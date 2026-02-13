Πάτρα: Η δασκάλα χαστούκισε τον 8χρονο αυτιστικό μαθητή, επειδή «την ενόχλησε ο θόρυβος»

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το περιστατικό χειροδικίας που σημειώθηκε σε Ειδικό Σχολείο της Πάτρας, όταν δασκάλα χαστούκισε 8χρονο μαθητή που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Την καταγγελία για το περιστατικό έκανε η μητέρα του παιδιού την περασμένη Τρίτη και σύμφωνα με την ίδια, η δασκάλα βρισκόταν σε διπλανή αίθουσα και όπως αναφέρει η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, άκουσε το παιδί το οποίο έπαιζε και καθώς «την ενόχλησε ο θόρυβος» τον χαστούκισε τρεις φορές, την ώρα που στο χώρο βρισκόταν και επιβλέπουσσα δασκάλα την οποία έχουν προσλάβει οι γονείς του παιδιού για παράλληλη στήριξη.

«Το παιδί εκείνη την ώρα έτρωγε και κρατούσε την κούκλα του την οποία χτυπούσε πάνω στο θρανίο και αυτό φαίνεται πως ενόχλησε μια δασκάλα από τη διπλανή αίθουσα, όχι τη δική του. Ήρθε, το σήκωσε και το πήγε λίγο πιο πέρα, όπου του έδωσε τρία δυνατά χαστούκια το ένα μετά το άλλο. Αργότερα, η ίδια εκπαιδευτικός που το χαστούκισε φέρεται να εκμυστηρεύτηκε στην ιδιωτική παράλληλη που έχουμε προσλάβει ότι και την προηγούμενη χρονιά το είχε απομονώσει, το είχε βάλει σε ένα στρώμα, το είχε ρίξει κάτω και το χτυπούσε για να το "ηρεμήσει"», αναφέρει στην καταγγελία της η μητέρα του παιδιού.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος της εκπαιδευτικού, αλλά και της δεύτερης εκπαιδευτικού, η οποία ήταν παρούσα και δεν παρενέβη για να το αποτρέψει.

