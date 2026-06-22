Μουντιάλ 2026: Απίστευτο σκηνικό στο Βέλγιο – Ιράν, έκοψαν τον δρόμο στους γιατρούς για τον Τροσάρ

Ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση του Βελγίου με αντίπαλο το Ιράν για τον 7ο όμιλο του Μουντιάλ, όταν οι Βέλγοι ποδοσφαιριστές εμπόδισαν το ιατρικό επιτελείο να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο για να προσφέρει βοήθεια στον Λεάντρο Τροσάρ.

Η κίνηση δεν ήταν τυχαία. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, εφόσον το ιατρικό προσωπικό εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο για να παράσχει περίθαλψη, ο παίκτης υποχρεώνεται να παραμείνει εκτός γηπέδου για 1 λεπτό μετά την επανέναρξη του αγώνα. Οι Βέλγοι επιχείρησαν να αποφύγουν αυτό το ενδεχόμενο, ώστε η ομάδα τους να μην χάσει έναν δημιουργικό κι εξαιρετικά επικίνδυνο παίκτη σε κρίσιμο σημείο του δεύτερου ημιχρόνου.

Η φάση προήλθε από σκληρό μαρκάρισμα του Αλιρεζά Γιάχανμπακς πάνω στον Τροσάρ στο 47ο λεπτό. Ο Ιρανός μέσος βρήκε με τις τάπες τον αστράγαλο και τη γάμπα του Βέλγου διεθνούς, με αποτέλεσμα να σκιστεί η κάλτσα του και να μείνουν εμφανή σημάδια στο πόδι του.

Παρά τον έντονο πόνο που έδειχνε να αισθάνεται, ο άσος της Άρσεναλ παρέμεινε για μερικά δευτερόλεπτα στο έδαφος, πριν σηκωθεί και συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι. Τελικά, δεν χρειάστηκε να δεχτεί ιατρική φροντίδα εκείνη τη στιγμή, παραμένοντας στον αγωνιστικό χώρο.

Ωστόσο, το Βέλγιο δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, έμεινε στο 0–0 με το Ιράν και πλέον θα διεκδικήσει την πρόκριση στον αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής με τη Νέα Ζηλανδία.