Γαύδος: Επείγουσα αεροδιακομιδή βρέφους 5 μηνών στο νοσοκομείο Ηρακλείου
Το βρέφος μεταφέρθηκε με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ από τη Γαύδο στην Κρήτη με το πρώτο φως της ημέρας
Σοβαρό πρόβλημα υγείας παρουσίασε από το βράδυ της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου ένα βρέφος 5 μηνών με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί επείγουσα αεροδιακομιδή του το πρωί της Πέμπτης με το πρώτο φως της ημέρας.
Το μωρό μεταφέρθηκε από τη Γαύδο στην Κρήτη, προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ηρακλείου. Ελικόπτερο του ΕΚΑΒ προσγειώθηκε στο ελικοδρόμιο του νησιού και πήρε το μωράκι το οποίο συνοδεύει η μητέρα του και η γιατρός της Γαύδου.
