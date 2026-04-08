Παπασταύρου: «Κανένας κίνδυνος για μπλακ άουτ» – Πότε θα γίνει η πρώτη γεώτρηση για υδρογονάνθρακες

«Με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, απομακρυνθήκαμε από το δύσκολο σενάριο» για τα καύσιμα και το γενικότερο «ξέσπασμα» της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

«Για την ώρα, είναι μία προσωρινή εκεχειρία και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος εάν αυτό διατηρηθεί. Πρέπει να είμαστε συνέχεια σε εγρήγορση, γιατί αυτή η αστάθεια που επικρατεί παγκοσμίως, έχει δημιουργήσει μεγάλη πίεση στα αποθέματα. Η αποκατάσταση της κίνησης στα Στενά του Ορμούζ θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της τιμής», επεσήμανε ακόμη, αναφερόμενος στον πόλεμο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν.

Για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, γνωστοποίησε ότι «μέσα στον Απρίλιο, θα οριστικοποιηθεί και θα υπογραφεί η ενοικίαση για το γεωτρύπανο ώστε τον Φεβρουάριο του 2027, να έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας έπειτα από μισό αιώνα. Αυτό αφορά το τεμάχιο στο Αιγαίο. Νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, πριν από το τέλος του χρόνου, θα αρχίσουν οι πρώτες σεισμικές έρευνες» και σημείωσε πως «αυτό είναι το μέλλον, να μπορείς να στηρίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις και πηγές».

