Βραζιλία - Ιαπωνία 2-1: Πέταξε για τους «16» με buzzer beater Μαρτινέλι η «Σελεσάο» - Δείτε τα γκολ

Με γκολ του Μαρτινέλι στο 96', η Βραζιλία έκανε την ολική ανατροπή κόντρα στη μαχητική Ιαπωνία (2-1) και πήρε μια δραματική πρόκριση για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ηλίας Λαλιώτης

Βραζιλία - Ιαπωνία 2-1: Πέταξε για τους «16» με buzzer beater Μαρτινέλι η «Σελεσάο» - Δείτε τα γκολ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
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Η Βραζιλία αν και τα βρήκε «σκούρα» απέναντι στην Ιαπωνία, πραγματοποίησε μια αδιανόητη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και με γκολ-λύτρωση του Μαρτινέλι στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, η «Σελεσάο» επικράτησε με 2-1 και πέταξε για τους «16» του Μουντιάλ.

Χάρη στην εξαιρετικά στημένη άμυνά της, η Ιαπωνία μπλόκαρε στο πρώτο ημίχρονο τους Βραζιλιάνους και με ένα πανέμορφο γκολ του Σάνο στο 29' πήρε κεφάλι, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η «Σελεσάο» παρουσίασε εντελώς διαφορετική εικόνα, πίεσε ασφυκτικά και με μια μυθική ανατροπή στις καθυστερήσεις πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Εκεί θα διασταυρωθεί με τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία με φόντο ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Βραζιλία να διατηρεί την κατοχή της μπάλας και την Ιαπωνία να αμύνεται υποδειγματικά σε χαμηλό μπλοκ, κλείνοντας όλους τους διαδρόμους προς την εστία της.

Στο 14' η «Σελεσάο» απείλησε για πρώτη φορά στην αναμέτρηση: ο Κούνια επιχείρησε το πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, όμως ο Σουζούκι αντέδρασε εξαιρετικά και έδιωξε σε κόρνερ.

Δύο λεπτά αργότερα, στο 16', η Ιαπωνία απάντησε στις ευκαιρίες, όταν το απευθείας φάουλ που εκτέλεσε ο Καμάντα από πλεονεκτική θέση προσέκρουσε στο τείχος και κατέληξε κόρνερ.

Στο 29', κόντρα στη ροή του αγώνα, οι « Μπλε Σαμουράι» κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Μετά από κλέψιμο της μπάλας στον χώρο του κέντρου, ο Σάνο κουβάλησε την μπάλα μέχρι το ημικύκλιο της περιοχής και με ένα πανέμορφο, συρτό σουτ στην αριστερή γωνία του Άλισον έγραψε το 1-0.

Η Βραζιλία προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα, όμως στο 34' το μακρινό σουτ που δοκίμασε ο Βινίσιους έξω από την περιοχή ήταν αδύναμο, με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει με ευκολία στην αγκαλιά του Σουζούκι.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης, ο Κάρλο Αντσελότι, στην προσπάθειά του να δώσει επιθετική σπίθα στη Βραζιλία, πέρασε στο ματς τον 19χρονο Έντρικ, αντικαθιστώντας τον τραυματία Λούκας Πακετά.

Στο 52’ η «Σελεσάο» δημιούργησε τη μεγαλύτερη ευκαιρία της μέχρι εκείνη τη στιγμή, όμως ο Σουζούκι πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση στην κεφαλιά του Γκιμαράες. Δύο λεπτά αργότερα, στο 54’, η Βραζιλία άγγιξε ξανά το γκολ, με τους αμυντικούς της Ιαπωνίας να διώχνουν πάνω στη γραμμή την κεφαλιά-ψαράκι του Κασεμίρο προτού απομακρύνει οριστικά ο αντίπαλος γκολκίπερ.

Η λύτρωση για το συγκρότημα του Αντσελότι ήρθε τελικά στο 56’. Μετά από σέντρα του Γκάμπριελ, ο Κασεμίρο πήρε την καρφωτή κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Οι Βραζιλιάνοι συνέχισαν το σφυροκόπημα και στο 58’ έφτασαν μια ανάσα από την ολική ανατροπή, όταν το πανέμορφο σλάλομ και το σουτ του Βινίσιους σταμάτησαν στο αριστερό δοκάρι του Σουζούκι.

Η Ιαπωνία προσπάθησε να ισορροπήσει και να απαντήσει στην πίεση, όμως το σουτ του Ουέντα από δύσκολη γωνία στο 64’ κατέληξε στην αγκαλιά του Άλισον.

Πλησιάζοντας προς το φινάλε, στο 85’, το απευθείας φάουλ του Ραγιάν από πλάγια θέση κόντραρε σε σώμα αμυντικού και πέρασε κόρνερ, ενώ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων (90'+4’), η κεφαλιά του Φαμπίνιο δεν βρήκε στόχο.

Η μεγάλη ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 90'+6’, στην τελευταία κυριολεκτικά φάση των καθυστερήσεων. Μετά από εξαιρετικό ομαδικό συνδυασμό, ο Μπρούνο Γκιμαράες τροφοδότησε υποδειγματικά τον Γκαμπριέλ Μαρτινέλι μέσα στην περιοχή και ο επιθετικός της Άρσεναλ, με ψύχραιμο πλασέ που βρήκε πρώτα στο εσωτερικό του δοκαριού, έγραψε το τελικό 2-1, χαρίζοντας στη Βραζιλία μια δραματική πρόκριση.

Βραζιλία: Άλισον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ Μαγκαλάες, Σάντος, Γκιμαράες, Κασεμίρο (90' Φαμπίνιο), Πακετά (46' Έντρικ), Ραγιάν, Κούνια (66' Μαρτινέλι), Βινίσιους

Ιαπωνία: Σουζούκι, Τανιγκούτσι, Τομιγιάσου, Ίτο, Ντοάν (66' Σουγκαβάρα), Καμάντα (78' Τανάκα), Σάνο, Ίτο (78' Μασίνο), Νακαμούρα (66' Σουζούκι), Ουέντα, Μαέντα

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