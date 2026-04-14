Block 2: Την Τετάρτη οι υπογραφές για την ερευνητική γεώτρηση με το υπερσύγχρονο Stena DrillMAX

Η σύμβαση γεώτρησης θα υπογραφεί από την κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy και την εταιρεία Stena Drilling

Παναγιώτης Βελισσάρης

To υπερσύγχρονο γεωτρύ Stena DrillMAX

Stena Drilling
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Την Τετάρτη 15 Απριλίου θα υπογραφ σύμβαση γετρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil, Energean, HELLENiQ Energy και της Stena Drilling.
  • Η γεώτρηση με το πλοίο Stena DrillMAX προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027 και αποτελεί την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από σχεδόν 50 χρόνια.
  • Το Stena DrillMAX είναι ένα γεωτρύπανο 6ης γενιάς με δυνατότητα λειτουργίας σε βάθη έως 3.000 μέτρα νερού και γεωτρήσεων πάνω από 10 χιλιόμετρα.
  • Διαθέτει σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, όπως δυναμική τοποθέτηση DP3, σύστημα διπλής δραστηριότητας και αποτρεπτικό εκροών (BOP) για ασφαλή και αποδοτική λειτουργία.
  • Το πλοίο είναι το πρώτο γεωτρύπανο με πιστοποίηση DNV “Abate (P)” για μείωση εκπομπών και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης.
Snapshot powered by AI

Αύριο, Τετάρτη 15 Απριλίου αναμένεται να υπογραφεί σύμβαση γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, σηματοδοτώντας ένα αποφασιστικό βήμα προς την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη χώρα μετά από σχεδόν μισό αιώνα.

Η εν λόγω εξέλιξη εντάσσεται στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και της ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων.

Η σύμβαση γεώτρησης θα υπογραφεί από την κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy και την εταιρεία Stena Drilling, παρουσία και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, ενώ θα ακολουθήσει από την κοινοπραξία η παρουσίαση του Προγράμματος Γεώτρησης.

Στην εκδήλωση θα παραστούν η πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ο πρέσβης της Σουηδίας Χάκαν Έμσγκαρντ.

Η κοινοπραξία, σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος, προχωρά στην ταχεία υλοποίηση της ερευνητικής γεώτρησης τον Φεβρουάριο του 2027, από το Stena DrillMAX.

Τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του Stena DrillMAX

Το Stena DrillMAX είναι ένα πλοίο-γεωτρύπανο 6ης γενιάς, κατασκευασμένο το 2007 από τη Samsung Heavy Industries και λειτουργεί από την εταιρεία Stena Drilling. Ανήκει στη σειρά DrillMAX, μια ομάδα πλοίων υψηλών προδιαγραφών που σχεδιάστηκαν για να ξεπερνούν τα όρια της υπεράκτιας γεώτρησης.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Stena DrillMAX είναι η ικανότητά του να λειτουργεί σε υπερβαθέα ύδατα. Έχει σχεδιαστεί για να επιχειρεί σε βάθη νερού έως 10.000 πόδια (3.000 μέτρα) και να πραγματοποιεί γεωτρήσεις σε βάθη έως 35.000 πόδια (πάνω από 10 χιλιόμετρα) επιτρέποντας την πρόσβαση σε κοιτάσματα που κάποτε θεωρούνταν απροσπέλαστα.

Η απόδοσή του βασίζεται σε σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα:

  • Δυναμική τοποθέτηση (DP3): Χρησιμοποιεί προπέλες ελεγχόμενες από υπολογιστή για να διατηρεί τη θέση του χωρίς αγκυροβόληση.
  • Σύστημα διπλής δραστηριότητας: Επιτρέπει ταυτόχρονες εργασίες γεώτρησης, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος, μια λειτουργία γνωστή ως dual-activity drilling.
  • Αποτρεπτικό εκροών (BOP): Σύστημα ασφαλείας το οποίο ελέγχει την πίεση και σφραγίζει το φρέαρ σε περίπτωση ανάγκης, αποτρέποντας ανεξέλεγκτες εκροές πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο της αυξημένης περιβαλλοντικής ευαισθησίας και τήρησης αυστηρότερων κανόνων τέτοιες τεχνολογίες είναι απαραίτητες.
  • Τα παραπάνω καθιστούν το πλοίο ικανό να λειτουργεί συνεχώς και με ασφάλεια σε δύσκολες συνθήκες.

Μέγεθος και δυνατότητες

  • Μήκος: 228 μέτρα
  • Πλάτος: 42 μέτρα
  • Μεταφορική ικανότητα: περίπου 97.000 τόνοι
  • Πλήρωμα: έως 180 άτομα
  • Διαθέτει επίσης μεγάλες αποθήκες για καύσιμα και εξοπλισμό, επιτρέποντας μακροχρόνιες αποστολές χωρίς ανεφοδιασμό. Περιλαμβάνει συστήματα παραγωγής ενέργειας, βαρέα γερανοφόρα μηχανήματα, εξειδικευμένο εξοπλισμό γεώτρησης και δικλείδες περιβαλλοντικής προστασίας.
  • Το Stena DrillMAX είναι το πρώτο γεωτρύπανο που έλαβε την πιστοποίηση DNV “Abate (P)”, για τη μείωση εκπομπών και τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης.

Σημειώνεται πως ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου είχε προαναγγείλει τη μίσθωση του γεωτρύπανου Stena DrillMAX, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
