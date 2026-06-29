Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (57η κλήρωση)

Πραγματοποιήθηκε η πεντηκοστή έβδομη κλήρωση, για τη φορολοταρία αποδείξεων από την ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) και το υπουργείο Οικονομικών.

Γιάννης Φιλιππάκος

Λεφτά, χρήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην 57η κλήρωση της φορολοταρίας ΑΑΔΕ, ένας τυχερός κέρδισε 50.000 ευρώ, 5 κέρδισαν από 20.000 ευρώ και 500 κέρδισαν 1.000 ευρώ αφορολόγητα.
  • Η φορολοταρία μοιράζει μηνιαίως έως 556 νικητές με ποσά από 1.000 έως 50.000 ευρώ, ενώ η ετήσια κλήρωση των Χριστουγέννων δίνει 12 βραβεία των 100.000 ευρώ.
  • Κάθε ευρώ που ξοδεύεται με πλαστικό χρήμα δίνει λαχνούς για τη λοταρία, με ανώτατο μηνιαίο όριο 10.000 ευρώ και πολλαπλασιαστές λαχνών ανάλογα με το ποσοστό δαπάνης σε σχέση με το εισόδημα.
  • Φορολογούμενοι με εισόδημα κάτω των 1.000 ευρώ λαμβάνουν διπλούς λαχνούς, ενώ όσοι έχουν εισόδημα πάνω από 60.000 ευρώ λαμβάνουν έναν λαχνό ανά ευρώ χωρίς προσαύξηση.
  • Τα ποσά που κερδίζονται είναι αφορολόγητα και δεν υπόκεινται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.
Snapshot powered by AI

Η φορολοταρία διεξήχθη την Παρασκευή 26 Ιουνίου με τη νέα της μορφή, μοιράζοντας πολύ μεγαλύτερα ποσά. Ένας υπερτυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ, 5 τυχεροί 20.000 ευρώ και 500 φορολογούμενοι κερδίζουν 1.000 ευρώ.

Ήδη, στο site της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr) βρίσκονται οι λαχνοί των τυχερών που κέρδισαν στις προηγούμενες φορολοταρίες που πραγματοποίησαν ΑΑΔΕ και υπουργείο Οικονομικών.

Ακολουθεί, ο κατάλογος με τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Μάιο του 2026.

Μεγαλύτερα ποσά στις κληρώσεις

Το σύστημα της φορολοταρίας αλλάζει, με βάση τις αγορές που θα έχει κάνει τον προηγούμενο μήνα ο κάθε φορολογούμενος.

Ποσά που θα ξεκινούν από 1.000 ευρώ και θα φτάνουν τα 50.000 ευρώ θα μοιράζει κάθε μήνα η φορολοταρία, ενώ τα Χριστούγεννα τα ποσά θα φτάνουν μέχρι και τις 100.000 ευρώ.

Η σχετική διαδικασία θα επαναλαμβάνεται στο τέλος κάθε μήνα για 11 μήνες, ενώ το Δεκέμβριο, κοντά στα Χριστούγεννα, 12 τυχεροί φορολογούμενοι θα κερδίζουν από 100.000 ευρώ ο καθένας.

Να σημειωθεί ότι τα ποσά αυτά, όπως προβλέπεται στην σχετική διαδικασία, θα είναι αφορολόγητα, δεν θα αποτελούν εισόδημα και δεν θα υπόκεινται σε καμιά κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση, κάθε μήνα, η φορολοταρία θα κληρώνει και μετά θα πληρώνει 556 τυχερούς λαχνούς ως εξής:

  • 1 που κερδίζει 50.000 ευρώ,
  • 5 που κερδίζουν 20.000 ευρώ,
  • 50 που κερδίζουν 5.000 ευρώ και
  • 500 που κερδίζουν από 1.000 ευρώ.

Το τελευταίο δεκαήμερο κάθε χρονιάς θα κληρώνονται και θα πληρώνονται:

  • 12 τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν 100.000 ευρώ έκαστος και
  • τυχεροί λαχνοί που κερδίζουν 1.000 ευρώ, των οποίων το πλήθος προσδιορίζεται από το συνολικό χρηματικό ποσό που τυχόν παρέμεινε αδιάθετο κατά τις προηγηθείσες μηνιαίες κληρώσεις, οι οποίες διενεργήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έως τον Αύγουστο του εκάστοτε τρέχοντος έτους.

Κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνουν ένα λαχνό στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.

Επίσης να σημειωθεί ότι φορολογούμενοι με ετήσιο, ατομικό, πραγματικό καθαρό εισόδημα, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος , μικρότερο των 1.000 ευρώ καθώς και μη υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κερδίζουν διπλάσιους λαχνούς για κάθε ευρώ που καταναλώνουν, όσοι έχουν εισόδημα πάνω από 60.000 ευρώ το χρόνο παίρνουν έναν λαχνό ανά ευρώ χωρίς προσαύξηση, ενώ οι λαχνοί κάθε συμμετέχοντα προσαυξάνονται κατά 50% για κάθε προστατευόμενο τέκνο, όπως προκύπτει κατά περίπτωση από την κοινή ή χωριστή δήλωση εισοδήματος των γονέων.

Για τη συμμετοχή σε κάθε ετήσια κλήρωση, λαμβάνονται υπόψη οι λαχνοί που συγκεντρώθηκαν για κάθε πολίτη, στις διενεργηθείσες στο ίδιο έτος μηνιαίες κληρώσεις.

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Μάιο του 2026

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Απρίλιο του 2026

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Μάρτιο του 2026

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Φεβρουάριο του 2026

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2026

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς στην ΕΤΗΣΙΑ κλήρωση του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Νοέμβριο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Οκτώβριο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Αύγουστο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιούλιο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιούνιο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν το Μάιο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Απρίλιο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Μάρτιο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Φεβρουάριο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2025

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς στην ΕΤΗΣΙΑ κλήρωση του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Νοέμβριο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Οκτώβριο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Αύγουστο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιούλιο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιούνιο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν το Μάιο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Απρίλιο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Μάρτιο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Φεβρουάριο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2024

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς στην ΕΤΗΣΙΑ κλήρωση του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Νοέμβριο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Οκτώβριο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Αύγουστο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιούλιο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιούνιο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν το Μάιο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Απρίλιο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Μάρτιο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Φεβρουάριο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2023

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς στην ΕΤΗΣΙΑ κλήρωση του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Νοέμβριο του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Οκτώβριο του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Αύγουστο του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιούλιο του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιούνιο του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν το Μάιο του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Απρίλιο του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Μάρτιο του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Φεβρουάριο του 2022

Δείτε ΕΔΩ τους τυχερούς λαχνούς για συναλλαγές που εκκαθαρίστηκαν τον Ιανουάριο του 2022

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (57η κλήρωση)

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ο πρόεδρος της Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ

03:18ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 30 ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) - Αναλυτικά οι 46 ειδικότητες

02:52ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ)

02:26ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Εξοργισμένοι κάτοικοι έβαλαν στρατιώτες να σκάβουν στα συντρίμμια

02:02ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Το Ισραήλ ανακοίνωσε την καταστροφή υπόγειας σήραγγας της Χεζμπολάχ

01:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Πώς ο Ινφαντίνο πρόλαβε 24 αγώνες σε δύο εβδομάδες – Το περιβαλλοντικό κόστος των 27 πτήσεών του

01:14ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο – Αισθητός σε πολλές περιοχές

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Επαναλαμβάνονται από τη Δευτέρα οι πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ελλείψεις καυσίμων στη Ρωσία

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νότια Αφρική - Καναδάς 0-1: Λύτρωση στο 92' με Εουστάκιο και πρόκριση στους «16»

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις και να συναντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρά παιδιά σε ΙΧ στην Κύπρο: Συνελήφθη ο πατέρας και η μητριά τους

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του διασώθηκαν τέσσερις ημέρες μετά τον σεισμό

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη αξιωματικός της ΕΛΑΣ για ξυλοδαρμό κρατούμενο σε αστυνομικό τμήμα - Τον κατήγγειλαν οι συνάδελφοί του

23:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν κρύβει τη μητέρα του: Το μυστικό που απειλεί το καθεστώς

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Στους δρόμους παραμένουν χιλιάδες διαδηλωτές παρά την υπόσχεση παραίτησης Βούτσιτς

22:50ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία σε Ισραήλ για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων:«Καλύπτετε τα εγκλήματα στη Γάζα»

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Πουέρτο Βαγιάρτα: Κροκόδειλος σε δημοφιλή παραλία επιτέθηκε και σκότωσε 28χρονο

22:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Mαύρα σύννεφα σκιάζουν την πορεία του Πράσινου Ακρωτηρίου στο μουντιάλ - Ο αρχηγός της ομάδας κατηγορείται για βιασμό μεταφράστριας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

01:14ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο – Αισθητός σε πολλές περιοχές

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τζο Μπάιντεν: Θλιβερή εικόνα του πρώην πλανητάρχη σε γκαλά - Μετά βίας όρθιος έψαχνε την έξοδο

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

16:24LIFESTYLE

Αιμιλία Καναρέλη: Η συγκλονιστική ιστορία της τραγουδίστριας -Γεννήθηκε χωρίς στόμα, μύτη και υπερώα

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία για τον Λούκας Τρέχο: Ο ποδοσφαιριστής που έπαιξε στον Ατρόμητο έχασε τη σύζυγο και τα τρία του παιδιά στον σεισμό

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς τα κινητά βοήθησαν τη Google να ειδοποιήσει εκατομμύρια ανθρώπους πριν τους σεισμούς

16:54ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζουν» στις Βρυξέλλες με την Ούρσουλα: Το ξαφνικό sms για τον κλιματισμό που δεν αγγίζει τα γραφεία της

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη αξιωματικός της ΕΛΑΣ για ξυλοδαρμό κρατούμενο σε αστυνομικό τμήμα - Τον κατήγγειλαν οι συνάδελφοί του

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η συγκλονιστική στιγμή που η ένοικος του φλεγόμενου σπιτιού πηδά από το μπαλκόνι

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Παραμένουν οι ισχυροί άνεμοι - «Μίνι καύσωνας» από την Δευτέρα

22:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ: Νέο τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία - Αυτοί είναι οι αριθμοί

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρά παιδιά σε ΙΧ στην Κύπρο: Συνελήφθη ο πατέρας και η μητριά τους

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Διασωληνωμένος ο 40χρονος ιδιοκτήτης του πατινιού, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Δίκτυο 764: Πώς παγίδευαν ανήλικες μέσω Roblox- Ο Ελληνοαμερικανός αρχηγός που με αίτημα των ΗΠΑ συνελήφθη στην Ελλάδα ως επικεφαλής παγκόσμιου κυκλώματος κακοποίησης παιδιών

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Η έκρηξη που «ξήλωσε» τη 17 Νοέμβρη - Η ημέρα που άρχισε το τέλος της πιο αιματηρής τρομοκρατικής οργάνωσης της Ελλάδας 28 Ιουνίου 2002

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στην Ταϊλάνδη: Για 20 δολάρια σκότωσε και έκρυψε σε βαλίτσα τη 17χρονη, ο 45χρονος Αυστραλός

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο και άδοξο ταξίδι του «Αίολος Κεντέρης»: Η στιγμή που καταλήγει σε διαλυτήριο της Τουρκίας για παλιοσίδερα

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ο πρόεδρος της Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ

08:45LIFESTYLE

Ρέθυμνο: Η viral γιαγιά που πήγε στον Πάνο Βλάχο και η αποστομωτική ατάκα που τρέλανε το κοινό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ