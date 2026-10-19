Θεοδωρικάκος στην ΠΕΦ: Στο επίκεντρο αναπτυξιακός νόμος και στρατηγικές επενδύσεις

Snapshot Ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε τη στρατηγική σημασία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος αναπροσανατολίζεται, δίνοντας πλέον προτεραιότητα στη μεταποίηση αντί για τον τουρισμό.

Προωθείται μεταρρύθμιση για τον καθορισμό σαφών κριτηρίων που θα χαρακτηρίζουν μια επένδυση ως στρατηγική ή εμβληματική. Snapshot powered by AI

Τη στρατηγική σημασία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για την ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας ανέδειξε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

«Η φαρμακευτική βιομηχανία είναι κατ’ εξοχήν σύμμαχος στην προσπάθεια παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις, να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην έρευνα, στην καινοτομία και στην παραγωγή. Με σαφείς κανόνες, διαφανείς διαδικασίες και σταθερή αναπτυξιακή στρατηγική, μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας» ανέφερε ο Υπουργός.

Για τον Αναπτυξιακό Νόμο, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι έχει αλλάξει ουσιαστικά ο προσανατολισμός των ενισχύσεων. Ενώ έως το 2024 περίπου το 90% των ενισχύσεων κατευθυνόταν σε τουριστικές επιχειρήσεις, πλέον προτεραιότητα αποτελεί η μεταποίηση. Διευκρίνισε ότι ο τουρισμός θα συνεχίσει να υποστηρίζεται, με έμφαση όμως σε περιοχές που δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς και όπου τεκμηριώνεται η δυνατότητα βιώσιμης ανάπτυξης, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και μελέτες. Στόχος είναι οι δημόσιοι πόροι να κατευθύνονται εκεί όπου μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική προστιθέμενη αξία για την οικονομία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων. Όπως ανέφερε, η δέσμευση για ολοκλήρωση της αξιολόγησης εντός 90 ημερών τηρείται, με αυστηρά προκαθορισμένα κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες που διασφαλίζουν τη νομιμότητα και την ίση μεταχείριση των επενδυτών. Υπογράμμισε ότι η επιλεξιμότητα των επενδύσεων πρέπει να κρίνεται αποκλειστικά βάσει των προβλεπόμενων προϋποθέσεων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η φαρμακοβιομηχανία υποστηρίζεται εμπράκτως από το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και δράσεων έρευνας και καινοτομίας. Στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων του 2022 έχουν ενταχθεί στρατηγικές επενδύσεις φαρμακευτικών επιχειρήσεων, με συνολικό προϋπολογισμό 235 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι ο σχεδιασμός του υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπει νέες, διαδοχικές προκηρύξεις για τη μεταποίηση κάθε χρόνο, με προϋπολογισμό έως 150 εκατ. ευρώ ανά καθεστώς, στο ανώτατο επίπεδο που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Από το ποσό αυτό, 75 εκατ. ευρώ θα αφορούν επιχορηγήσεις και 75 εκατ. ευρώ φορολογικές απαλλαγές. Η πολιτική αυτή θα διατηρηθεί με αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εντός 90 ημερών, δίνοντας στην αγορά σαφή εικόνα των προτεραιοτήτων της Πολιτείας. Στόχος είναι η συστηματική στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας και ειδικότερα της φαρμακοβιομηχανίας, καθώς και η ενίσχυση επενδύσεων που συνδέουν την έρευνα και την καινοτομία με νέα, εφαρμοσμένα προϊόντα και υψηλότερη ανταγωνιστικότητα.

Παράλληλα, ο υπουργός Ανάπτυξης προανήγγειλε μεταρρύθμιση για τον καθορισμό σαφών και συγκεκριμένων κριτηρίων με βάση τα οποία μια επένδυση θα χαρακτηρίζεται στρατηγική ή εμβληματική. Όπως εξήγησε, ο χαρακτηρισμός θα πρέπει να συνδέεται τόσο με το ύψος της επένδυσης όσο και με την ουσιαστική συμβολή της στην παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας και της ίδιας της επιχείρησης. Θα λαμβάνονται επίσης υπόψη η εφαρμοσμένη έρευνα, η καινοτομία και το συνολικό αποτύπωμα της επένδυσης στην οικονομία. Η σχετική πρωτοβουλία βρίσκεται υπό επεξεργασία, σε διάλογο με τον Σύνδεσμο Βιομηχάνων και την ΠΕΦ.