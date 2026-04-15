Block 2: Live η τελετή υπογραφής της σύμβασης γεώτρησης

Παρακολουθείστε ζωντανά την τελετή υπογραφής της σύμβασης

Παναγιώτης Βελισσάρης

To υπερσύγχρονο γεωτρύ Stena DrillMAX

Stena Drilling
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Υπογράφεται η σύμβαση γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο από την κοινοπραξία ExxonMobil, Energean, HELLENiQ Energy και την Stena Drilling.
  • Η τελετή υπογραφής πραγματοποιείται παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και ξένων διπλωματών.
  • Η κοινοπραξία θα παρουσιάσει το Πρόγραμμα Γεώτρησης μετά την υπογραφή της σύμβασης.
  • Η ερευνητική γεώτρηση προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2027 με χρήση της πλατφόρμας Stena DrillMAX.
  • Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Snapshot powered by AI

Πέφτουν οι υπογραφές για τη σύμβαση γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα για την έναρξη του έργου.

Δείτε LIVE την τελετή υπογραφής της σύμβασης γεώτρησης για το Block 2

Η σύμβαση γεώτρησης θα υπογραφεί από την κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy και την εταιρεία Stena Drilling, παρουσία και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, ενώ θα ακολουθήσει από την κοινοπραξία η παρουσίαση του Προγράμματος Γεώτρησης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την παρουσία της πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και του πρεσβευτή της Σουηδίας Χάκαν Έμσγκαρντ.

Η κοινοπραξία, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος, προχωρά στην ταχεία υλοποίηση της ερευνητικής γεώτρησης τον Φεβρουάριο του 2027, από το Stena DrillMAX.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:26ANNOUNCEMENTS

Novibet
