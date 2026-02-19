Έκρηξη σε κατάστημα πυροτεχνημάτων στην Κίνα: 5 παιδιά ανάμεσα στους 12 νεκρούς

Τραγωδία στην Κίνα κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το νέο έτος «του αλόγου»

Έκρηξη σε κατάστημα πυροτεχνημάτων στην Κίνα: 5 παιδιά ανάμεσα στους 12 νεκρούς

Καλλιτέχνες της φωτιάς μεταφέρουν έναν δράκο κατά τη διάρκεια μιας παράστασης με πυροτεχνήματα από λιωμένο σίδηρο, γνωστή ως «πυρκαγιά δράκος ατσάλινα λουλούδια», πριν από τις εορταστικές εκδηλώσεις για το σεληνιακό νέο έτος σε ένα λούνα παρκ στα προάστια του Πεκίνου. (2026)

AP/Vincent Thian
Πέντε παιδιά συγκαταλέγονται στους δώδεκα ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη που σημειώθηκε σε κατάστημα που πουλάει πυροτεχνήματα στην Κίνα, μετέδωσε σήμερα η δημόσια τηλεόραση, τραγωδία που έπληξε τη χώρα εν μέσω των εορτών για το κινεζικό νέο έτος.

Οι εκτοξεύσεις πυροτεχνημάτων, βαρελότων και άλλων ειδών είναι συχνές στη χώρα κατά τη διάρκεια εορτών. Οι Κινέζοι εισήλθαν την Τρίτη στο νέο έτος, «του αλόγου», και βρίσκονται εν μέσω εννιά συνεχόμενων αργιών.

Η έκρηξη έγινε την Τετάρτη μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) σε παντοπωλείο στο χωριό Τζίνπου, στην επαρχία Χουμπέι (κεντρικά), περίπου 950 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου. Οι αρχές έκαναν λόγο για δώδεκα νεκρούς.

«Έπειτα από πλήρεις έρευνες και επιθεωρήσεις επιβεβαιώθηκε ότι το δυστύχημα προκάλεσε τον θάνατο επτά ενηλίκων και πέντε ανηλίκων», ανέφεραν οι τοπικές αρχές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, όπως μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ -ΚΙΝΑ

Επισκέπτες περπατούν κάτω από κόκκινα φανάρια που κρέμονται σε μια παραδοσιακή αψίδα σε μια γειτονιά χουτόνγκ πριν από το σεληνιακό νέο έτος στο Πεκίνο, Κίνα. (2026)

AP/Vincent Thian

«Όλα τα θύματα αναγνωρίστηκαν επίσημα», πρόσθεσε το δίκτυο, σύμφωνα με το οποίο πέθαναν ο καταστηματάρχης και 11 πελάτες.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της καταστροφής.

Πολλές μεγάλες κινεζικές πόλεις έχουν απαγορεύσει τις εκτοξεύσεις πυροτεχνημάτων και τη χρήση βαρελότων και άλλων τέτοιων ειδών τα τελευταία χρόνια για λόγους ασφαλείας και στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον της ρύπανσης. Ωστόσο το έθιμο παραμένει ριζωμένο και διαδεδομένο, ειδικά στην επαρχία.

Θανάσιμες εκρήξεις καταγράφονται συχνά, ιδίως κατά τη διάρκεια των εορτών.
Αυτή ήταν η δεύτερη παρόμοια τραγωδία μέσα σε μερικά 24ωρα. Την Κυριακή, στην επαρχία Τζιανγκσού (ανατολικά), σκοτώθηκαν οκτώ άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι δύο.

