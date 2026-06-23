Μουντιάλ 2026: Το χειρόγραφο σημείωμα που άφησαν οι παίκτες του Ιράν μετά τον αγώνα με το Βέλγιο

Οι ποδοσφαιριστές του Ιράν μετά την λευκή ισοπαλία 0-0 με το Βέλγιο, ζήτησαν «σεβασμό, φιλία και ειρήνη» μέσω ενός χειρόγραφου σημειώματος που άφησαν στα αποδυτήρια του γηπέδου μετά το τέλος του αγώνα.

Αυτή ήταν η δεύτερη ισοπαλία του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο έπειτα από το 2-2 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στον πρώτο αγώνα του 7ου ομίλου, με αποτέλεσμα να διατηρούν ζωντανές τις ελπίδες τους για πρόκριση στα νοκ άουτ με ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Αίγυπτο.

Ωστόσο η διαδρομή του Ιράν ως τώρα δεν ήταν εύκολη ή απλή υπόθεση. Οι Ιρανοί έχουν παίξει και τους δύο αγώνες τους επί Αμερικανικού εδάφους στο Λος Άντζελες, ενώ οφείλουν να συμμορφώνονται με αυστηρούς κανόνες που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, οι οποίοι υποχρεώνουν την ομάδα να επιστρέψει στο προπονητικό της κέντρο στην Τιχουάνα του Μεξικού αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων της.

Μετά τον δεύτερο αγώνα του Ιράν στην «Πόλη των Αγγέλων», οι παίκτες άφησαν ένα συγκινητικό χειρόγραφο μήνυμα στα αποδυτήριά τους, ευχαριστώντας τους κατοίκους του Λος Άντζελες για τη φιλοξενία τους.

Το χειρόγραφο σημείωμα δημοσίευσε η Ιρανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ξεκινά με μια αναφορά στη μακρά ιστορία της χώρας: «Από την αρχαία Περσία πριν από χιλιάδες χρόνια έως το πολιτισμένο Ιράν του σήμερα, το πνεύμα του Ιράν παραμένει ζωντανό και ακλόνητο.

«Ήρθαμε στο Λος Άντζελες με υπερηφάνεια, αγωνιστήκαμε με τιμή και φεύγουμε με αξιοπρέπεια», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Ευχαριστούμε το Λος Άντζελες για τη φιλοξενία του. Και ευχαριστούμε κάθε Ιρανό που έδωσε την καρδιά, τη φωνή και την ψυχή του για το Ιράν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των 180 λεπτών.

«Είθε η ειρήνη, ο σεβασμός και η φιλία να επικρατήσουν μεταξύ όλων των εθνών.»

Το σημείωμα αναφέρεται επίσης στους θανάτους 168 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους μετά από πυραυλική επίθεση τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο πύραυλος, ο οποίος εκτοξεύθηκε κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, χτύπησε ένα δημοτικό σχολείο στη νότια πόλη Μινάμπ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 120 παιδιά, καθώς και δασκάλους, γονείς, προσωπικό του σχολείου και έναν τεχνικό από ένα κοντινό φαρμακείο.

Οι έρευνες που διεξήχθησαν αργότερα έδειξαν ότι η επίθεση πιθανότατα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση πυραύλου «Tomahawk» αμερικανικής κατασκευής.

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