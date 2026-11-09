Φρίκη στην Ινδία: Σκότωσε τον 5χρονο ξάδελφό του για να πουλήσει τα όργανά του για «γρήγορο κέρδος»

Snapshot Ένας 27χρονος στην επαρχία Τζασπούρ της Ινδίας κατηγορείται ότι σκότωσε τον 5χρονο ξάδελφό του για να αφαιρέσει και να πουλήσει τα όργανά του.

Το πτώμα του παιδιού βρέθηκε ακρωτηριασμένο μέσα σε σάκο σε ρηχό λάκκο, ενώ ο δράστης προσπάθησε να καταστρέψει τα ενοχοποιητικά στοιχεία.

Ο δράστης παρέσυρε το παιδί σε μια καλύβα, το πότισε με αλκοόλ, το σκότωσε με μαχαίρι και αφαίρεσε νεφρά, πνεύμονες και μάτια πριν πετάξει το πτώμα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την εξαφάνιση του παιδιού και την καταγγελία του πατέρα του, ενώ ο δράστης συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του.

Η αστυνομία αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος είχε αναζητήσει στο διαδίκτυο τρόπους γρήγορου κέρδους μέσω πώλησης οργάνων. Snapshot powered by AI

Λεπτομέρειες φρίκης αποκαλύπτονται μετά την ανεύρεση του ακρωτηριασμένου πτώματος ενός παιδιού μόλις 5 χρονών στην Ινδία, το οποίο φέρεται να δολοφόνησε ο ξάδελφός του με σκοπό να αφαιρέσει τα όργανά του και να τα πουλήσει για «εύκολα και γρήγορα» χρήματα, πετώντας τα λείψανα του μικρού σε έναν ρηχό τάφο.

Ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία, ο Μπασουντέβ, γνωστός ως Τανγκνού, συνελήφθη από την αστυνομία στην επαρχία Τζασπούρ της Ινδίας σε σχέση με τη φρικτή δολοφονία.

Φέρεται να παρέσυρε τον 5χρονο Τζιτέντρα Ραμ με αλκοόλ, πριν τον σκοτώσει, αφαιρέσει διάφορα όργανα και πετάξει το πτώμα του.

Η φρικτή υπόθεση ήρθε στο φως αφού ο πατέρας του παιδιού, Ραμτζίτ Ραμ, ανέφερε την εξαφάνιση του γιου του από το σπίτι τους στο χωριό Σάννα στις 7 Νοεμβρίου.

🚨 जशपुर के सन्ना में 4-5 वर्षीय मासूम की नृशंस हत्या का खुलासा! आरोपी बासुदेव उर्फ टंगनू (27) गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव, चाकू, कुदाली, अंगों से भरी बाल्टी एवं मोबाइल बरामद किया। आरोपी न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। जशपुर पुलिस — अपराध पर कठोर प्रहार। 🚔 https://t.co/paFK5WTOEC — Jashpur police (@SpJashpur) November 8, 2026

Η οικογένεια, η οποία είχε μετακομίσει εκεί περίπου ένα χρόνο νωρίτερα για επαγγελματικούς λόγους, ζούσε σε μια πρόχειρη καλύβα κοντά σε ένα φράγμα. Ο Μπασουντέβ, ένας συγγενής από ένα κοντινό χωριό, φέρεται να τους επισκεπτόταν περιστασιακά.

Σύμφωνα με την καταγγελία, έφτασε στην καλύβα της οικογένειας το πρωί της 5ης Νοεμβρίου και προσκάλεσε τον Ραμτζίτ και έναν άλλο άνδρα να πιουν αλκοόλ. Στη συνέχεια έφυγε με πρόσχημα να προλάβει το λεωφορείο για το χωριό του, ενώ ο πατέρας όταν επέστρεψε στο σπίτι, διαπίστωσε ότι το παιδί έλειπε.

Η οικογένεια ξεκίνησε αμέσως αναζήτηση, ενώ μαρτυρίες ανέφεραν ότι το παιδί το είχαν δει μαζί με τον συγγενή του.

Παρά τις έρευνες για δύο ημέρες, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος του παιδιού. Το πρωί της 7ης Νοεμβρίου, ένας χωρικός εντόπισε έναν ύποπτο σάκο μέσα σε ένα λάκκο γεμάτο νερό κοντά σε ένα χωράφι και μέσα ήταν το πτώμα του αγνοούμενου παιδιού τυλιγμένο σε μια κουβέρτα και ένα πάπλωμα και μερικώς καλυμμένο με χώμα.

Ο Μπασουντέβ συνελήφθη και φέρεται να ομολόγησε ότι παρέσυρε τον μικρό σε μια καλύβα σε ένα χωράφι αφού έφυγαν από το σπίτι της οικογένειας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αγόρασε αλκοόλ και ένα κοτόπουλο, με τα οποία τάισε το παιδί. Όταν εκείνο αποκοιμήθηκε ο ξάδελφος το σκότωσε με ένα μαχαίρι και στη συνέχεια αφαίρεσε τα νεφρά, τους πνεύμονες και τα μάτια του παιδιού και τα έβαλε σε ένα πλαστικό κουβά. Φέρεται να τύλιξε το πτώμα, να το έβαλε μέσα σε ένα σάκο και να το έκρυψε σε ένα λάκκο. Η αστυνομία ισχυρίζεται επίσης ότι ο ύποπτος έθαψε το μαχαίρι, ένα φτυάρι και τον κουβά κοντά σε ένα δάσος από μπαμπού, σε μια προσπάθεια να καταστρέψει τα αποδεικτικά στοιχεία. Μετά από έρευνα, οι ανακριτές δήλωσαν ότι ανέσυραν το πτώμα του παιδιού, το φερόμενο ως όπλο του φόνου, το φτυάρι, τον κουβά και το κινητό τηλέφωνο του υπόπτου.

Η αστυνομία πιστεύει ότι ο ύποπτος έψαχνε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρόπους για να βγάλει γρήγορα χρήματα και είχε εμμονή με την ιδέα της πώλησης ανθρώπινων οργάνων.

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