Κάθριν Ο’ Χάρα: Τι είναι η πνευμονική εμβολή, που οδήγησε στον θάνατό της

Η ηθοποιός Κάθριν Ο' Χάρα, γνωστή από τον ρόλο της ως η μητέρα στο «Μόνος στο Σπίτι», πέθανε ξαφνικά στα τέλη Ιανουαρίου σε ηλικία 71 ετών, με τον θάνατό της να αποδίδεται σε πνευμονική εμβολή, με υποκείμενο νόσημα τον καρκίνο του ορθού.

Η πνευμονική εμβολή είναι μια σοβαρή κατάσταση κατά την οποία ένας θρόμβος αίματος φράζει τους πνεύμονες με τα συμπτώματά της πολλές φορές να εκλαμβάνονται ως άλλα προβλήματα, οδηγώντας σε λάθος διάγνωση με θανατηφόρες πολλές φορές συνέπειες. Σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, η ΠΕ είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των ασθενών με καρκίνο, μετά τον ίδιο τον καρκίνο.

Μια αναλυτική περιγραφή της πνευμονικής εμβολής, πόσο επικίνδυνη είναι, ποια είναι τα συμπτώματά της, και πώς μπορεί να προληφθεί, καταγράφει το CNN με τη βοήθεια της ειδικής συνεργάτιδας του δικτύου σε θέματα υγείας, Δρ. Leana Wen γιατρό επείγουσας ιατρικής και κλινική αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο George Washington.

Σύμφωνα με τη Dr. Wen, η πνευμονική εμβολή, συμβαίνει όταν ένας θρόμβος αίματος μεταφέρεται στους πνεύμονες και φράζει μία από τις πνευμονικές αρτηρίες, μία κατάσταση που μπορεί να επιδεινωθεί ταχύτατα, οπότε πρέπει να αναζητηθεί άμεσα ιατρική βοήθεια.

Όπως εξηγεί το μέγεθος και η θέση του θρόμβου, παίζουν καταλυτικό ρόλο.

Οι μεγάλοι θρόμβοι μπορούν να φράξουν τις κύριες πνευμονικές αρτηρίες και να προκαλέσουν ξαφνική καρδιαγγειακή κατάρρευση. Οι μικρότεροι θρόμβοι μπορεί να φράξουν τα μικρότερα αγγεία και να επηρεάσουν την αναπνοή και να επιβαρύνουν την καρδιά.

Συμπτώματα

Ως πιο συνηθισμένα συμπτώματα αναφέρει την ξαφνική δύσπνοια, πόνο στο στήθος που μπορεί να επιδεινωθεί με τη βαθιά αναπνοή και ανεξήγητη ταχυκαρδία. Μερικοί άνθρωποι βήχουν αίμα και αισθάνονται ζάλη ή λιποθυμούν.

Εξηγεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το πρώτο σημάδι της ΠΕ μπορεί να είναι ξαφνική κατάρρευση, ενώ άμεση ιατρική φροντίδα απαιτείται όταν παρατηρείται δυσκολία στην αναπνοή, πόνος στο στήθος, λιποθυμία ή σημάδια σοκ, όπως σύγχυση και κρύο δέρμα.

Όσον αφορά στο ποιοι κινδυνεύουν και γιατί μπορεί να συμβεί και σε ανθρώπους φαινομενικά υγιείς η Dr Wen αναφέρει τη συνύπαρξη τριών παραγόντων μη ορατών εξωτερικά: επιβράδυνση της ροής του αίματος, βλάβη στο εσωτερικό τοίχωμα των αιμοφόρων αγγείων και αυξημένη τάση του αίματος να πήζει.

Ως ομάδες υψηλού κινδύνου θεωρούνται τα άτομα με ιστορικό θρόμβων αίματος, οι άνω των 60, εκείνοι που έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε μεγάλη χειρουργική επέμβαση ή τραύμα, άτομα που έχουν νοσηλευτεί ή ακινητοποιηθεί για παρατεταμένες περιόδους και άτομα με ορισμένες ιατρικές παθήσεις, όπως καρκίνο, παχυσαρκία, κολπική μαρμαρυγή και κληρονομικές διαταραχές πήξης του αίματος.

Η πνευμονική εμβολή είναι μια ιατρική επείγουσα κατάσταση και η θεραπεία πρέπει να ξεκινήσει αμέσως μόλις γίνει η διάγνωση ή υπάρχει ισχυρή υποψία.

Η βασική θεραπεία είναι η αντιπηκτική αγωγή, που συνήθως αναφέρεται ως αντιπηκτικά φάρμακα. Αυτά τα φάρμακα εμποδίζουν την ανάπτυξη του θρόμβου και μειώνουν τον κίνδυνο σχηματισμού επιπλέον θρόμβων.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, όπως όταν ένας μεγάλος θρόμβος προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια, μπορεί να απαιτηθούν πιο επιθετικές θεραπείες. Αυτές περιλαμβάνουν θρομβολυτικά φάρμακα που διαλύουν τους θρόμβους, διαδικασίες για την αφαίρεση ή τη διάσπαση των θρόμβων ή, σπανιότερα, χειρουργική επέμβαση.

Οι περισσότεροι ασθενείς χρειάζονται αντιπηκτική αγωγή για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Πρόληψη

Η μείωση του κινδύνου εξαρτάται από τις ατομικές περιστάσεις. Η διατήρηση της δραστηριότητας και η αποφυγή της παρατεταμένης ακινησίας είναι σημαντικά προληπτικά μέτρα. Κατά τη διάρκεια μακρινών ταξιδιών, οι άνθρωποι μπορούν να σηκώνονται, να περπατούν και να κάνουν ασκήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Για όσους υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση ή νοσηλεία, οι γιατροί συχνά συνταγογραφούν προληπτική αντιπηκτική αγωγή ή χρησιμοποιούν συσκευές συμπίεσης γύρω από τα πόδια για να μειώσουν τον κίνδυνο θρόμβων.