Αθλητικές μεταδόσεις: Με «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ημιτελικά Κυπέλλου
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (19/02).
Έντονη είναι η αγωνιστική δράση για μία ακόμα ημέρα, με το τηλεοπτικό… μενού να περιλαμβάνει πολλές επιλογές. Αρχικά στις 14:30 ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κοντραριστεί με τον Αντρέι Ρούμπλεφ στα προημιτελικά της Ντόχα, με το Cosmote Sport 6HD να καλύπτει την αναμέτρηση.
Λίγο αργότερα θα ξεκινήσουν οι ημιτελικοί στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Στις 17:00 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Μαρούσι, ενώ στις 20:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR θα παλέψει με τον Ηρακλή για την πρόκριση στον τελικό. Αμφότερα τα ματς θα καλυφθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Τέλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στα play offs του Europa League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται στις 19:45 την Θέλτα και οι «πράσινοι» στις 22:00 θα κοντραριστούν με την Βικτόρια Πλζεν. Η κάλυψη των παιχνιδιών θα γίνει από τα αθλητικά κανάλια της Cosmote TV, ενώ το ματς στο ΟΑΚΑ θα μεταδοθεί και από τον ΑΝΤ1.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
12:00
Novasports 6HD
WTA 1000 2026
Ντουμπάι, Προημιτελικός
12:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 500 2026
Ντόχα (Προημιτελικός)
14:00
Novasports 6HD
WTA 1000 2026
Ντουμπάι, Προημιτελικός
14:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Στέφανος Τσιτσιπάς-Αντρέι Ρούμπλεφ
Ντόχα (Προημιτελικός)
17:00
Novasports 6HD
WTA 1000 2026
Ντουμπάι, Προημιτελικός
17:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Ολυμπιακός – Μαρούσι
allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας
18:00
COSMOTE SPORT 2 HD
European Football Show 2025 -26
Ποδόσφαιρο
18:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 500 2026
Ντόχα (Προημιτελικός)
19:00
Novasports 6HD
WTA 1000 2026
Ντουμπάι, Προημιτελικός
19:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Παναθηναϊκός - Πανιώνιος ΓΣΣ
CEV Challenge Cup 2026
19:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Φενέρμπαχτσε - Νότιγχαμ Φόρεστ
UEFA Europa League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 9 HD
Ζρίνσκι - Κρίσταλ Πάλας
UEFA Conference League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 8 HD
Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ
UEFA Europa League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 7 HD
Μπραν – Μπολόνια
UEFA Europa League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 3 HD
ΠΑΟΚ – Θέλτα
UEFA Europa League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 1 HD
European Football European Football Λεπτό Προς Λεπτό 2025-26
Εκπομπή
19:45
COSMOTE SPORT 2 HD
European Football Show Greek Edition 2025-26
Ποδόσφαιρο
20:00
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός AKTOR - Ηρακλής
allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας
20:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 500 2026
Ντόχα (Προημιτελικός)
22:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα
ACB Copa del Rey 2026
22:00
COSMOTE SPORT 4 HD, ANT1
Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Ομόνοια – Ριέκα
UEFA Conference League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Λιλ - Ερυθρός Αστέρας
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Σέλτικ – Στουτγκάρδη
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 1 HD
European Football European Football Λεπτό Προς Λεπτό 2025-26
Εκπομπή
22:00
COSMOTE SPORT 2 HD
European Football Show Greek Edition 2025-26
Ποδόσφαιρο
00:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 500 2026
Ρίο ντε Τζανέιρο
00:00
ANT1
The Football Show
Εκπομπή
00:05
COSMOTE SPORT 2 HD
European Football Show 2025 -26
Ποδόσφαιρο
02:30
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Λανούς – Φλαμένγκο
Recopa Sudamericana 2026