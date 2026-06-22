Βέλγιο – Ιράν 0-0: Την… πάτησαν ξανά και μπήκαν σε μπελάδες οι «κόκκινοι διάβολοι»

Το Βέλγιο δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, ούτε στον δεύτερο αγώνα του στο Μουντιάλ 2026, έμεινε στο 0-0 με το Ιράν του εξαιρετικού Μεχντί Ταρέμι και πλέον θα διεκδικήσει την πρόκριση στον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής με τη Νέα Ζηλανδία - Με δέκα παίκτες από το 67ο λεπτό έπαιζαν οι «κόκκινοι διάβολοι».

Newsbomb

Βέλγιο – Ιράν 0-0: Την… πάτησαν ξανά και μπήκαν σε μπελάδες οι «κόκκινοι διάβολοι»
AP Photo/Gregory Bull
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία παρουσίασε ξανά προβλήματα στην αποτελεσματικότητα, αδυνατώντας να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιούργησε, με αποτέλεσμα να χάσει πολύτιμο έδαφος στη μάχη για την επόμενη φάση.

Από την άλλη πλευρά, το Ιράν στάθηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, έχοντας σε πρωταγωνιστικό ρόλο τον Μεχντί Ταρέμι. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού δημιούργησε αρκετά προβλήματα στην άμυνα των Βέλγων, πέτυχε γκολ που δεν μέτρησε, ενώ συμμετείχε καθοριστικά σε φάσεις που έφεραν σε δύσκολη θέση τους «κόκκινους διαβόλους», οι οποίοι έπαιζαν με δέκα παίκτες από το 67ο λεπτό.

Παρά τις εκατέρωθεν ευκαιρίες, το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό. Το αποτέλεσμα διατηρεί ανοιχτούς όλους τους λογαριασμούς στον όμιλο, με το Βέλγιο να καλείται πλέον να αναζητήσει τη νίκη απέναντι στη Νέα Ζηλανδία την τελευταία αγωνιστική, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητές του για πρόκριση.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το Βέλγιο μπήκε πιο δραστήρια στην αναμέτρηση, αφού νωρίτερα ο Ρομέλου Λουκάκου τη… γλίτωσε με κίτρινη, μετά το επικίνδυνο μαρκάρισμα πάνω στον τερματοφύλακα του Ιράν. Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε στο 9ο λεπτό, όταν ο Ντε Κάιπερ επιχείρησε σουτ από πλεονεκτική θέση, όμως ο Μπιρανβάντ αντέδρασε αποτελεσματικά και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Οι Ιρανοί απάντησαν άμεσα, με τον Κανανί να δοκιμάζει το πόδι του στο 14’, αναγκάζοντας τον Κουρτουά σε εντυπωσιακή επέμβαση. Η μεγαλύτερη στιγμή τους στο πρώτο μέρος ήρθε στο 25ο λεπτό, όταν ο Μεχντί Ταρέμι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα έπειτα από εξαιρετική εκτέλεση, αξιοποιώντας κομπίνα του Χατζισαφί. Ωστόσο, μετά από έλεγχο μέσω VAR, το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Στη συνέχεια οι Βέλγοι ανέκτησαν τον έλεγχο του ρυθμού και δημιούργησαν ευκαιρίες με τους Τίλεμανς και Ντε Κάιπερ, χωρίς όμως να καταφέρουν να νικήσουν τον εξαιρετικό Μπιρανβάντ.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο, με το Βέλγιο να πιέζει και το Ιράν να απειλεί κυρίως στην κόντρα. Στο 53’ ο Κουρτουά χρειάστηκε να επέμβει ξανά, απομακρύνοντας δύσκολα το δυνατό βολέ του Ταρέμι. Έξι λεπτά αργότερα οι «κόκκινοι διάβολοι» άγγιξαν το γκολ, όμως ο Μπιρανβάντ πραγματοποίησε εντυπωσιακή απόκρουση στο πλασέ του Ντε Κάιπερ, ενώ βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος.

Η φάση που άλλαξε τις ισορροπίες ήρθε στο 67ο λεπτό. Ο Ταρέμι έκλεψε τη μπάλα και βγήκε σε θέση τετ α τετ, με τον Ενγκόι να τον ανατρέπει και να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας το Βέλγιο με δέκα παίκτες.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία συνέχισε να ψάχνει το γκολ της νίκης. Στο 86’ ο Μπιρανβάντ σταμάτησε για ακόμη μία φορά τον Ντε Κάιπερ, ενώ στις καθυστερήσεις το σουτ του Λουκεμπάκιο πέρασε ελάχιστα έξω από το δοκάρι.

Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς σκορ, με τον όμιλο να παραμένει ανοιχτός και την τελευταία αγωνιστική να αποκτά χαρακτήρα «τελικού» για την υπόθεση πρόκριση.

Διαιτητής: Ντ. Ερέρα (Αργεντινή)
Κίτρινες: Λουκάκου - Εζατολάχι
Κόκκινες: 67' Ενγκόι
ΒΕΛΓΙΟ (Ρούντι Γκαρσιά): Κουρτουά, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Μενιέρ (58' Καστάνιε), Ενγκόι, Ντε Μπρόινε (87' Φερνάντεζ-Πάρντο), Τίλεμανς, Σαλεμάκερς (58' Λουκεμπάκιο), Ράσκιν (58' Βανάκεν), Λουκάκου (73' Τεάτ), Τροσάρ
ΙΡΑΝ (Αμίρ Γκαλενόι): Μπεϊρανβάντ, Χαρντανί (46' Τζαχάνμπακς), Χατζισαφί (66' Χατζισαφί), Καλιλτζάντεχ, Κανάνι, Νεμάτι, Ρεζαϊάν, Εζατολαχί (85' Χοσεϊνζαντέχ), Μοχέμπι (66' Τοράμπι), Γκόντος (78' Μογκάνλου), Ταρέμι

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:40ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Τραμπ στους New York Times: «Το Ιράν έχει διαλυθεί στρατιωτικά και οικονομικά»

00:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βέλγιο – Ιράν 0-0: Την… πάτησαν ξανά και μπήκαν σε μπελάδες οι «κόκκινοι διάβολοι»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Θρίαμβος για την Παλαιόχωρα: Οι μικροί μαθητές «σήκωσαν» όλα τα Παγκρήτια βραβεία ζωγραφικής

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Βαλκανικό Στίβου 2026: Πέντε χρυσά για την Ελλάδα τη δεύτερη ημέρα – Συνολικά 39 μετάλλια!

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;»- Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πανηγύρι από συνομήλικό του

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Οι Βρετανοί μετανιώνουν το Brexit - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

23:31LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Η νέα ανάρτηση με τις αδελφές του μέσα από το νοσοκομείο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έστειλαν ψεύτικο e-mail των ΕΛΤΑ και του άρπαξαν 5.600 ευρώ

23:20LIFESTYLE

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν απέδειξαν ότι οι σχέσεις τους είναι άριστες μετά το διαζύγιο

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Απεβίωσε ο Ραμίρο Βαλντές, ένας από τους τελευταίους εν ζωή συνεργάτες των αδελφών Κάστρο

23:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηλιόπουλος: «Δεν θα αφήσω κανέναν να διαταράξει την ΑΕΚ» – Μήνυμα ενότητας από την Πάτρα

23:08ΚΟΣΜΟΣ

«Προστατευθείτε: ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΞΩΓΗΙΝΩΝ. Έχουμε φτάσει»: Το μήνυμα που έλαβαν... χιλιάδες Βραζιλιάνοι

23:00LIFESTYLE

Ο Μικ Τζάγκερ αποκαλύπτει τα αγαπημένα του τραγούδια των Rolling Stones

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της – Χτύπησε το κεφάλι της σε τζάμι

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών- Κορίνθου λόγω επιστροφής των εκδρομέων

22:33WHAT THE FACT

Πώς η πατρότητα αλλάζει τον εγκέφαλο του άνδρα: Από την επιλόχειο κατάθλιψη στη μείωση τεστοστερόνης

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι συνομιλίες «διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν» - Θρίλερ στην Ελβετία εν μέσω απειλών Τραμπ

22:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: Στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσαν να έχουν τα αγγελούδια μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κύμα καύσωνα πλησιάζει τα Βαλκάνια - Πότε θα «χτυπήσει» και πώς θα επηρεάσει την Ελλλάδα

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

21:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού έλυσε το μυστήριο – Πώς περιέγραψε τη δολοφονία και την ταφή

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: «Θα σε σκοτώσω, πώς είσαι έτσι;»- Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πανηγύρι από συνομήλικό του

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

19:57LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η σπαρακτική ανάρτηση του γιου του, Φοίβου, 6 μήνες μετά τον θάνατό του

23:31LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Η νέα ανάρτηση με τις αδελφές του μέσα από το νοσοκομείο

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή αθίγγανοι ή κατσίβελοι: Η καταγωγή και η προέλευση των διαφόρων ονομάτων τους

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

18:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Ο Γιαννακόπουλος εβαλε “φωτιά” με τον Ομπράντοβιτς!» - «Σεισμός» στην Ευρώπη

22:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: Στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσαν να έχουν τα αγγελούδια μας

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 22 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

18:26LIFESTYLE

Οι Έλληνες celebrities τίμησαν την Ημέρα του Πατέρα: Οι τρυφερές αφιερώσεις στα social media

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών- Κορίνθου λόγω επιστροφής των εκδρομέων

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη «Κατάλαβα ότι πάτησα τον σκύλο, αλλά φοβήθηκα και γι’ αυτό έφυγα», είπε στην αστυνομία η ασυνείδητη οδηγός

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συγκλονίζει ο αδελφός της Σταυρούλας - «Από την πρώτη στιγμή φοβόμουν αυτή την εξέλιξη»

15:07ΕΥ ΖΗΝ

Προστατεύστε τα οστά σας τρώγοντας αυτό το φρούτο κάθε μέρα – Μαντεύετε ποιο είναι;

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι συνομιλίες «διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν» - Θρίλερ στην Ελβετία εν μέσω απειλών Τραμπ

22:33WHAT THE FACT

Πώς η πατρότητα αλλάζει τον εγκέφαλο του άνδρα: Από την επιλόχειο κατάθλιψη στη μείωση τεστοστερόνης

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γεμάτο βροχές το φθινόπωρο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ