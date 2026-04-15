Block 2: Live η τελετή υπογραφής της σύμβασης γεώτρησης

Πέφτουν οι υπογραφές για τη σύμβαση γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα για την έναρξη του έργου.

Η σύμβαση γεώτρησης θα υπογραφεί από την κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy και την εταιρεία Stena Drilling, παρουσία και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, ενώ θα ακολουθήσει από την κοινοπραξία η παρουσίαση του Προγράμματος Γεώτρησης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την παρουσία της πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και του πρεσβευτή της Σουηδίας Χάκαν Έμσγκαρντ.

Η κοινοπραξία, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος, προχωρά στην ταχεία υλοποίηση της ερευνητικής γεώτρησης τον Φεβρουάριο του 2027, από το Stena DrillMAX.

