Ηράκλειο: Την απήγαγε ο πρώην σύντροφός της, που την απειλούσε με γυμνές φωτογραφίες

Ένας 38χρονος Βούλγαρος συνελήφθη από αστυνομικούς ο οποίος την περασμένη Πέμπτη (5/3) απήγαγε τη 20χρονη πρώην σύντροφό του και την οδήγησε παρά τη θέληση της στο Γεράνι Χανίων.

Ο 38χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο οποίος άσκησε σε βάρος του ποινικές διώξεις για αρπαγή, εκδικητική πορνογραφία και ενδοοικογενειακή βία. Ο δράστης συνελήφθη την Παρασκευή από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά και η κοπέλα μεταφέρθηκε σώα στο σπίτι της. Η νεαρή στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς κατήγγειλε ότι ο 38χρονος την απειλούσε με δημοσίευση γυμνών φωτογραφιών της.

Η 20χρονη από το Ηράκλειο διατηρούσε για περίπου τρία χρόνια σχέση με τον 38χρονο Βούλγαρο.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο αλλοδαπός ζει μόνιμα στο Γεράνι και την περασμένη Πέμπτη, έπεισε τη νεαρή κοπέλα να συναντηθούν. Όταν η κοπέλα έφτασε στο σημείο του ραντεβού, ο 38χρονος την επιβίβασε χωρίς τη θέλησή της σε αυτοκίνητο και την μετέφερε στο Γεράνι του δήμου Πλατανιά. Εκεί φέρεται να την απειλούσε ότι αν επιχειρήσει να φύγει θα δημοσιοποιήσει γυμνές φωτογραφίες της.

Η κοπέλα κάποια στιγμή κατάφερε να επικοινωνήσει κρυφά με την μητέρα της, η οποία κατήγγειλε την αρπαγή της στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού. Άμεσα οι αστυνομικοί ειδοποίησαν τους συναδέλφους τους στο Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά που εντόπισαν γρήγορα το σπίτι που διέμενε ο 38χρονος.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο 38χρονος συνελήφθη χωρίς να προβάλλει αντίσταση ενώ όπως ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς την αγαπάει και πως δεν είχε πρόθεση να της κάνει κακό.

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η προϊσταμένη του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, υπαστυνόμος Ελένη Βιγλάκη, στο περιθώριο δράσης ενημέρωσης στον Δημοτικό Κήπο της πόλης, έκανε λόγο για αύξηση των καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία ενώ σημείωσε ότι το προφίλ των θυμάτων δεν αλλάζει. «Η βία δεν γνωρίζει κοινωνικό, οικονομικό ή μορφωτικό επίπεδο. Θύματα πέφτουν γυναίκες όλων των ηλικιών και συχνά το μοτίβο επαναλαμβάνεται, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που οι γυναίκες – θύματα έχουν υποστεί ή βιώσει βία και ως παιδιά στο οικογενειακό τους περιβάλλον», σημείωσε η κ. Βιγλάκη.

