Ζωγράφου: Το μακάβριο μυστικό ενός διαμερίσματος - Ο δράστης προσπάθησε να μπερδέψει τις αρχές

Κατερίνα Ρίστα

  • Ένας 52χρονος στον Ζωγράφο κοιμόταν για μήνες δίπλα στις νεκρές μητέρα και αδερφή του, προσπαθώντας να αποκρύψει τους θανάτους τους.
  • Η ανησυχία και οι καταγγελίες των συγγενών οδήγησαν την αστυνομία να επέμβει και να ανακαλύψει την κατάσταση στο διαμέρισμα.
  • Ο 52χρονος αρνείται οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια και ισχυρίζεται ότι δεν ενημέρωσε κανέναν λόγω φόβου κοινωνικής έκθεσης και απώλειας του σπιτιού.
  • Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού κινήτρου για μη δήλωση των θανάτων, όπως η συνέχιση είσπραξης συντάξεων και επιδομάτων.
  • Τα ακριβή αίτια των θανάτων θα αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Ο 52χρονος άνδρας για μήνες κοιμόταν δίπλα στη νεκρή μητέρα του αλλά και τη νεκρή αδερφή του. Το υπνοδωμάτιο όπου βρίσκονταν είχε σφραγιστεί πρόχειρα με στόκο, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να κρατηθεί η αποσύνθεση μακριά από την υπόλοιπη κατοικία. Να μην κινητοποιήσει η μυρωδιά τους ενοίκους της πολυκατοικίας στου Ζωγράφου.

Η ανησυχία των συγγενών ήταν εκείνη που αποκάλυψε τη φρίκη. Τα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα χωρίς απάντηση και οι επισκέψεις έξω από την πόρτα που έμεναν χωρίς ανταπόκριση, άρχισαν να δημιουργούν ένα ανησυχητικό παζλ. Οι καταγγελίες πλήθαιναν και τελικά, ένα πρωινό Κυριακής, οι αστυνομικές αρχές έφτασαν στο διαμέρισμα.

Αρχικά, ο 52χρονος επιχείρησε να τους αποπροσανατολίσει. Όμως οι αστυνομικοί επέστρεψαν με εισαγγελική εντολή. Αυτό που αντίκρισαν πίσω από τη σφραγισμένη πόρτα τους έκανε να "παγώσουν".

Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε εγκληματική ενέργεια. Υποστηρίζει πως η αδελφή του, που έπασχε από καρκίνο, πέθανε πρώτη και λίγες ημέρες αργότερα ακολούθησε η μητέρα τους, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Όπως φέρεται να δήλωσε, δεν ενημέρωσε κανέναν για τους θανάτους, φοβούμενος την κοινωνική έκθεση και την πιθανότητα να χάσει το σπίτι.

Παρά την ψυχραιμία που περιγράφουν όσοι τον έβλεπαν τους τελευταίους μήνες -να κάνει τα ψώνια του, να κινείται σαν να μην συμβαίνει τίποτα- οι αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα. Μεταξύ αυτών, και το ενδεχόμενο οικονομικού κινήτρου, δηλαδή της μη δήλωσης των θανάτων ώστε να συνεχιστεί η είσπραξη συντάξεων και επιδομάτων.

Τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο γυναικών αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

