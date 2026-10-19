ΠΕΦ: Ενεργειακό κόστος, κίνητρα και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο για την επιτάχυνση επενδύσεων

Η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής ως επένδυση στην οικονομία, την εθνική φαρμακευτική επάρκεια και τη βιώσιμη πρόσβαση των ασθενών σε ποιοτικά και προσιτά φάρμακα.

Διονυσία Προκόπη, Επιμέλεια

ΠΕΦ: Ενεργειακό κόστος, κίνητρα και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο για την επιτάχυνση επενδύσεων
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  • Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία θεωρείται στρατηγικός πυλώνας για την οικονομία, την εθνική φαρμακευτική επάρκεια και τη βιώσιμη πρόσβαση σε ποιοτικά φάρμακα.
  • Η ΠΕΦ ζητά τη δημιουργία σταθερού και προβλέψιμου πλαισίου πολιτικής που θα προωθεί επενδύσεις και θα ενισχύει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου.
  • Κρίσιμα ζητήματα για την ανάπτυξη του κλάδου είναι η μείωση του κόστους ενέργειας, η τεχνολογική αναβάθμιση, η εκπαίδευση και η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή.
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Μια συνεκτική εθνική στρατηγική που θα αναβαθμίζει τον ρόλο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, θα ενισχύει την παραγωγική αυτονομία της χώρας και θα διασφαλίζει σταθερά την πρόσβαση των ασθενών στις αναγκαίες θεραπείες, βρέθηκε στο επίκεντρο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποίησε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), με τη συμμετοχή των εταιρειών-μελών της.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης παρουσιάστηκε ο απολογισμός του έτους, ενώ συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι στρατηγικές προτεραιότητες του κλάδου για την περίοδο 2027–2030, με έμφαση στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων. Η ΠΕΦ υπογραμμίζει την ανάγκη διαμόρφωσης ενός σταθερού και προβλέψιμου πλαισίου φαρμακευτικής και βιομηχανικής πολιτικής, που θα ενθαρρύνει τις παραγωγικές επενδύσεις και θα ενισχύει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κλάδου.

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ, Θεόδωρος Τρύφων δήλωσε: «Η ενίσχυση της ελληνικής και ευρωπαϊκής βιομηχανίας προϋποθέτει ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, ισχυρά επενδυτικά κίνητρα και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο, ώστε να επιταχυνθούν οι επενδύσεις, η τεχνολογική αναβάθμιση και η μετάβαση σε καθαρότερη παραγωγή. Για την Ελλάδα, η ενδυνάμωση της μεταποίησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου, με περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις και εξαγωγές, υψηλότερη εγχώρια προστιθέμενη αξία και ισχυρότερη συμμετοχή στις διεθνείς αλυσίδες παραγωγής. Κρίσιμο σημείο για την πολιτική των επόμενων ετών είναι η αντιμετώπιση του clawback, το οποίο αφαιρεί σημαντικούς επενδυτικούς πόρους. Παράλληλα, η σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), Σπύρος Σαπουνάς, ο Διοικητής του ΕΟΠΥΥ, Αθανάσιος Ζαμάνης, η Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Βασιλική-Κωνσταντίνα Γκογκοζώτου, και ο Πρόεδρος της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), Άρης Αποστόλου.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε: «Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί πρότυπο παραγωγικού κλάδου, με ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα, επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία και σημαντική συμβολή στη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Στόχος μας είναι η μετάβαση σε ένα παραγωγικό μοντέλο υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, με περισσότερες επενδύσεις, αυξημένη παραγωγικότητα και σταθερό, προβλέψιμο πλαίσιο για τις επιχειρήσεις. Η Πολιτεία στηρίζει έμπρακτα την αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία και επενδυτικά κίνητρα όπως την αύξηση της επιστροφής μέσω του επενδυτικού clawback για το 2026-2027, ενώ προτεραιότητα αποτελεί η διαμόρφωση ενός βιώσιμου πλαισίου που θα συνδυάζει την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής με τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων διεθνών προκλήσεων, η ενίσχυση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας αποτελεί στρατηγική επιλογή για την παραγωγική ανθεκτικότητα της χώρας και τη φαρμακευτική αυτονομία της Ευρώπης. Φιλοδοξία μας είναι η Ελλάδα να αναδειχθεί σε ένα από τα σημαντικά ευρωπαϊκά κέντρα φαρμακευτικής παραγωγής, έρευνας και καινοτομίας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε: «Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί σημαντικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της παραγωγής, της απασχόλησης, της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η συμβολή της στην ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης και στη δημιουργία καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων είναι ιδιαίτερα σημαντική, ενώ η παρουσία της ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό φαρμακευτικό οικοσύστημα. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζει έμπρακτα την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα αναπτυξιακά εργαλεία. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή διαδραματίζει και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, οι υπηρεσίες της οποίας ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, στηρίζοντας την ερευνητική και καινοτομική δραστηριότητα. Στόχος μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, ώστε να δημιουργούνται νέα προϊόντα και να ενδυναμώνεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας».

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