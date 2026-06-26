Μουντιάλ 2026: Νίκη γοήτρου για την Τουρκία, 3-2 τις ΗΠΑ

Snapshot Η εθνική Τουρκίας νίκησε τις ΗΠΑ με 3

2 στον τελευταίο αγώνα του 4ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Οι ΗΠΑ προηγήθηκαν νωρίς, αλλά η Τουρκία ανέτρεψε το σκορ πριν το ημίχρονο.

Οι ΗΠΑ ισοφάρισαν στο 49', αλλά η Τουρκία σκόραρε στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων για τη νίκη.

Ο αγώνας είχε περιορισμένο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς οι ΗΠΑ είχαν ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον όμιλο.

Ο διαιτητής του αγώνα ήταν ο Μ. Γκορμπάλ από την Αλγερία. Snapshot powered by AI

Με μία νίκη γοήτρου αποχαιρέτησε το Μουντιάλ 2026, η εθνική Τουρκίας, καθώς επικράτησε στο Λος Αντζελες των ΗΠΑ με 3-2, για την 3η και τελευταία αγωνιστική του 4ου ομίλου.

Οι «οικοδεσπότες» που είχαν εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον όμιλο, πριν την έναρξη του αγώνα, προηγήθηκαν μόλις στο τρίτο λεπτό με τον τράστι, όμως ο Αρντά Γκιουλέρ ισοφάρισε στο 10ο λεπτό, ενώ στο 31` ο Γιλμάζ πέτυχε την ανατροπή, δίνοντας προβάδισμα στην Τουρκία.

Με την έναρξη του δεύτερου 45λεπτου, οι Αμερικανοί ισοφάρισαν γρήγορα (49`) με τον Μπεράλτερ, ενώ στην συνέχεια και δεδομένου ότι δεν υπήρχε κάποιο σημαντικό διακύβευμα, οι παίκτες των δύο ομάδων προσπάθησαν να παίξουν ελεύθερο ποδόσφαιρο.

Κι ενώ όλα έδειχναν μία «χορταστική» ισοπαλία, στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Αϊχάν σκόραρε και χάρισε στην Τουρκία την μοναδική νίκη της στην διοργάνωση.

Διαιτητής: Μ.Γκορμπάλ (Αλγερία)

Κίτρινες : Μπεράλτερ

Κόκκινες :

Συνθέσεις:

ΤΟΥΡΚΙΑ (Βιτσέντσο Μοντέλα): Τσακίρ, Τσελίκ (84′ Σογιουντσού), Ελμαλί, Μπαρντάκσι, Καμπάκ, Εζτσάν, Κοκτσού (88′ Αϊχάν), Γκιουλέρ, Γιλντίζ (84′ Ουζούν), Γιλμάζ (90’+2′ Καχβετσί), Αϊντίν (90’+2′ Μιουλντιούρ).

ΗΠΑ (Μαουρίτσιο Ποτσετίνο): Τέρνερ, Τράστι, Ρόμπινσον, ΜακΚένζι, Σκάλι (77′ Φρίμαν), Ρέινα (76′ Ντεστ), ΜακΚένι (86′ Τίλμαν), Μπερχάλτερ, Πέπι, Άρονσον (77′ Ζεντετζάς), Γουέα (58′ Πούλισικ).