιολογική διαδικασία αποκατάστασης των αθλητών μετά από έναν έντονο αγώνα, αλλά μετά το τέλος του αγώνα οι παίκτες έλαβαν εντολή ότι πρέπει να γυρίσουν πίσω στην Τιχουάνα, για ένα ταξίδι 140 μιλιών.

«Δεν μας έδωσαν καν χρόνο να αναρρώσουμε», είπε ο Γκαλενοέι μιλώντας σε δημοσιογράφους με μεταφραστή, χωρίς να κατονομάσει ποιος έδωσε την εντολή. «Απλά, μόλις τελείωσε ο αγώνας, μας είπαν: “Πρέπει να φύγετε αμέσως”».

Ο 62χρονος προπονητής τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό για τους αθλητές να έχουν αρκετό χρόνο να αναρρώσουν μετά από έναν τέτοιο αγώνα, «αλλά μας ζητήθηκε να επιβιβαστούμε σε αεροπλάνο και να επιστρέψουμε στην Τιχουάνα, και αυτό μας προβληματίζει πολύ».

Η συμμετοχή του Ιράν στο φετινό Μουντιάλ ήταν για πολύ καιρό αβέβαιη, λόγω του πολέμου της χώρας με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Τελικά, το Ιράν αποφάσισε να συμμετάσχει στην διοργάνωση, ακόμη και αφού η FIFA απέρριψε το αίτημα της ομάδας να μεταφερθούν οι τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων εκτός των ΗΠΑ.

«Ειλικρινά, δεν ξέρουμε γιατί μας στέλνουν πίσω στο Μεξικό», είπε ο Γκαλενοέι. «Είναι πολύ παράξενο. Φαίνεται ότι άλλοι προγραμματίζουν το ταξίδι μας για λογαριασμό μας. Βάσει του προγράμματος μας, θα ερχόμασταν στις ΗΠΑ δύο νύχτες πριν από τον αγώνα, και θα διανυκτερεύαμε ένα βράδυ μετά για να αναρρώσουμε. Νομίζω ότι η ομάδα μας είναι ίσως η πιο καταπιεσμένη στο φετινό Μουντιάλ».

APTOPIX New Zealand Iran WCup Soccer

Ο Ιρανός Άλι Νεμάτι με τον Νεοζηλανδό Κρις Γουντ κατά τη διάρκεια του αγώνα ποδοσφαίρου του Μουντιάλ μεταξύ Ιράν και Νέας Ζηλανδίας

AP

Ο αρχηγός της εθνικής του Ιράν, Μεχντί Ταρέμι, κατήγγειλε από την πλευρά του ότι η ομάδα του καθυστέρησε να ξεκινήσει από την Τιχουάνα για περισσότερες πέντε ώρες, λόγω εκτεταμένων ελέγχων ασφαλείας, με αποτέλεσμα να αργήσουν να φτάσουν στην προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου της ομάδας στο Λος Άντζελες, πριν από την διεξαγωγή του αγώνα.

Ο Ταρέμι και ο Γκαλενοέι καταδίκασαν και οι δύο την απουσία πολλών σημαντικών μελών του προσωπικού της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν — συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, του βοηθητικού προσωπικού των προπονητών και των υπεύθυνων Τύπου — οι οποίοι δεν μπόρεσαν να μπουν στις ΗΠΑ, επιδεινώνοντας τις δύσκολες προετοιμασίες της ομάδας.

«Πρέπει να φύγουμε από το Λος Άντζελες αμέσως, και αυτό δεν είναι καλό για εμάς», είχε πει ο Ταρέμι περίπου μία ώρα μετά τον αγώνα σε δημοσιογράφους. «Νομίζω ότι η FIFA θα έπρεπε να μας βοηθήσει περισσότερο». «Στόχος μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι να δώσουμε χαρά σε όλους τους Ιρανούς, σε κάθε γωνιά του κόσμου», κατέληξε.

Ο Γκαλενοέι είπε ότι αρκετοί παίκτες έπαθαν κράμπες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σύμφωνα με το ίδιο, οι τραυματισμοί αυτοί οφείλονται στην έλλειψη του κατάλληλου χρόνου προετοιμασίας, ο οποίος προκλήθηκε από τα γραφειοκρατικά και διπλωματικά εμπόδια του Ιράν.

Ο επόμενοι δύο αγώνες του Ιράν θα διεξαχθούν επίσης στις ΗΠΑ- ο πρώτος στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια την Κυριακή εναντίον του Βελγίου και ο δεύτερος στο Σιάτλ εναντίον της Αιγύπτου, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Η χθεσινή αναμέτρηση του Ιράν με την Νέα Ζηλανδία, η οποία έληξε 2-2, διεξήχθη μέσα σε κλίμα έντονων διαδηλώσεων Ιρανών φιλάθλων κατά της κυβέρνησης στην Τεχεράνη.

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